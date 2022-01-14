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https://arabic.sputniknews.com/20220114/مستشار-أوباما-السابق-يواجه-عقوبة-بالسجن-تصل-إلى-20-عاما-1056213449.html
مستشار أوباما السابق يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما
مستشار أوباما السابق يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما
أقر مستشار للرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، اليوم الجمعة، بسرقته أموال مدارس تقدّر ‏بأكثر من 200 ألف دولار.‏ 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T20:40+0000
2022-01-14T20:52+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأعلن المدعي العام للولايات المتحدة عن المنطقة الجنوبية لنيويورك، داميان وليامز، أن سيث أندرو، أقر بأنه مذنب بتهمة الاحتيال البرقي، أمام قاضي المقاطعة الأمريكية، جون ب. كرونان، في محكمة مانهاتن الفيدرالية.وقال وليامز في بيان رسمي أصدرته وزارة العدل الأمريكية: "سيث أندرو، مستشار البيت الأبيض السابق، اعترف اليوم بوضع خطة للسرقة من نفس المدارس التي ساعد في إنشائها، ويواجه أندرو الآن فترة في السجن الفيدرالي لإساءة استغلال منصبه وسرقة من وعدهم بمساعدتهم".وكان سيث أندرو أسس مدارس الديمقراطية الإعدادية عندما بدأت في مدينة نيويورك في عام 2005، وتوسعت لاحقا في جميع أنحاء أمريكا، وحققت ازدهارا بعد أن ساعدت أساليبها في رفع درجات الاختبار للأطفال المعاقين اقتصاديا في حي هارلم.ووفقا لشكوى جنائية، ترك أندرو دوره كمشرف في شبكة مدارسه في ربيع عام 2013، وبدأ العمل في وزارة التعليم الأمريكية، وكمستشار أول في مكتب تكنولوجيا التعليم في البيت الأبيض حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.وفي أوراق المحكمة، قالت السلطات الأمريكية إن سيث أندرو سرق 218 ألف دولار من المدارس التي ساعد في إنشائها، ثم استخدم المال للحصول على سعر فائدة أفضل على رهن عقاري لشقة تبلغ 2.3 مليون دولار في مانهاتن.وحاول أندرو أن يجعل الأمر يبدو كما لو أن الأموال التي أخذها من المدارس جاءت من منظمة مدنية يسيطر عليها، وفقا لأوراق المحكمة.وذكر بيان وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، أن سيث أندرو وافق على دفع تعويضات إلى شبكة مدارس تشارترد، ومن المقرر النطق بالحكم في 14 نيسان/ أبريل المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20150810/1015260848.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

مستشار أوباما السابق يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما

20:40 GMT 14.01.2022 (تم التحديث: 20:52 GMT 14.01.2022)
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEأوباما يشعل حماس حشد في فرجينيا قبل انتخابات اختيار حاكم الولاية السبت 23 أكتوبر 2021
أوباما يشعل حماس حشد في فرجينيا قبل انتخابات اختيار حاكم الولاية السبت 23 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
أوباما يشعل حماس حشد في فرجينيا قبل انتخابات اختيار حاكم الولاية السبت 23 أكتوبر 2021
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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أقر مستشار للرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، اليوم الجمعة، بسرقته أموال مدارس تقدّر ‏بأكثر من 200 ألف دولار.‏
وأعلن المدعي العام للولايات المتحدة عن المنطقة الجنوبية لنيويورك، داميان وليامز، أن سيث أندرو، أقر بأنه مذنب بتهمة الاحتيال البرقي، أمام قاضي المقاطعة الأمريكية، جون ب. كرونان، في محكمة مانهاتن الفيدرالية.
وقال وليامز في بيان رسمي أصدرته وزارة العدل الأمريكية: "سيث أندرو، مستشار البيت الأبيض السابق، اعترف اليوم بوضع خطة للسرقة من نفس المدارس التي ساعد في إنشائها، ويواجه أندرو الآن فترة في السجن الفيدرالي لإساءة استغلال منصبه وسرقة من وعدهم بمساعدتهم".
وانج يي وزير خارجية الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2015
وزير الخارجية الصيني ينتقد تصريحات أوباما بشأن الفساد في أفريقيا
10 أغسطس 2015, 01:42 GMT
وكان سيث أندرو أسس مدارس الديمقراطية الإعدادية عندما بدأت في مدينة نيويورك في عام 2005، وتوسعت لاحقا في جميع أنحاء أمريكا، وحققت ازدهارا بعد أن ساعدت أساليبها في رفع درجات الاختبار للأطفال المعاقين اقتصاديا في حي هارلم.
ووفقا لشكوى جنائية، ترك أندرو دوره كمشرف في شبكة مدارسه في ربيع عام 2013، وبدأ العمل في وزارة التعليم الأمريكية، وكمستشار أول في مكتب تكنولوجيا التعليم في البيت الأبيض حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
وفي أوراق المحكمة، قالت السلطات الأمريكية إن سيث أندرو سرق 218 ألف دولار من المدارس التي ساعد في إنشائها، ثم استخدم المال للحصول على سعر فائدة أفضل على رهن عقاري لشقة تبلغ 2.3 مليون دولار في مانهاتن.
وحاول أندرو أن يجعل الأمر يبدو كما لو أن الأموال التي أخذها من المدارس جاءت من منظمة مدنية يسيطر عليها، وفقا لأوراق المحكمة.
وذكر بيان وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، أن سيث أندرو وافق على دفع تعويضات إلى شبكة مدارس تشارترد، ومن المقرر النطق بالحكم في 14 نيسان/ أبريل المقبل.
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