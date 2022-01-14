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https://arabic.sputniknews.com/20220114/وزارة-النقل-الفلبينية-لن-نوقف-حظر-ركوب-سيارات-النقل-العام-على-غير-المطعمين-1056171243.html
وزارة النقل الفلبينية: لن نوقف حظر ركوب سيارات النقل العام على غير المطعمين
وزارة النقل الفلبينية: لن نوقف حظر ركوب سيارات النقل العام على غير المطعمين
حظرت الفلبين ركوب وسائل النقل العام على غير الملقحين بلقاحات كورونا في البلاد. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T11:40+0000
2022-01-14T11:40+0000
فيروس كورونا
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وحسب "رويترز"، قال مسؤولون، اليوم الجمعة، إن الفلبين ستمضي قدما في خطتها الأسبوع المقبل لحظر دخول أفراد وسائل النقل العام الذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد زيادة في الإصابات.وينطبق الحظر على منطقة العاصمة المزدحمة التي يبلغ عدد سكانها نحو 13 مليون نسمة، حيث ظهرت معظم الحالات الجديدة، لكنه واجه معارضة شديدة من لجنة حقوق الإنسان في البلاد، التي وصفتها بأنه مقيد وتمييزي.لكن وزارة النقل قالت، اليوم الجمعة، إنه لن يكون هناك وقف للخطة، التي كانت ضرورية للحد من انتشار المرض ومنع نظام الرعاية الصحية من الانهيار.وكانت الفلبين قد انتهت من تطعيم نحو نصف سكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة بشكل كامل.وعلى الرغم من تلقيح جميع المقيمين المؤهلين تقريبًا في منطقة العاصمة، تقول السلطات إن هناك العديد من المهاجرين غير المسجلين، بينما لم يتم تطعيم الأطفال وبعض كبار السن.وفي حين أصيب في الفلبين حتى الآن 3.12 مليون شخص وتوفي أكثر من 53000 شخص بسبب كورونا، فقد كشفت السلطات اليوم الجمعة عن 37207 إصابة جديدة، وهو رقم قياسي جديد للمرة الخامسة في أسبوعين.يأتي حظر النقل في أعقاب تهديد الأسبوع الماضي من قبل الرئيس رودريغو دوتيرتي باعتقال الأشخاص غير الملقحين.
https://arabic.sputniknews.com/20210406/الفلبين-عقاب-غريب-من-الشرطة-يقتل-مخالفا-لإجراءات-كورونا-فيديو-1048594474.html
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فيروس كورونا

وزارة النقل الفلبينية: لن نوقف حظر ركوب سيارات النقل العام على غير المطعمين

11:40 GMT 14.01.2022
© REUTERS / Eloisa Lopezانتشار الفيروس الجديد "كورونا"، الصين، يناير 2020
انتشار الفيروس الجديد كورونا، الصين، يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / Eloisa Lopez
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حظرت الفلبين ركوب وسائل النقل العام على غير الملقحين بلقاحات كورونا في البلاد.
وحسب "رويترز"، قال مسؤولون، اليوم الجمعة، إن الفلبين ستمضي قدما في خطتها الأسبوع المقبل لحظر دخول أفراد وسائل النقل العام الذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد زيادة في الإصابات.
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وينطبق الحظر على منطقة العاصمة المزدحمة التي يبلغ عدد سكانها نحو 13 مليون نسمة، حيث ظهرت معظم الحالات الجديدة، لكنه واجه معارضة شديدة من لجنة حقوق الإنسان في البلاد، التي وصفتها بأنه مقيد وتمييزي.
لكن وزارة النقل قالت، اليوم الجمعة، إنه لن يكون هناك وقف للخطة، التي كانت ضرورية للحد من انتشار المرض ومنع نظام الرعاية الصحية من الانهيار.
وكانت الفلبين قد انتهت من تطعيم نحو نصف سكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة بشكل كامل.
وعلى الرغم من تلقيح جميع المقيمين المؤهلين تقريبًا في منطقة العاصمة، تقول السلطات إن هناك العديد من المهاجرين غير المسجلين، بينما لم يتم تطعيم الأطفال وبعض كبار السن.
وفي حين أصيب في الفلبين حتى الآن 3.12 مليون شخص وتوفي أكثر من 53000 شخص بسبب كورونا، فقد كشفت السلطات اليوم الجمعة عن 37207 إصابة جديدة، وهو رقم قياسي جديد للمرة الخامسة في أسبوعين.
يأتي حظر النقل في أعقاب تهديد الأسبوع الماضي من قبل الرئيس رودريغو دوتيرتي باعتقال الأشخاص غير الملقحين.
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