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مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا
مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا
كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الجمعة، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في دول المجلس. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T13:49+0000
2022-01-14T14:02+0000
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
قطر
السعودية
أخبار الخليج العربي
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ونشر المركز تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، أكد من خلاله أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 98.5 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 92.7%.وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ 2744531 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 2564269 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19696 حالة.وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في قطر 87.7 %، والإمارات 95.1%، والكويت 92.2 %، والبحرين بنسبة 94.1 %، إلا أن سلطنة عمان قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 97.1 %.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية الآن عبر سبوتنيك.
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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, قطر, السعودية, أخبار الخليج العربي

مركز إحصاء يكشف أعلى دولة خليجية في نسبة الشفاء من كورونا

13:49 GMT 14.01.2022 (تم التحديث: 14:02 GMT 14.01.2022)
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARIمشهد عام على ساحة للأطفال فارغة، في أعقاب تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في الدوحة، قطر 17 آذار/ مارس 2020
مشهد عام على ساحة للأطفال فارغة، في أعقاب تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في الدوحة، قطر 17 آذار/ مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI
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كشف مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الجمعة، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في دول المجلس.
ونشر المركز تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، أكد من خلاله أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 98.5 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 92.7%.
وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول الخليج بلغ 2744531 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 2564269 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19696 حالة.
وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في قطر 87.7 %، والإمارات 95.1%، والكويت 92.2 %، والبحرين بنسبة 94.1 %، إلا أن سلطنة عمان قد سجلت أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 97.1 %.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية الآن عبر سبوتنيك.
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