منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس يقصرون الحضور على 50% بسبب أوميكرون

وحسب بيان صادر عن منظمة التنس الأسترالية "تي إيه"، نشرته "رويترز"، فإن الحشود في الملاعب الرئيسية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ستحد من طاقتها الاستيعابية بنسبة 50%، في ظل قيود محدثة بشأن كورونا، في الوقت الذي تكافح فيه السلطات تصاعدا في أعداد الجماهير في ملبورن.وتضمن البيان ضرورة الالتزام بـ "أقنعة الوجه" لجميع الحاضرين، مستثنية أوقات الطعام أو الشرب، وستكون هناك حدود كثافة لشخص واحد لكل مترين مربعين في أماكن الضيافة المغطاة.وأوضح بيان المنظمة الأسترالية للتنس، أن سقف 50% ينطبق فقط على مبيعات التذاكر في منافذ البيع.وقال مسؤول في المنظمة: "نحن واثقون من إجراءات كورونا التي اتخذناها".وكانت فيكتوريا، التي تستضيف جراند سلام في عاصمة الولاية ملبورن، قد أبلغت عن 37169 حالة إصابة جديدة بكورونا، فيما توفي بسبب كورونا 25 حالة، اليوم الخميس.
قرر منظمو بطولة استراليا المفتوحة للتنس أن يقتصر الحضور الجماهيري على 50% من سعة الملاعب، وذلك بسبب زيادة الإصابات بمتحور كورونا الجديد أوميكرون.
وحسب بيان صادر عن منظمة التنس الأسترالية "تي إيه"، نشرته "رويترز"، فإن الحشود في الملاعب الرئيسية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ستحد من طاقتها الاستيعابية بنسبة 50%، في ظل قيود محدثة بشأن كورونا، في الوقت الذي تكافح فيه السلطات تصاعدا في أعداد الجماهير في ملبورن.