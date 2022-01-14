https://arabic.sputniknews.com/20220114/مفاوضات-الضمانات-الأمنيةروسيا-أعلنت-ما-لديها-ماذا-عن-الولايات-المتحدة-والناتو؟-1056172988.html

مفاوضات الضمانات الأمنية...روسيا أعلنت ما لديها.. ماذا عن الولايات المتحدة والناتو؟

مفاوضات الضمانات الأمنية...روسيا أعلنت ما لديها.. ماذا عن الولايات المتحدة والناتو؟

تستمر هذه الأيام المحادثات ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو والتي ستلعب نتائجها دوراً محورياً في الاستقرار الاستراتيجي العالمي. 14.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-14T12:17+0000

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راديو

ما وراء الحدث

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مفاوضات الضمانات الأمنية ..روسيا أعلنت ما لديها، ماذا عن الولايات المتحدة والناتو؟ مفاوضات الضمانات الأمنية ..روسيا أعلنت ما لديها، ماذا عن الولايات المتحدة والناتو؟

التصريحات المتبادلة بين جميع الأطراف تحتد تارة بمضمونها، ومبطنة تارة أخرى بالتحذيرات، وأحيانا بالتهديد بإتخاذ ما هو أبعد مما يمكن أن يتوقعه الطرف الآخر. يظهر الروسي أكثر تماسكاً وثقة بنفسه وبحقه في مطالبه أمام محاولات الغرب تهذيب تصريحات مسؤوليه التي لا تخلوا من التشاؤم أوالوعيد، فما الخطب وما الذي يحدث ؟الباحث في القضايا الجيوسياسية الدكتور سومر صالح يرى أنمن جانبه الخبير بالشؤون الأوروبية،رئيس تحرير موقع "ميد لاين نيوز" الإخباري في باريس طارق عجيب قال إنبدوره أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبل والخبير بالشأن الاستراتيجي الدكتور عمار قناة قال إنالتفاصيل في التسجيل الصوتي .....

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نواف إبراهيم https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102016/17/1020161783_0:4:746:750_100x100_80_0_0_8c501e716dc7f272d7049ad2dc83d191.jpg

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نواف إبراهيم https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102016/17/1020161783_0:4:746:750_100x100_80_0_0_8c501e716dc7f272d7049ad2dc83d191.jpg

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