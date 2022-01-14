هجوم سيبراني يستهدف وزارة الخارجية الأوكرانية وعددا من مؤسسات الدولة
© AFP 2021 / THOMAS SAMSONهاكرز
© AFP 2021 / THOMAS SAMSON
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، اليوم الجمعة، أن المواقع الإلكترونية لوزارة الخارجية وعدد من الهيئات الحكومية الأخرى في البلاد معطلة مؤقتاً، بسبب هجوم سيبراني.
وقال نيكولينكو، في تغريدة عبر "تويتر": "نتيجة لهجوم سيبراني واسع النطاق، تعطلت مواقع وزارة الخارجية وعدد من الهيئات الحكومية الأخرى، مؤقتاً.
As a result of a massive cyber attack, the websites of the Ministry of Foreign Affairs and a number of other government agencies are temporarily down. Our specialists have already started restoring the work of IT systems, and the cyberpolice has opened an investigation.— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 14, 2022
وأضاف: "يعمل متخصصونا حالياً لاستئناف عمل أنظمة تكنولوجيا المعلومات. نحن نعتذر عن احتمال حدوث إزعاج".
وأوضح أن السلطات فتحت تحقيقا في الواقعة.
وتعطل الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأوكرانية اعتباراً من الساعة الـ8:00 (9:00 بتوقيت موسكو) حيث لم يعد يحمل أي بيانات.
كما توقفت عن العمل المواقع الإلكترونية لمجلس الوزراء الأوكراني، ودائرة الطوارئ الحكومية، ووزارة التعليم والعلوم، ووزارة الرياضة، ووزارة الطاقة ووزارة السياسة الزراعية.
وتعطل الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأوكرانية اعتباراً من الساعة الـ8:00 (9:00 بتوقيت موسكو) حيث لم يعد يحمل أي بيانات.
كما توقفت عن العمل المواقع الإلكترونية لمجلس الوزراء الأوكراني، ودائرة الطوارئ الحكومية، ووزارة التعليم والعلوم، ووزارة الرياضة، ووزارة الطاقة ووزارة السياسة الزراعية.