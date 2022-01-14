وكالة: قوات الأمن تستعمل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في تونس... فيديو وصور
14:44 GMT 14.01.2022 (تم التحديث: 15:09 GMT 14.01.2022)
© Sputnik . Mariem Gdira أحزاب تونسية معارضة للرئيس تتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة
© Sputnik . Mariem Gdira
ذكرت وكالة "وات" التونسية أن قوات الأمن تستعمل الغاز المسيل للدموع في شارع محمد الخامس، لتفريق محتجين كانوا يحاولون المرور عنوة إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط هتافات تدين استعمال القوة من قبل القوات الأمنية.
وقالت الوكالة عبر "تويتر": "قوات الأمن تستعمل الغاز المسيل للدموع بشارع محمد الخامس، لتفريق محتجين كانوا يحاولون المرور عنوة إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط هتافات تدين استعمال القوة من قبل القوات الأمنية".
قوات الامن تستعمل الغاز المسيل للدموع بشارع محمد الخامس، لتفريق محتجين كانوا يحاولون المرور عنوة الى شارع الحبيب بورقيبة وسط هتافات تدين استعمال القوة من قبل القوات الأمنية #وكالة_وات pic.twitter.com/GZm8KCTuff— Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) January 14, 2022
وأرسلت مراسلة "سبوتنيك" في تونس مجموعة صور ومقطع فيديو توضح فيه ما يحدث بين المحتجين وقوات الأمن.
وخرج عدد من أنصار الأحزاب السياسية المعارضة للرئيس قيس سعيد، اليوم الجمعة، تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة التونسية، للاحتجاج في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس.
© Sputnik . Mariem Gdiraأحزاب معارضة للرئيس التونسي تتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة
أحزاب معارضة للرئيس التونسي تتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة
© Sputnik . Mariem Gdira
وقالت مراسلة "سبوتنيك" إن التظاهرات جاءت احتفالا بعيد الثورة و تعبيرا عن رفضهم لمسار 25 يوليو الاستثنائي الذي يقوده الرئيس ورفضا لقرار رئاسة الحكومة منع التجمعات بسبب تفاقم الوضع الوبائي في البلاد.
© Sputnik . Mariem Gdira أحزاب تونسية معارضة للرئيس تتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة
أحزاب تونسية معارضة للرئيس تتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة
© Sputnik . Mariem Gdira
وتجمع عدد غير كبير من أنصار أحزاب حركة النهضة والتيار الديمقرطي والحزب الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات وحزب العمال ومبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، في شارع الحبيب بورقيبة رافعين شعارات رافضة لما اعتبروه "انقلابا على الشرعية"، وتنديدا بما وصفوه بـ"انفراد الرئيس بالسلطة".
من جهتها، تولت وزارة الداخلية غلق كل المنافذ الفرعية لشارع الحبيب بورقيبة ما عدا منفذ وحيد قبالة وزارة الداخلية، حيث يتم إخضاع المواطنين إلى التفتيش وسط إجراءات أمنية مشددة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، توقيف 6 أشخاص في العاصمة كانوا يعتزمون توزيع عشرات الآلاف من الدنانير على منحرفين للقيام بأعمال شغب وتخريب.