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وزير الإعلام الكازاخستاني: عملية منظمة معاهدة الأمن الجماعي كانت ضرورية ودور روسيا لا يقدر بثمن
وزير الإعلام الكازاخستاني: عملية منظمة معاهدة الأمن الجماعي كانت ضرورية ودور روسيا لا يقدر بثمن
أعلن وزير الإعلام أسكار عمروف في مقابلة مع "سبوتنيك كازاخستان"، أن عمل قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان كان أمرًا ضروريا، ودور... 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T08:38+0000
2022-01-14T08:38+0000
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وقال: "توجه رئيس الدولة قاسم جومارت توكايف إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي للحصول على الدعم في إطار الاتفاقات المبرمة بين الدول الأعضاء في المنظمة من أجل استخدام موارد منظمة معاهدة الأمن الجماعي لتطبيع الوضع في البلد. وكان هذا أمرًا ضروريا في ذلك الوقت، نظرا لحجم الهجمات على مدن كازاخستان وتنظيم الجماعات الإجرامية".كما أعرب وزير الإعلام الكازاخستاني عن امتنانه للبلدان الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي لاستجابتها السريعة وعن تقديره لدور روسيا في عملية استقرار الوضع.وقال: "إن الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي تستحق الاحترام والامتنان الخاصين. لقد استجابت بسرعة وقدمت مساهمة كبيرة في استقرار الوضع. ودور روسيا في هذه العملية لا يقدر بثمن".
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وزير الإعلام الكازاخستاني: عملية منظمة معاهدة الأمن الجماعي كانت ضرورية ودور روسيا لا يقدر بثمن

08:38 GMT 14.01.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورعناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أعلن وزير الإعلام أسكار عمروف في مقابلة مع "سبوتنيك كازاخستان"، أن عمل قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان كان أمرًا ضروريا، ودور روسيا الاتحادية في ذلك لا يقدر بثمن.
وقال: "توجه رئيس الدولة قاسم جومارت توكايف إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي للحصول على الدعم في إطار الاتفاقات المبرمة بين الدول الأعضاء في المنظمة من أجل استخدام موارد منظمة معاهدة الأمن الجماعي لتطبيع الوضع في البلد. وكان هذا أمرًا ضروريا في ذلك الوقت، نظرا لحجم الهجمات على مدن كازاخستان وتنظيم الجماعات الإجرامية".
كما أعرب وزير الإعلام الكازاخستاني عن امتنانه للبلدان الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي لاستجابتها السريعة وعن تقديره لدور روسيا في عملية استقرار الوضع.
وقال: "إن الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي تستحق الاحترام والامتنان الخاصين. لقد استجابت بسرعة وقدمت مساهمة كبيرة في استقرار الوضع. ودور روسيا في هذه العملية لا يقدر بثمن".
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