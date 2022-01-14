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محلل: يجب على الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل لقبول حل الدولتين
محلل: يجب على الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل لقبول حل الدولتين
أكد المحلل السياسي، محمد العالم، أن "الإدارة الأمريكية الحالية تعلم أن الهوة لا تزال واسعة بشأن مصير حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل". 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T13:00+0000
2022-01-14T13:00+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
الملف الفلسطيني... حل الدولتين
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وأشار إلى أنه "كانت هناك الكثير من الوعود من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذا الملف لكنها لم تترجم على الأرض حتى الآن".وقال في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، إن "الجانب الفلسطيني عول كثيرا على الولايات المتحدة بعد الإطاحة بالرئيس السابق دونالد ترامب الذي بدا منحازا للجانب الإسرائيلي".وشدد على أن "الملف يحتاج إلى جهود وتحضيرات كبيرة تعتمد في أساسها على استمرار جو بايدن بالانتخابات القادمة وهو شيء غير مؤكد".وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد بحث مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال لقائهما في واشنطن، الخميس، القضايا الإقليمية وفي مقدمها القضية الفلسطينية وجهود حل الأزمة السورية، ودعم العراق، ومحاربة الإرهاب.وقالت الخارجية الأمريكية إن بلينكن أكد لنظيره الأردني الالتزام بحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ودعم حل سياسي في سوريا.وشدد الصفدي على أن دعم حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، مطالبا بوقف إجراءات الاستيطان، والإجراءات الأحادية التي تقوض فرص التوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع.
https://arabic.sputniknews.com/20211011/بعد-رفض-بينيت-قيام-دولة-فلسطينية-هل-ضاع-السلام-على-أساس-حل-الدولتين؟-1050407926.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, الملف الفلسطيني... حل الدولتين

محلل: يجب على الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل لقبول حل الدولتين

13:00 GMT 14.01.2022
© REUTERS / Mohammed Salem فلسطينيون يحرقون العلمين الأمريكي والإسرائيلي في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017
 فلسطينيون يحرقون العلمين الأمريكي والإسرائيلي في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / Mohammed Salem
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أكد المحلل السياسي، محمد العالم، أن "الإدارة الأمريكية الحالية تعلم أن الهوة لا تزال واسعة بشأن مصير حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل".
وأشار إلى أنه "كانت هناك الكثير من الوعود من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذا الملف لكنها لم تترجم على الأرض حتى الآن".
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وقال في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، إن "الجانب الفلسطيني عول كثيرا على الولايات المتحدة بعد الإطاحة بالرئيس السابق دونالد ترامب الذي بدا منحازا للجانب الإسرائيلي".
وشدد على أن "الملف يحتاج إلى جهود وتحضيرات كبيرة تعتمد في أساسها على استمرار جو بايدن بالانتخابات القادمة وهو شيء غير مؤكد".
وأضاف: "إذا أرادت أمريكا الوصول إلى هدف حل الدولتين فعليها العمل على إبقاء السلطة الفلسطينية وعدم انهيارها، وتقديم خطة سياسية فعالة لاستئناف المفاوضات، ثم الضغط على إسرائيل وإلزامها بالجلوس على الطاولة لتحقيق السلام في المنطقة".
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد بحث مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال لقائهما في واشنطن، الخميس، القضايا الإقليمية وفي مقدمها القضية الفلسطينية وجهود حل الأزمة السورية، ودعم العراق، ومحاربة الإرهاب.
وقالت الخارجية الأمريكية إن بلينكن أكد لنظيره الأردني الالتزام بحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ودعم حل سياسي في سوريا.
ووفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية، أكّد الصفدي أهمية الدور الأمريكي في تفعيل العملية السلمية وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والدائم، وجهود حل الأزمة السورية.
وشدد الصفدي على أن دعم حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، مطالبا بوقف إجراءات الاستيطان، والإجراءات الأحادية التي تقوض فرص التوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع.
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