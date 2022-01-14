ملخص مباراة المغرب وجزر القمر (2-0)... فيديو

وكاد أسود الأطلسي أن يسجلوا نصف دستة من الأهداف لولا تألق الحارس القمري سليم بن بوينا.في الدقيقة 15 من عمر المباراة تقدم المنتخب المغربي بهدف عن طريق سليم أملاح بتصويبة قوية لم يتمكن سالم بن بوينا من التعامل معها.أضاع المغربي يوسف الناصيري ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح المغرب في الدقيقة 81 من عمر المباراة، بعدما تألق بن بوينا في التصدي لها.وفي الدقيقة 88 ألغى الحكم التونسي صادق السالمي هدفا لزكريا بوخلال بداعي التسلل، قبل العودة إلى تقنية الفيديو (فار)، واحتسابه.انتهى اللقاء بفوز المغرب على جزر القمر بنتيجة 2-0، ليضمن بذلك التأهل المبكر إلى دور الـ16 بعد وصول رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، وفي المركز الثاني الغابون برصيد 3 نقاط وسيواجه بعد قليل نظيره غانا بدون رصيد، فيما ظل منتخب جزر القمر في ذيل الترتيب بدون رصيد.
تأهل المنتخب المغربي مبكرا إلى الدور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد تغلبه بهدفين دون رد على جزر القمر في مباراة مثيرة جرت على ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياويندي ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.
وكاد أسود الأطلسي أن يسجلوا نصف دستة من الأهداف لولا تألق الحارس القمري سليم بن بوينا.
في الدقيقة 15 من عمر المباراة تقدم المنتخب المغربي بهدف عن طريق سليم أملاح بتصويبة قوية لم يتمكن سالم بن بوينا من التعامل معها.
انتهى اللقاء بفوز المغرب على جزر القمر بنتيجة 2-0، ليضمن بذلك التأهل المبكر إلى دور الـ16 بعد وصول رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، وفي المركز الثاني الغابون برصيد 3 نقاط وسيواجه بعد قليل نظيره غانا بدون رصيد، فيما ظل منتخب جزر القمر في ذيل الترتيب بدون رصيد.