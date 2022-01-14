يمكن لطائر الزرزور الشائع أن يتحد مع مجموعات أخرى من الطيور في سرب يصل مجموعه إلى عدة آلاف من الطيور. وخلال أثناء الهجرة إلى الجنوب، يمكنهم تقليد وتكرار حركات... 14.01.2022, سبوتنيك عربي

"مناورات جوية" للزرازير في سماء إسرائيل

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يمكن لطائر الزرزور الشائع أن يتحد مع مجموعات أخرى من الطيور في سرب يصل مجموعه إلى عدة آلاف من الطيور. وخلال أثناء الهجرة إلى الجنوب، يمكنهم تقليد وتكرار حركات بعضهم بعضا دون أن يصطدم أحدهم بالآخر. وأثناء الطيران، تشكل الأسراب أشكالاً مثيرة وكأنها رسوم بريشة فنان، تشاهدون بعضها في ألبوم "سبوتنيك".