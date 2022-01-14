وفد حكومي سوري يزور القرم

وقال مُرادوف، لوكالة "سبوتنيك": "يخطط الوفد السوري للوصول إلى شبه جزيرة القرم، يوم 17 كانون الثاني/ يناير".ووفقا له، فإن "الوفد الحكومي سيضم ثمانية أشخاص، وسيرأس الوفد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل".كما يضم الوفد، ممثلين عن وزارتي السياحة والنقل في الجمهورية العربية السورية.وبحسب المسؤول الحكومي في القرم، فإنه، وفي إطار الزيارة، سيعقد اجتماع لمجموعة العمل، القرم - السورية المشتركة، ومناقشة قضايا التعاون التجاري والاقتصادي والتعاون في مجال السياحة.وكانت دمشق وموسكو قد اتفقتا عام 2018، على تأسيس بيت التجارة المشترك، لرفع مستوى التجارة البينية؛ حيث سيتم تأسيس فرع في القرم وآخر في سوريا، ما من شأنه المساهمة في رفع مستوى حجم التجارة البينية بين البلدين.وزارة النقل السورية أعلنت عام 2020، عن خط بحري ثابت ومنتظم بين سوريا والمرافئ الروسية، بما فيها موانئ شبه جزيرة القرم.
كما يضم الوفد، ممثلين عن وزارتي السياحة والنقل في الجمهورية العربية السورية. وبحسب المسؤول الحكومي في القرم، فإنه، وفي إطار الزيارة، سيعقد اجتماع لمجموعة العمل، القرم - السورية المشتركة، ومناقشة قضايا التعاون التجاري والاقتصادي والتعاون في مجال السياحة. وكانت دمشق وموسكو قد اتفقتا عام 2018، على تأسيس بيت التجارة المشترك، لرفع مستوى التجارة البينية؛ حيث سيتم تأسيس فرع في القرم وآخر في سوريا، ما من شأنه المساهمة في رفع مستوى حجم التجارة البينية بين البلدين. وزارة النقل السورية أعلنت عام 2020، عن خط بحري ثابت ومنتظم بين سوريا والمرافئ الروسية، بما فيها موانئ شبه جزيرة القرم.