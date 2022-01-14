https://arabic.sputniknews.com/20220114/هجوم-على-السفارة-الأمريكية-في-بغداد-والرئاسة-اللبنانية-تحمل-رافضي-الحوار-مسؤولية-تعطيل-السلطات-1056179812.html

هجوم على السفارة الأمريكية في بغداد... والرئاسة اللبنانية تحمل رافضي الحوار مسؤولية تعطيل السلطات

هجوم على السفارة الأمريكية في بغداد... والرئاسة اللبنانية تحمل رافضي الحوار مسؤولية تعطيل السلطات

تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد لهجوم مزدوج وصفته بالإرهابي، الأول بطائرة مسيرة، وآخر بقصف بصواريخ كاتيوشا. 14.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-14T13:24+0000

2022-01-14T13:24+0000

2022-01-14T13:24+0000

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عالم سبوتنيك

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هجوم على السفارة الأمريكية في بغداد والرئاسة اللبنانية تحمل رافضي الحوار مسؤولية تعطيل السلطات هجوم على السفارة الأمريكية في بغداد والرئاسة اللبنانية تحمل رافضي الحوار مسؤولية تعطيل السلطات

بعد هجوم تعرضت له السفارة الأمريكية في بغداد.. الصدر يصف المهاجمين بمدعي المقاومةوقالت السفارة الأمريكية في بغداد، إن المجاميع المسلحة تسعى لتقويض أمن العراق وسيادته وعلاقاته الدولية، مشيرة إلى أن هذا الهجوم يستهدف سيادة العراق.الصدر وخلال تدوينة على "تويتر"، أرجع الهجوم لتأخير انسحاب القوات الأمريكية من العراق، لكي تبقى لهم ذريعة استعمال السلاح، ويبقى مصير الشعب بيدهم.وأضاف: "هناك مشادات وخلافات حصلت في الفترة الماضية، كما أن هناك اختلافات في وجهات النظر بين الفصائل العراقية المختلفة، فهذا الطرف الثالث ربما يكون طرفاً داخلياً أو خارجياً يريد إشعال الفتنة، مما يؤثر على العملية السياسية في العراق والتي يراد منها أن يتم تصحيح وإصلاح الأوضاع".الرئاسة اللبنانية: رافضو الحوار مسؤولون عن التعطيل الشامل للسلطاتحملت الرئاسة اللبنانية، الرافضين لتلبية دعوة الرئيس ميشال عون للحوار، مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات.وفي بيان أصدره مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية حول المشاورات واللقاءات التي أجراها الرئيس عون بشأن الدعوة الى الحوار، أوضح أن "مواقف البعض تراوحت بين رفض التشاور ورفض الحوار".وتعليقا على هذا الملف، قال المحلل السياسي اللبناني خليل نصرالله، إن "القوى السياسية والأحزاب التي رفضت دعوة الرئيس اللبناني، ميشيل عون، للحوار الوطني لديها أجندات تتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة".وأوضح: "هناك مشروع خارجي أصبح معروفاً يريد إحداث تغيير ما في لبنان لمصلحته وعمل قبل أحداث 17 تشرين، لأخذ البلاد إلى مكانٍ آخر في المنطقة ضمن الاتفاق الموجود".واشنطن تؤكد التزامها بحل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل ودعم الحل السياسي في سوريابحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال لقائهما في واشنطن الخميس، القضايا الإقليمية وفي مقدمها القضية الفلسطينية وجهود حل الأزمة السورية، ودعم العراق، ومحاربة الإرهاب.ووفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية، أكّد الصفدي أهمية الدور الأمريكي في تفعيل العملية السلمية وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والدائم، وجهود حل الأزمة السورية.أكد المحلل السياسي، محمد العالم، أن "الإدارة الأمريكية الحالية تعلم أن الهوة لا تزال واسعة بشأن مصير حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل".وأشار إلى أنه "كانت هناك الكثير من الوعود من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذا الملف لكنها لم تترجم على الأرض حتى الآن".وشدد على أن "الملف يحتاج إلى جهود وتحضيرات كبيرة تعتمد في أساسها على استمرا جو بايدن بالانتخابات القادمة وهو شيء غير مؤكد".

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