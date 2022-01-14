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الداخلية التونسية: توقيف 6 أشخاص يوزعون أموالا على منحرفين للقيام بأعمال تخريب
الداخلية التونسية: توقيف 6 أشخاص يوزعون أموالا على منحرفين للقيام بأعمال تخريب
أعلنت وزارة الداخلية التونسية توقيف 6 أشخاص بالعاصمة "يوزعون أموالا على منحرفين للقيام بأعمال تخريب". 14.01.2022, سبوتنيك عربي
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الداخلية التونسية: توقيف 6 أشخاص يوزعون أموالا على منحرفين للقيام بأعمال تخريب

12:56 GMT 14.01.2022
© AFP 2021 / Fethi Belaidالشرطة التونسية
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© AFP 2021 / Fethi Belaid
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية توقيف 6 أشخاص بالعاصمة "يوزعون أموالا على منحرفين للقيام بأعمال تخريب".
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