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مسؤولون كويتيون: زيادة نسب دخول العناية المركزة بسبب كورونا غير مقلق
مسؤولون كويتيون: زيادة نسب دخول العناية المركزة بسبب كورونا غير مقلق
أكد مسؤولون كويتيون أن زيادة نسبة دخول المرضى المصابين بفيروس كورونا إلى العناية المركزة غير مقلق. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T08:14+0000
2022-01-14T08:14+0000
سلالة كورونا الجديدة
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وحسب تصريحات نقلتها القبس الكويتية عن مصادر حكومية قالوا إن "تصاعد المنحنى الوبائي متوقع، وكذلك مؤشرات تكاثر العدوى والترصد الوبائي مع موجة "أوميكرون" الحالية".وكانت أجنحة العناية المركزة في مستشفيات الكويت قد شهدت زيادة ملحوظة في نسب دخولها خلال الأسبوع الماضي، حيث زادت من 66 حالة إلى 213 حالة في 7 أيام.واعتبرت المصادر أن تلك الزيادة طبيعية في ظل زيادة الإصابات، معتبرة "دخول العديد من تلك الحالات للمستشفيات "ثانويا".وعللت ذلك بتصادف وجود أمراض مزمنة لدى من تظهر عليهم أعراض الإصابة، "وبالتالي يمثلون إشغالاً سريرياً رقمياً فقط في أجنحة كوفيد، دون وجود مخاطر ومضاعفات".وبرهنت المصادر على ذلك بـ "انخفاض معدل الوفيات إلى الصفر في أغلب الأيام، وكذا انخفاض معدل دخول العناية المركزة".وبررت المصادر كذلك وقف بعض المستشفيات التدخلات الجراحية والعمليات التجميلية بأنه "إجراء مؤقت واحترازي، ضمن خطط فريق كوفيد السريري بوزارة الصحة لتأمين سعة سريرية عامة على سبيل الاحتياط لأي ارتفاع طارئ مستقبلاً إذا اقتضت الحاجة".وختمت المصادر بأن فرق كوفيد في وزارة الصحة باتت لديها خبرات تراكمية من جراء تعاملها مع موجات الجائحة السابقة، وهو أمر يدعو إلى الاطمئنان لإجراءاتها الحالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/الكويت-تتخذ-إجراءات-صارمة-مع-الارتفاع-الكبير-في-إصابات-كورونا-1055185466.html
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سلالة كورونا الجديدة

مسؤولون كويتيون: زيادة نسب دخول العناية المركزة بسبب كورونا غير مقلق

08:14 GMT 14.01.2022
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEEالعزل الصحي في الكويت بسبب تفشي فيروس "كورونا"
العزل الصحي في الكويت بسبب تفشي فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
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أكد مسؤولون كويتيون أن زيادة نسبة دخول المرضى المصابين بفيروس كورونا إلى العناية المركزة غير مقلق.
وحسب تصريحات نقلتها القبس الكويتية عن مصادر حكومية قالوا إن "تصاعد المنحنى الوبائي متوقع، وكذلك مؤشرات تكاثر العدوى والترصد الوبائي مع موجة "أوميكرون" الحالية".
غزو الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
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وكانت أجنحة العناية المركزة في مستشفيات الكويت قد شهدت زيادة ملحوظة في نسب دخولها خلال الأسبوع الماضي، حيث زادت من 66 حالة إلى 213 حالة في 7 أيام.
واعتبرت المصادر أن تلك الزيادة طبيعية في ظل زيادة الإصابات، معتبرة "دخول العديد من تلك الحالات للمستشفيات "ثانويا".
وعللت ذلك بتصادف وجود أمراض مزمنة لدى من تظهر عليهم أعراض الإصابة، "وبالتالي يمثلون إشغالاً سريرياً رقمياً فقط في أجنحة كوفيد، دون وجود مخاطر ومضاعفات".
وبرهنت المصادر على ذلك بـ "انخفاض معدل الوفيات إلى الصفر في أغلب الأيام، وكذا انخفاض معدل دخول العناية المركزة".
وبررت المصادر كذلك وقف بعض المستشفيات التدخلات الجراحية والعمليات التجميلية بأنه "إجراء مؤقت واحترازي، ضمن خطط فريق كوفيد السريري بوزارة الصحة لتأمين سعة سريرية عامة على سبيل الاحتياط لأي ارتفاع طارئ مستقبلاً إذا اقتضت الحاجة".
وختمت المصادر بأن فرق كوفيد في وزارة الصحة باتت لديها خبرات تراكمية من جراء تعاملها مع موجات الجائحة السابقة، وهو أمر يدعو إلى الاطمئنان لإجراءاتها الحالية.
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