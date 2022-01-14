محلل: بعض القوى السياسية في لبنان غير معنية بالذهاب إلى حوار وطني

وأوضح في تصريحات لراديو سبوتنيك، أن "هناك مشروع خارجي أصبح معروفا يريد إحداث تغيير ما في لبنان لمصلحته وعمل قبل أحداث 17 تشرين، لأخذ البلاد إلى مكانٍ آخر في المنطقة ضمن الاتفاق الموجود".وأضاف نصر الله: "هذه القوى مرتهنة بالخارج وأصبحت معروفة لدى الجميع بانتماءاتها وأدائها الداخلي السياسي، وبالتالي فهى غير معنية بالحوار، فهم يريدون الاستفادة من هذا التوتر من أجل تعطيل أي منجز انتخابي وتأجيج الشارع اللبناني من أجل مصلحتهم".وأشار المحلل السياسي اللبناني إلى أنه "من ضمن هذه الحسابات بات من الواضح أن هذه القوى هى قوى التعطيل في لبنان، والتي عملت على تعطيل الكثير من الأمور وهى غير معنية بالذهاب إلى حوار وطني على عكس القوى الأخرى، فهناك قوى سياسية لبنانية على خلاف مع رئاسة الجمهورية ولكنها ستلبي دعوة الرئيس، وتنظر إلى مسألة الحوار من الباب الوطني الواسع، وأن تلاقي القوى السياسية المختلفة سيساعد على حل الكثير من المشاكل".كانت رئاسة الجمهورية اللبنانية حملت الرافضين لتلبية دعوة الرئيس ميشال عون للحوار، مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات.وفي بيان أصدره مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية حول المشاورات واللقاءات التي أجراها الرئيس عون بشأن الدعوة الى الحوار، أوضح أن "مواقف البعض تراوحت بين رفض التشاور ورفض الحوار".وأكد أن دعوة الرئيس عون للحوار ستبقى مفتوحة، داعيا المقاطعين الى وقف المكابرة والموافقة على إجراء حوار صريح لتقرير مستقبل البلاد، معتبرا أن استمرار تعطيل مجلس الوزراء تعطيل متعمد لخطة التعافي التي من دونها لن يستفيد البلد من المساعدات أو الإصلاحات وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق الشعب".>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار لبنان.
قال المحلل السياسي اللبناني خليل نصرالله، إن "القوى السياسية والأحزاب التي رفضت دعوة الرئيس اللبناني، ميشيل عون، للحوار الوطني لديها أجندات تتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة".
وأوضح في تصريحات لراديو سبوتنيك، أن "هناك مشروع خارجي أصبح معروفا يريد إحداث تغيير ما في لبنان لمصلحته وعمل قبل أحداث 17 تشرين، لأخذ البلاد إلى مكانٍ آخر في المنطقة ضمن الاتفاق الموجود".
وأضاف نصر الله: "هذه القوى مرتهنة بالخارج وأصبحت معروفة لدى الجميع بانتماءاتها وأدائها الداخلي السياسي، وبالتالي فهى غير معنية بالحوار، فهم يريدون الاستفادة من هذا التوتر من أجل تعطيل أي منجز انتخابي وتأجيج الشارع اللبناني من أجل مصلحتهم".
ولفت إلى أن "بعض القوى تنظر إلى أن عهد رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، قارب على الانتهاء، وبالتالي بدأوا معارك أخرى لما بعد انتهاء ولاية الرئيس".
وأشار المحلل السياسي اللبناني إلى أنه "من ضمن هذه الحسابات بات من الواضح أن هذه القوى هى قوى التعطيل في لبنان، والتي عملت على تعطيل الكثير من الأمور وهى غير معنية بالذهاب إلى حوار وطني على عكس القوى الأخرى، فهناك قوى سياسية لبنانية على خلاف مع رئاسة الجمهورية ولكنها ستلبي دعوة الرئيس، وتنظر إلى مسألة الحوار من الباب الوطني الواسع، وأن تلاقي القوى السياسية المختلفة سيساعد على حل الكثير من المشاكل".
كانت رئاسة الجمهورية اللبنانية حملت الرافضين لتلبية دعوة الرئيس ميشال عون للحوار، مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات.
وفي بيان أصدره مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية حول المشاورات واللقاءات التي أجراها الرئيس عون بشأن الدعوة الى الحوار، أوضح أن "مواقف البعض تراوحت بين رفض التشاور ورفض الحوار".
وأكد أن دعوة الرئيس عون للحوار ستبقى مفتوحة، داعيا المقاطعين الى وقف المكابرة والموافقة على إجراء حوار صريح لتقرير مستقبل البلاد، معتبرا أن استمرار تعطيل مجلس الوزراء تعطيل متعمد لخطة التعافي التي من دونها لن يستفيد البلد من المساعدات أو الإصلاحات وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق الشعب".