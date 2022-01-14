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https://arabic.sputniknews.com/20220114/يسرا-اللوزي-تحذر-من-عمليات-نصب-واحتيال-باسمها-1056209890.html
يسرا اللوزي تحذر من عمليات نصب واحتيال باسمها
يسرا اللوزي تحذر من عمليات نصب واحتيال باسمها
أصدرت الفنانة المصرية، يسرا اللوزي، اليوم الجمعة، تحذيرا بشأن عمليات نصب واحتيال باسمها على موقع "فيسبوك". 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T18:05+0000
2022-01-14T18:05+0000
2022-01-14T18:05+0000
مجتمع
أخبار الفنانين في مصر
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وأعلنت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية عن تبرؤها من إحدى الصفحات التي تحمل اسمها على "فيسبوك"، التي تطالب بجمع تبرعات مالية.وناشدت متابعيها بالإبلاغ عن هذه الصفحة، وعدم التبرع لأن هذا نصب واحتيال، بحسب رأيها.وأكدت اللوزي أنها لم تطالب بأي تبرعات مالية، وأنها ليست مسؤولة عن أي تصرفات غير قانونية قد تصدر عن صفحات تنتحل شخصيتها.ونشرت يسرا اللوزي مع تحذيرها صورة للصفحة التي تنتحل اسمها لجمع التبرعات الوهمية.وكان الموت قد فجع يسرا اللوزي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما توفي والدها المخرج المسرحي محمود اللوزي.وكان آخر أعمال يسرا اللوزي الفنية هو مسلسل "بين السما والأرض"، الذي نافس في سباق دراما رمضان 2021، وهو من بطولة هاني سلامة ودرة، ومستوحى عن قصة لأديب "نوبل" الراحل، نجيب محفوظ، بنفس الاسم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, أخبار الفنانين في مصر
يسرا اللوزي تحذر من عمليات نصب واحتيال باسمها
أصدرت الفنانة المصرية، يسرا اللوزي، اليوم الجمعة، تحذيرا بشأن عمليات نصب واحتيال باسمها على موقع "فيسبوك".
وأعلنت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية عن تبرؤها من إحدى الصفحات التي تحمل اسمها على "فيسبوك"، التي تطالب بجمع تبرعات مالية.
وناشدت متابعيها بالإبلاغ عن هذه الصفحة، وعدم التبرع لأن هذا نصب واحتيال، بحسب رأيها.
وأكدت اللوزي أنها لم تطالب بأي تبرعات مالية، وأنها ليست مسؤولة عن أي تصرفات غير قانونية قد تصدر عن صفحات تنتحل شخصيتها.
ونشرت يسرا اللوزي مع تحذيرها صورة للصفحة التي تنتحل اسمها لجمع التبرعات الوهمية.
وكان الموت قد فجع يسرا اللوزي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما
توفي والدها المخرج المسرحي محمود اللوزي
.
وكان آخر أعمال يسرا اللوزي الفنية هو مسلسل "بين السما والأرض"، الذي نافس في سباق دراما رمضان 2021، وهو من بطولة هاني سلامة ودرة، ومستوحى عن قصة لأديب "نوبل" الراحل، نجيب محفوظ، بنفس الاسم.