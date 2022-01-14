https://arabic.sputniknews.com/20220114/ميدو-مصر-والكاميرون-تآمرتا-على-الجزائر-في-كان-2004-1056208117.html

ميدو... مصر والكاميرون تآمرتا على الجزائر في "كان" 2004

ميدو... مصر والكاميرون تآمرتا على الجزائر في "كان" 2004

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، تآمر المنتخب المصري ونظيره الكاميروني، ضد المنتخب الجزائري، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2004. 14.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-14T17:14+0000

2022-01-14T17:14+0000

2022-01-14T17:22+0000

رياضة

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وقال النجم المصري في تصريحات تلفزيونية مصرية: "منتخب الجزائر كان يلعب مع زيمبابوي في نفس توقيت مباراتنا مع الكاميرون، وحدث اتفاق بينا وبين الكاميرون وسط المباراة، بإنهاء اللقاء بالتعادل السلبي، لكي يصعد المنتخبان لدور الثمانية، خاصة أن التعادل السلبي كان قائما بين الجزائر وزيمبابوي".وأضاف: "بين شوطي المباراة، الطاقم الفني أبلغني أن نتيجة مباراة الجزائر مع زيمبابوي التعادل السلبي، فبعد نزولي في الشوط الثاني، طلبت من سونغ وصامويل إيتو، إنهاء المباراة بالتعادل لكي تصعد مصر والكاميرون، لذلك لم تكن هناك أي هجمات على المرميين في الشوط الثاني".وتابع نجم الزمالك السابق: "عقب نهاية اللقاء، كانت هناك حالة غضب لدى الجهاز الفني واللاعبين، لأن زيمبابوي فازت على الجزائر، ولم يخطرنا أحد بالنتيجة قبل انتهاء مباراتنا مع الكاميرون".وخسر منتخب مصر الصعود إلى ربع نهائي كأس إفريقيا 2004 بفارق الأهداف عن الجزائر، التي خسرت اللقاء الأخير في الدور الأول بنتيجة 2-1 ضد زيمبابوي، وكان الفراعنة سيتأهلون للدور التالي إذا خسرت الجزائر بفارق هدفين على الأقل.

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رياضة