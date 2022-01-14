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https://arabic.sputniknews.com/20220114/-الداخلية-التونسية-توقيف-6-أشخاص-يوزعون-أموالا-على-منحرفين-للقيام-بأعمال-تخريب-1056175880.html
الداخلية التونسية: توقيف 6 أشخاص يوزعون أموالا على منحرفين للقيام بأعمال تخريب
الداخلية التونسية: توقيف 6 أشخاص يوزعون أموالا على منحرفين للقيام بأعمال تخريب
أعلنت وزارة الداخلية التونسية توقيف 6 أشخاص بالعاصمة "يوزعون أموالا على منحرفين للقيام بأعمال تخريب". 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T12:56+0000
2022-01-14T12:56+0000
2022-01-14T12:56+0000
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم
الداخلية التونسية: توقيف 6 أشخاص يوزعون أموالا على منحرفين للقيام بأعمال تخريب
يتبع
أعلنت وزارة الداخلية التونسية توقيف 6 أشخاص بالعاصمة "يوزعون أموالا على منحرفين للقيام بأعمال تخريب".