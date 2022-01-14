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ميدو... مصر والكاميرون تآمرتا على الجزائر في "كان" 2004
ميدو... مصر والكاميرون تآمرتا على الجزائر في "كان" 2004
أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، تآمر المنتخب المصري ونظيره الكاميروني، ضد المنتخب الجزائري، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2004. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T17:14+0000
2022-01-14T17:22+0000
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وقال النجم المصري في تصريحات تلفزيونية مصرية: "منتخب الجزائر كان يلعب مع زيمبابوي في نفس توقيت مباراتنا مع الكاميرون، وحدث اتفاق بينا وبين الكاميرون وسط المباراة، بإنهاء اللقاء بالتعادل السلبي، لكي يصعد المنتخبان لدور الثمانية، خاصة أن التعادل السلبي كان قائما بين الجزائر وزيمبابوي".وأضاف: "بين شوطي المباراة، الطاقم الفني أبلغني أن نتيجة مباراة الجزائر مع زيمبابوي التعادل السلبي، فبعد نزولي في الشوط الثاني، طلبت من سونغ وصامويل إيتو، إنهاء المباراة بالتعادل لكي تصعد مصر والكاميرون، لذلك لم تكن هناك أي هجمات على المرميين في الشوط الثاني".وتابع نجم الزمالك السابق: "عقب نهاية اللقاء، كانت هناك حالة غضب لدى الجهاز الفني واللاعبين، لأن زيمبابوي فازت على الجزائر، ولم يخطرنا أحد بالنتيجة قبل انتهاء مباراتنا مع الكاميرون".وخسر منتخب مصر الصعود إلى ربع نهائي كأس إفريقيا 2004 بفارق الأهداف عن الجزائر، التي خسرت اللقاء الأخير في الدور الأول بنتيجة 2-1 ضد زيمبابوي، وكان الفراعنة سيتأهلون للدور التالي إذا خسرت الجزائر بفارق هدفين على الأقل.
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رياضة

ميدو... مصر والكاميرون تآمرتا على الجزائر في "كان" 2004

17:14 GMT 14.01.2022 (تم التحديث: 17:22 GMT 14.01.2022)
© Photo / Alwehda Clubميدو
ميدو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© Photo / Alwehda Club
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أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، تآمر المنتخب المصري ونظيره الكاميروني، ضد المنتخب الجزائري، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2004.
وقال النجم المصري في تصريحات تلفزيونية مصرية: "منتخب الجزائر كان يلعب مع زيمبابوي في نفس توقيت مباراتنا مع الكاميرون، وحدث اتفاق بينا وبين الكاميرون وسط المباراة، بإنهاء اللقاء بالتعادل السلبي، لكي يصعد المنتخبان لدور الثمانية، خاصة أن التعادل السلبي كان قائما بين الجزائر وزيمبابوي".
وأضاف: "بين شوطي المباراة، الطاقم الفني أبلغني أن نتيجة مباراة الجزائر مع زيمبابوي التعادل السلبي، فبعد نزولي في الشوط الثاني، طلبت من سونغ وصامويل إيتو، إنهاء المباراة بالتعادل لكي تصعد مصر والكاميرون، لذلك لم تكن هناك أي هجمات على المرميين في الشوط الثاني".
وتابع نجم الزمالك السابق: "عقب نهاية اللقاء، كانت هناك حالة غضب لدى الجهاز الفني واللاعبين، لأن زيمبابوي فازت على الجزائر، ولم يخطرنا أحد بالنتيجة قبل انتهاء مباراتنا مع الكاميرون".
وخسر منتخب مصر الصعود إلى ربع نهائي كأس إفريقيا 2004 بفارق الأهداف عن الجزائر، التي خسرت اللقاء الأخير في الدور الأول بنتيجة 2-1 ضد زيمبابوي، وكان الفراعنة سيتأهلون للدور التالي إذا خسرت الجزائر بفارق هدفين على الأقل.
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منتخب المغرب لكرة القدم - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة المغرب (1) وجزر القمر (0) في كأس أمم إفريقيا (الشوط الثاني)15:34 GMT
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