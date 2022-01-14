مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا

ونشر المركز تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، أكد من خلاله أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 98.5 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 92.7%.وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ 2744531 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 2564269 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19696 حالة.وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في قطر 87.7 %، والإمارات 95.1%، والكويت 92.2 %، والبحرين بنسبة 94.1 %، إلا أن سلطنة عمان قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 97.1 %.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية الآن عبر سبوتنيك.
كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الجمعة، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في دول المجلس.
ونشر المركز تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، أكد من خلاله أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 98.5 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 92.7%.