مجلس الأمن الدولي يدين احتجاز "أنصار الله" السفينة "روابي"

القاهرة - سبوتنيك. وقال مجلس الأمن في بيان إن الدول الأعضاء نددت باحتجاز الحوثيين للسفينة "روابي" التي ترفع علم الإمارات في الثاني من كانون الثاني/ يناير 2022، وطالبوا بالإفراج الفوري عنها.وشدد الأعضاء على أهمية حفظ سلامة طاقم السفينة ورفاههم حتى إطلاق سراحهم، داعين جميع الأطراف إلى "حل القضية بسرعة".وأكد البيان أهمية حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر، وفقا للقانون الدولي"، وجدد الأعضاء "إدانتهم تزايد عدد الحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية"، واعتبروها "خطرا كبيرا على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر".وحث أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف، على "تهدئة الوضع في اليمن والمشاركة بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل العودة إلى محادثات سياسية شاملة".يوم الاثنين الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، احتجازها سفينة الشحن الإماراتية "روابي"، بعد دخولها المياه اليمنية دون ترخيص من الجماعة.وقالت الجماعة إن السفينة تحمل معدات عسكرية للتحالف العربي، متهمة إياها بـ "ممارسة أعمال عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني".لكن التحالف العربي، اتهم الجماعة باختطاف السفينة أثناء قيامها بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان جنوبي السعودية.وقال التحالف إن السفينة تحمل عربات إسعاف ومعدات طبية، وأجهزة خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة.
أدان مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، احتجاز جماعة "أنصار الله" اليمنية، سفينة شحن إماراتية قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن، داعيا إلى الإفراج عنها.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مجلس الأمن في بيان إن الدول الأعضاء نددت باحتجاز الحوثيين للسفينة "روابي" التي ترفع علم الإمارات في الثاني من كانون الثاني/ يناير 2022، وطالبوا بالإفراج الفوري عنها.
وشدد الأعضاء على أهمية حفظ سلامة طاقم السفينة ورفاههم حتى إطلاق سراحهم، داعين جميع الأطراف إلى "حل القضية بسرعة".
وأكد البيان أهمية حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر، وفقا للقانون الدولي"، وجدد الأعضاء "إدانتهم تزايد عدد الحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية"، واعتبروها "خطرا كبيرا على الأمن البحري للسفن في خليج عدن والبحر الأحمر".