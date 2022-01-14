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منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس يقصرون الحضور على 50% بسبب أوميكرون
منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس يقصرون الحضور على 50% بسبب أوميكرون
قرر منظمو بطولة استراليا المفتوحة للتنس أن يقتصر الحضور الجماهيري على 50% من سعة الملاعب، وذلك بسبب زيادة الإصابات بمتحور كورونا الجديد أوميكرون. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T07:55+0000
2022-01-14T07:55+0000
استراليا
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وحسب بيان صادر عن منظمة التنس الأسترالية "تي إيه"، نشرته "رويترز"، فإن الحشود في الملاعب الرئيسية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ستحد من طاقتها الاستيعابية بنسبة 50%، في ظل قيود محدثة بشأن كورونا، في الوقت الذي تكافح فيه السلطات تصاعدا في أعداد الجماهير في ملبورن.وتضمن البيان ضرورة الالتزام بـ "أقنعة الوجه" لجميع الحاضرين، مستثنية أوقات الطعام أو الشرب، وستكون هناك حدود كثافة لشخص واحد لكل مترين مربعين في أماكن الضيافة المغطاة.وأوضح بيان المنظمة الأسترالية للتنس، أن سقف 50% ينطبق فقط على مبيعات التذاكر في منافذ البيع.وقال مسؤول في المنظمة: "نحن واثقون من إجراءات كورونا التي اتخذناها".وكانت فيكتوريا، التي تستضيف جراند سلام في عاصمة الولاية ملبورن، قد أبلغت عن 37169 حالة إصابة جديدة بكورونا، فيما توفي بسبب كورونا 25 حالة، اليوم الخميس.
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منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس يقصرون الحضور على 50% بسبب أوميكرون

07:55 GMT 14.01.2022
© REUTERS / Edgar Suلاعبة تنس الأسترالية آشلي بارتي
لاعبة تنس الأسترالية آشلي بارتي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / Edgar Su
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قرر منظمو بطولة استراليا المفتوحة للتنس أن يقتصر الحضور الجماهيري على 50% من سعة الملاعب، وذلك بسبب زيادة الإصابات بمتحور كورونا الجديد أوميكرون.
وحسب بيان صادر عن منظمة التنس الأسترالية "تي إيه"، نشرته "رويترز"، فإن الحشود في الملاعب الرئيسية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ستحد من طاقتها الاستيعابية بنسبة 50%، في ظل قيود محدثة بشأن كورونا، في الوقت الذي تكافح فيه السلطات تصاعدا في أعداد الجماهير في ملبورن.
الروسيتان إيكاترينا ماكاروفا وإيلينا فيسنينا في بطولة التنس للسيدات في دورة الالعاب الاولمبية الصيفية الحادية والثلاثين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
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وتضمن البيان ضرورة الالتزام بـ "أقنعة الوجه" لجميع الحاضرين، مستثنية أوقات الطعام أو الشرب، وستكون هناك حدود كثافة لشخص واحد لكل مترين مربعين في أماكن الضيافة المغطاة.
وأوضح بيان المنظمة الأسترالية للتنس، أن سقف 50% ينطبق فقط على مبيعات التذاكر في منافذ البيع.
وقال مسؤول في المنظمة: "نحن واثقون من إجراءات كورونا التي اتخذناها".
وكانت فيكتوريا، التي تستضيف جراند سلام في عاصمة الولاية ملبورن، قد أبلغت عن 37169 حالة إصابة جديدة بكورونا، فيما توفي بسبب كورونا 25 حالة، اليوم الخميس.
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