"مناورات جوية" للزرازير في سماء إسرائيل
10:28 GMT 14.01.2022 (تم التحديث: 10:31 GMT 14.01.2022)
يمكن لطائر الزرزور الشائع أن يتحد مع مجموعات أخرى من الطيور في سرب يصل مجموعه إلى عدة آلاف من الطيور. وخلال أثناء الهجرة إلى الجنوب، يمكنهم تقليد وتكرار حركات بعضهم بعضا دون أن يصطدم أحدهم بالآخر. وأثناء الطيران، تشكل الأسراب أشكالاً مثيرة وكأنها رسوم بريشة فنان، تشاهدون بعضها في ألبوم "سبوتنيك".
© REUTERS / Amir Cohenسرب من طيور الزرزور المهاجرة عبر السماء بالقرب من مدينة بئر السبع، جنوب إسرائيل، 28 ديسمبر 2022
سرب من طيور الزرزور المهاجرة عبر السماء بالقرب من مدينة بئر السبع، جنوب إسرائيل، 28 ديسمبر 2022
© REUTERS / Amir Cohenسرب من طيور الزرزور المهاجرة عبر السماء بالقرب من مدينة بئر السبع، جنوب إسرائيل، 13 يناير 2022
سرب من طيور الزرزور المهاجرة عبر السماء بالقرب من مدينة بئر السبع، جنوب إسرائيل، 13 يناير 2022
© REUTERS / Amir Cohenسرب من طيور الزرزور المهاجرة بالقرب من مدينة بئر السبع، جنوب إسرائيل، 28 ديسمبر 2021
سرب من طيور الزرزور المهاجرة بالقرب من مدينة بئر السبع، جنوب إسرائيل، 28 ديسمبر 2021
© REUTERS / Amir Cohenسرب من طيور الزرزور المهاجرة عبر السماء بالقرب من مدينة بئر السبع، جنوب إسرائيل، 13 يناير 2022
سرب من طيور الزرزور المهاجرة عبر السماء بالقرب من مدينة بئر السبع، جنوب إسرائيل، 13 يناير 2022
© REUTERS / Amir Cohenسرب من طيور الزرزور المهاجرة بالقرب من مدينة بئر السبع، جنوب إسرائيل، 28 ديسمبر 2021
سرب من طيور الزرزور المهاجرة بالقرب من مدينة بئر السبع، جنوب إسرائيل، 28 ديسمبر 2021
© REUTERS / Amir Cohenسرب من طيور الزرزور المهاجرة عبر السماء بالقرب من مدينة بئر السبع، جنوب إسرائيل، 10 يناير 2022
سرب من طيور الزرزور المهاجرة عبر السماء بالقرب من مدينة بئر السبع، جنوب إسرائيل، 10 يناير 2022
© REUTERS / Amir Cohenسرب من طيور الزرزور المهاجرة عبر السماء بالقرب من مدينة بئر السبع، جنوب إسرائيل، 11 يناير 2022
سرب من طيور الزرزور المهاجرة عبر السماء بالقرب من مدينة بئر السبع، جنوب إسرائيل، 11 يناير 2022
© REUTERS / Amir Cohenسرب من طيور الزرزور المهاجرة عبر السماء بالقرب من مدينة بئر السبع، جنوب إسرائيل، 13 يناير 2022
سرب من طيور الزرزور المهاجرة عبر السماء بالقرب من مدينة بئر السبع، جنوب إسرائيل، 13 يناير 2022
© REUTERS / Amir Cohenسرب من طيور الزرزور المهاجرة عبر السماء بالقرب من مدينة بئر السبع، جنوب إسرائيل، 11 يناير 2022
سرب من طيور الزرزور المهاجرة عبر السماء بالقرب من مدينة بئر السبع، جنوب إسرائيل، 11 يناير 2022
© REUTERS / Amir Cohenسرب من طيور الزرزور المهاجرة عبر السماء بالقرب من مدينة بئر السبع، جنوب إسرائيل، 13 يناير 2022
سرب من طيور الزرزور المهاجرة عبر السماء بالقرب من مدينة بئر السبع، جنوب إسرائيل، 13 يناير 2022
أثناء الهجرة الجماعية تصل سرعة طائر الزرزور خلال هذه "المناورات الجوية" إلى 40 كم/ ساعة.