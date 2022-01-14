https://arabic.sputniknews.com/20220114/محلل-يجب-على-الولايات-المتحدة-أن-تضغط-على-إسرائيل-لقبول-حل-الدولتين-1056175716.html

محلل: يجب على الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل لقبول حل الدولتين

محلل: يجب على الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل لقبول حل الدولتين

أكد المحلل السياسي، محمد العالم، أن "الإدارة الأمريكية الحالية تعلم أن الهوة لا تزال واسعة بشأن مصير حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل". 14.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-14T13:00+0000

2022-01-14T13:00+0000

2022-01-14T13:00+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

الملف الفلسطيني... حل الدولتين

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وأشار إلى أنه "كانت هناك الكثير من الوعود من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذا الملف لكنها لم تترجم على الأرض حتى الآن".وقال في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، إن "الجانب الفلسطيني عول كثيرا على الولايات المتحدة بعد الإطاحة بالرئيس السابق دونالد ترامب الذي بدا منحازا للجانب الإسرائيلي".وشدد على أن "الملف يحتاج إلى جهود وتحضيرات كبيرة تعتمد في أساسها على استمرار جو بايدن بالانتخابات القادمة وهو شيء غير مؤكد".وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد بحث مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال لقائهما في واشنطن، الخميس، القضايا الإقليمية وفي مقدمها القضية الفلسطينية وجهود حل الأزمة السورية، ودعم العراق، ومحاربة الإرهاب.وقالت الخارجية الأمريكية إن بلينكن أكد لنظيره الأردني الالتزام بحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ودعم حل سياسي في سوريا.وشدد الصفدي على أن دعم حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، مطالبا بوقف إجراءات الاستيطان، والإجراءات الأحادية التي تقوض فرص التوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع.

https://arabic.sputniknews.com/20211011/بعد-رفض-بينيت-قيام-دولة-فلسطينية-هل-ضاع-السلام-على-أساس-حل-الدولتين؟-1050407926.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, الملف الفلسطيني... حل الدولتين