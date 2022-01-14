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https://arabic.sputniknews.com/20220114/وفد-حكومي-سوري-يعتزم-زيارة-القرم-1056180153.html
وفد حكومي سوري يزور القرم
وفد حكومي سوري يزور القرم
صرح نائب رئيس الوزراء في حكومة القرم، الممثل الدائم للجمهورية لدى رئيس روسيا الاتحادية، غورغي مرادوف، بأن وفدا سوريا سيقوم بزيارة رسمية لشبه جزيرة القرم،... 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T13:37+0000
2022-01-14T13:38+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وقال مُرادوف، لوكالة "سبوتنيك": "يخطط الوفد السوري للوصول إلى شبه جزيرة القرم، يوم 17 كانون الثاني/ يناير".ووفقا له، فإن "الوفد الحكومي سيضم ثمانية أشخاص، وسيرأس الوفد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل".كما يضم الوفد، ممثلين عن وزارتي السياحة والنقل في الجمهورية العربية السورية.وبحسب المسؤول الحكومي في القرم، فإنه، وفي إطار الزيارة، سيعقد اجتماع لمجموعة العمل، القرم - السورية المشتركة، ومناقشة قضايا التعاون التجاري والاقتصادي والتعاون في مجال السياحة.وكانت دمشق وموسكو قد اتفقتا عام 2018، على تأسيس بيت التجارة المشترك، لرفع مستوى التجارة البينية؛ حيث سيتم تأسيس فرع في القرم وآخر في سوريا، ما من شأنه المساهمة في رفع مستوى حجم التجارة البينية بين البلدين.وزارة النقل السورية أعلنت عام 2020، عن خط بحري ثابت ومنتظم بين سوريا والمرافئ الروسية، بما فيها موانئ شبه جزيرة القرم.
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روسيا, أخبار سوريا اليوم

وفد حكومي سوري يزور القرم

13:37 GMT 14.01.2022 (تم التحديث: 13:38 GMT 14.01.2022)
© Sputnik . Sergei Malgavko / الذهاب إلى بنك الصورشبه جزيرة القرم
شبه جزيرة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© Sputnik . Sergei Malgavko
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صرح نائب رئيس الوزراء في حكومة القرم، الممثل الدائم للجمهورية لدى رئيس روسيا الاتحادية، غورغي مرادوف، بأن وفدا سوريا سيقوم بزيارة رسمية لشبه جزيرة القرم، الاثنين المقبل.
وقال مُرادوف، لوكالة "سبوتنيك": "يخطط الوفد السوري للوصول إلى شبه جزيرة القرم، يوم 17 كانون الثاني/ يناير".

ووفقا له، فإن "الوفد الحكومي سيضم ثمانية أشخاص، وسيرأس الوفد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل".
رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
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كما يضم الوفد، ممثلين عن وزارتي السياحة والنقل في الجمهورية العربية السورية.
وبحسب المسؤول الحكومي في القرم، فإنه، وفي إطار الزيارة، سيعقد اجتماع لمجموعة العمل، القرم - السورية المشتركة، ومناقشة قضايا التعاون التجاري والاقتصادي والتعاون في مجال السياحة.
وكانت دمشق وموسكو قد اتفقتا عام 2018، على تأسيس بيت التجارة المشترك، لرفع مستوى التجارة البينية؛ حيث سيتم تأسيس فرع في القرم وآخر في سوريا، ما من شأنه المساهمة في رفع مستوى حجم التجارة البينية بين البلدين.
وزارة النقل السورية أعلنت عام 2020، عن خط بحري ثابت ومنتظم بين سوريا والمرافئ الروسية، بما فيها موانئ شبه جزيرة القرم.
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