https://arabic.sputniknews.com/20220114/مسؤولة-روسية-يمكن-لأي-شخص-قادم-من-الخارج-إجراء-اختبار-الأجسام-المضادة-الصالح-لـ6-أشهر-1056206338.html

مسؤولة روسية: يمكن لأي شخص قادم من الخارج إجراء اختبار "الأجسام المضادة" الصالح لـ6 أشهر

مسؤولة روسية: يمكن لأي شخص قادم من الخارج إجراء اختبار "الأجسام المضادة" الصالح لـ6 أشهر

قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا: "زادت مناعة القطيع ضد فيروس كورونا في روسيا خلال الأسبوع الماضي، وبلغ مستواها 63.7%". 14.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-14T16:23+0000

2022-01-14T16:23+0000

2022-01-14T16:23+0000

روسيا

فيروس كورونا

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وأشارت غوليكوفنا للصحفيين، اليوم الجمعة: "على وجه الخصوص، في أربع مناطق من البلاد تم تحقيق المؤشر المطلوب، أكثر من 80%، وبالتحديد في سيفاستوبول وسان بطرسبورغ وكاريليا وأوكروغ تشوكوتكا".وبيّنت غوليكوفا، إنه "حتى الآن، لا يوجد اعتراف متبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا، لذلك يمكن للأجنبي إجراء اختبار الأجسام المضادة في روسيا، والحصول على شهادة لمدة ستة أشهر".وأضافت: "بالنسبة للمواطنين الأجانب، نظرًا لأنه لا يوجد اعتراف متبادل بشهادات التطعيم حتى الآن، نقوم بهذا العمل مع دول أجنبية، سواء كان مواطنًا أجنبيًا أو روسيًا، وصادف أن كان مريضًا في الخارج أو تم تطعيمه بلقاح أجنبي، يمكنه عند وصوله الخضوع لاختبار الأجسام المضادة، وفي حال وجود النسبة المحددة من الأجسام مضادة، الحصول على وثيقة صالحة لمدة 6 أشهر تثبت ذلك".وتوقعت غوليكوفا أن "تبدأ في إصدار شهادات أولئك الذين تعافوا من مرض كوفيد بناءً على نتائج اختبار الأجسام المضادة اعتبارًا من فبراير/ شباط 2022".وأوضحت غوليكوفنا: "بالنسبة للتوقيت، فإننا نفترض أنه ينبغي تبني التغييرات في المرسوم الحكومي والأوامر ذات الصلة الصادرة عن وزارة الصحة و هيئة حماية المستهلك الروسية، كما قلنا، قبل الأول من فبراير".وأعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة بــ"كوفيد-19" اليومية في العاصمة، قد يصل إلى 7 آلاف حالة يوم السبت المقبل.وقال سوبيانين، خلال زيارته لمركز طبي تابع لمديرية الصحة في موسكو: "اليوم، وبحسب بيانات المختبرات، نرى أن متغير أوميكرون، للأسف، يبدأ بالهيمنة على مرضى فيروس كورونا، وهذه إشارة خطيرة لأننا سنشهد نموًا ملموساً للإصابات، غداً سنرى البيانات الرسمية، سيكون عدد الإصابات الجديدة نحو 6-7 آلاف".

https://arabic.sputniknews.com/20220114/-وزير-الخارجية-الفنلندي-لا-نعتزم-الانضمام-للناتو-1056200389.html

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روسيا, فيروس كورونا