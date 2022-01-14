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هجوم سيبراني يستهدف وزارة الخارجية الأوكرانية وعددا من مؤسسات الدولة
هجوم سيبراني يستهدف وزارة الخارجية الأوكرانية وعددا من مؤسسات الدولة
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، اليوم الجمعة، أن المواقع الإلكترونية لوزارة الخارجية وعدد من الهيئات الحكومية الأخرى في البلاد... 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T07:39+0000
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وقال نيكولينكو، في تغريدة عبر "تويتر": "نتيجة لهجوم سيبراني واسع النطاق، تعطلت مواقع وزارة الخارجية وعدد من الهيئات الحكومية الأخرى، مؤقتاً. وأضاف: "يعمل متخصصونا حالياً لاستئناف عمل أنظمة تكنولوجيا المعلومات. نحن نعتذر عن احتمال حدوث إزعاج".وأوضح أن السلطات فتحت تحقيقا في الواقعة.وتعطل الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأوكرانية اعتباراً من الساعة الـ8:00 (9:00 بتوقيت موسكو) حيث لم يعد يحمل أي بيانات.كما توقفت عن العمل المواقع الإلكترونية لمجلس الوزراء الأوكراني، ودائرة الطوارئ الحكومية، ووزارة التعليم والعلوم، ووزارة الرياضة، ووزارة الطاقة ووزارة السياسة الزراعية.
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أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

هجوم سيبراني يستهدف وزارة الخارجية الأوكرانية وعددا من مؤسسات الدولة

07:39 GMT 14.01.2022
© AFP 2021 / THOMAS SAMSONهاكرز
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© AFP 2021 / THOMAS SAMSON
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، اليوم الجمعة، أن المواقع الإلكترونية لوزارة الخارجية وعدد من الهيئات الحكومية الأخرى في البلاد معطلة مؤقتاً، بسبب هجوم سيبراني.
وقال نيكولينكو، في تغريدة عبر "تويتر": "نتيجة لهجوم سيبراني واسع النطاق، تعطلت مواقع وزارة الخارجية وعدد من الهيئات الحكومية الأخرى، مؤقتاً.
وأضاف: "يعمل متخصصونا حالياً لاستئناف عمل أنظمة تكنولوجيا المعلومات. نحن نعتذر عن احتمال حدوث إزعاج".
وأوضح أن السلطات فتحت تحقيقا في الواقعة.

وتعطل الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأوكرانية اعتباراً من الساعة الـ8:00 (9:00 بتوقيت موسكو) حيث لم يعد يحمل أي بيانات.

كما توقفت عن العمل المواقع الإلكترونية لمجلس الوزراء الأوكراني، ودائرة الطوارئ الحكومية، ووزارة التعليم والعلوم، ووزارة الرياضة، ووزارة الطاقة ووزارة السياسة الزراعية.
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