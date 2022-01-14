تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220114/ملخص-مباراة-المغرب-وجزر-القمر-2-0-فيديو-1056210398.html
ملخص مباراة المغرب وجزر القمر (2-0)... فيديو
ملخص مباراة المغرب وجزر القمر (2-0)... فيديو
تأهل المنتخب المغربي مبكرا إلى الدور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد تغلبه بهدفين دون رد على جزر القمر في مباراة مثيرة جرت على ملعب أحمدو أهيدجو في... 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T18:29+0000
2022-01-14T18:29+0000
كأس الأمم الإفريقية
منتخب المغرب
منتخب جزر القمر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102184/08/1021840865_0:2:1007:568_1920x0_80_0_0_918fdacb674d6f69fee5cc8a6a16e6cb.png
وكاد أسود الأطلسي أن يسجلوا نصف دستة من الأهداف لولا تألق الحارس القمري سليم بن بوينا.في الدقيقة 15 من عمر المباراة تقدم المنتخب المغربي بهدف عن طريق سليم أملاح بتصويبة قوية لم يتمكن سالم بن بوينا من التعامل معها.أضاع المغربي يوسف الناصيري ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح المغرب في الدقيقة 81 من عمر المباراة، بعدما تألق بن بوينا في التصدي لها.وفي الدقيقة 88 ألغى الحكم التونسي صادق السالمي هدفا لزكريا بوخلال بداعي التسلل، قبل العودة إلى تقنية الفيديو (فار)، واحتسابه.انتهى اللقاء بفوز المغرب على جزر القمر بنتيجة 2-0، ليضمن بذلك التأهل المبكر إلى دور الـ16 بعد وصول رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، وفي المركز الثاني الغابون برصيد 3 نقاط وسيواجه بعد قليل نظيره غانا بدون رصيد، فيما ظل منتخب جزر القمر في ذيل الترتيب بدون رصيد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102184/08/1021840865_124:0:883:569_1920x0_80_0_0_95f6b248779238df06e8beeabf6a82d8.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كأس الأمم الإفريقية, منتخب المغرب, منتخب جزر القمر

ملخص مباراة المغرب وجزر القمر (2-0)... فيديو

18:29 GMT 14.01.2022
© Twitter.comمنتخب المغرب لكرة القدم
منتخب المغرب لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© Twitter.com
تابعنا عبر
تأهل المنتخب المغربي مبكرا إلى الدور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد تغلبه بهدفين دون رد على جزر القمر في مباراة مثيرة جرت على ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياويندي ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.
وكاد أسود الأطلسي أن يسجلوا نصف دستة من الأهداف لولا تألق الحارس القمري سليم بن بوينا.
في الدقيقة 15 من عمر المباراة تقدم المنتخب المغربي بهدف عن طريق سليم أملاح بتصويبة قوية لم يتمكن سالم بن بوينا من التعامل معها.
أضاع المغربي يوسف الناصيري ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح المغرب في الدقيقة 81 من عمر المباراة، بعدما تألق بن بوينا في التصدي لها.
وفي الدقيقة 88 ألغى الحكم التونسي صادق السالمي هدفا لزكريا بوخلال بداعي التسلل، قبل العودة إلى تقنية الفيديو (فار)، واحتسابه.
انتهى اللقاء بفوز المغرب على جزر القمر بنتيجة 2-0، ليضمن بذلك التأهل المبكر إلى دور الـ16 بعد وصول رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، وفي المركز الثاني الغابون برصيد 3 نقاط وسيواجه بعد قليل نظيره غانا بدون رصيد، فيما ظل منتخب جزر القمر في ذيل الترتيب بدون رصيد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:01 GMTهندسة النوم... طريقة تجعل عقلك يعمل بشكل أفضل في الليل
18:58 GMTبايدن يعقد عاشر مؤتمر صحفي بعد مرور عامه الرئاسي الأول... أقل من ترامب بـ12
18:56 GMTمجلس الأمن الدولي يدين احتجاز "أنصار الله" السفينة "روابي"
18:47 GMT"روسآتوم" تطلق فعاليات أسبوع "تقنيات متقدمة لمستقبل مستدام" في إكسبو 2020 دبي
18:36 GMTالصين: مزاعم بريطانيا سببها مشاهدة الكثير من أفلام "جيمس بوند"‏
18:29 GMTملخص مباراة المغرب وجزر القمر (2-0)... فيديو
18:27 GMTأمريكا تستعد لتقديم السلاح والتدريب والدعم الاستخباري لأوكرانيا
18:09 GMTرئيس الوزراء الليبي يوجه برعاية دور العجزة والمسنين
18:05 GMTيسرا اللوزي تحذر من عمليات نصب واحتيال باسمها
18:02 GMTالبنتاغون: لا نرى ضرورة لـ"خط ساخن" بين واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا
17:54 GMTالكشف عن دور الأمير تشارلز ونجله وليام في الإطاحة بالأمير أندرو..."يتعلق ببقاء المؤسسة بأي ‏ثمن"‏
17:48 GMTأحداث النقب... هل تدفع لمواجهة مفتوحة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية؟
17:37 GMT"أنصار الله" تعلن تدمير 6 مدرعات وإصابة 40 عنصرا بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة
17:30 GMTمصدر قريب من المحادثات النووية: لا يوجد انقطاع في المفاوضات ونتعامل مع أمر يمكن تحويله إلى ‏كلمات
17:26 GMTوزيرة تحذر التلميذات بكلمات "خادشة للحياء" وتثير جدلا واسعا
17:14 GMTميدو... مصر والكاميرون تآمرتا على الجزائر في "كان" 2004
17:09 GMTدولة أوروبية تفقد 10% من سكانها
16:55 GMTكيف سرق هاكرز من كوريا الشمالية عملات رقمية تقدر بـ400 مليون دولار؟
16:41 GMTلافروف: روسيا تعرف كيف تضمن أمنها
16:40 GMTسلامة: البنك يسعى لخفض تقلبات معدل سعر الصرف وتعزيز الليرة اللبنانية