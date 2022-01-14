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تزويد مدمرة أمريكية بنظام ليزر قتالي
تزويد مدمرة أمريكية بنظام ليزر قتالي
ستتلقى مدمرة البحرية الأمريكية Preble ليزرا عالي الطاقة سيتم تثبيته على متن السفينة في عام 2022. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T05:46+0000
2022-01-14T05:46+0000
رصد عسكري
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سيتم تركيب أحدث أسلحة الطاقة الموجهة في سان دييغو، كاليفورنيا. في وقت سابق عام 2021، اجتاز الليزر بنجاح العديد من الاختبارات في منشأة القوات البحرية، وتم تطوير هذا النظام خلال السنوات القليلة الماضية.وفقًا لـ Breaking Defense، سيتم تثبيت الليزر على مدمرة Arleigh Burke-class، وقادت شركة Lockheed Martin Corporation تطوير جيل جديد من الأسلحة، والتي وقعت عقدًا مماثلًا مع البحرية الأمريكية.وتجدر الإشارة إلى أن الليزر المطوّر ليس السلاح الذي يظهر في أفلام هوليوود على الإطلاق، فهو قادر على اختراق أي عائق على مسافات بعيدة باستخدام شعاع. وفقًا لممثلي شركة لوكهيد مارتن، سيتعامل هيليوس بشكل أساسي مع الطائرات المسيرة التي تهدد طاقم السفينة. لكن إسقاط مثل هذه الطائرة بالليزر سيكون أرخص بكثير من استخدام الذخيرة التقليدية المصممة لمثل هذه الأغراض.بالإضافة إلى ذلك، يُذكر أن مكتب الأبحاث البحرية أجرى أيضًا تجارب مكثفة حول كيفية مساهمة التكنولوجيا البصرية لأسلحة الطاقة الموجهة في تطوير استخبارات البحرية والاستطلاع والمراقبة.تم تثبيت أول نموذج أولي لمثل هذا الليزرعلى متن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في عام 2014. ولكن بعد ذلك استمر تطوير الأسلحة واستغرق أكثر من سبع سنوات. وفقط هذا العام سيتم تركيب ليزر عامل على السفينة.
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رصد عسكري

تزويد مدمرة أمريكية بنظام ليزر قتالي

05:46 GMT 14.01.2022
© AFP 2021 / ANTHONY WALLACEمدمرة أمريكية
مدمرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© AFP 2021 / ANTHONY WALLACE
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ستتلقى مدمرة البحرية الأمريكية Preble ليزرا عالي الطاقة سيتم تثبيته على متن السفينة في عام 2022.
سيتم تركيب أحدث أسلحة الطاقة الموجهة في سان دييغو، كاليفورنيا. في وقت سابق عام 2021، اجتاز الليزر بنجاح العديد من الاختبارات في منشأة القوات البحرية، وتم تطوير هذا النظام خلال السنوات القليلة الماضية.
وفقًا لـ Breaking Defense، سيتم تثبيت الليزر على مدمرة Arleigh Burke-class، وقادت شركة Lockheed Martin Corporation تطوير جيل جديد من الأسلحة، والتي وقعت عقدًا مماثلًا مع البحرية الأمريكية.

قالت الرئيسة التنفيذية لشركة لوكهيد مارتن جانين ماثيوز في مؤتمر صحفي إن ليزر عالي الطاقة مزود بنظام إبهار بصري متكامل ونظام مراقبة، يسمى هيليوس، أكمل عدة اختبارات في الخريف في جزيرة والوبس في ولاية فرجينيا. تتوقع الشركة أن يتم تثبيت هذه الأسلحة على متن المدمرة Preble والسفينة الحربية للذهاب إلى البحر في وقت لاحق من هذا العام.

وتجدر الإشارة إلى أن الليزر المطوّر ليس السلاح الذي يظهر في أفلام هوليوود على الإطلاق، فهو قادر على اختراق أي عائق على مسافات بعيدة باستخدام شعاع. وفقًا لممثلي شركة لوكهيد مارتن، سيتعامل هيليوس بشكل أساسي مع الطائرات المسيرة التي تهدد طاقم السفينة. لكن إسقاط مثل هذه الطائرة بالليزر سيكون أرخص بكثير من استخدام الذخيرة التقليدية المصممة لمثل هذه الأغراض.
بالإضافة إلى ذلك، يُذكر أن مكتب الأبحاث البحرية أجرى أيضًا تجارب مكثفة حول كيفية مساهمة التكنولوجيا البصرية لأسلحة الطاقة الموجهة في تطوير استخبارات البحرية والاستطلاع والمراقبة.
تم تثبيت أول نموذج أولي لمثل هذا الليزرعلى متن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في عام 2014. ولكن بعد ذلك استمر تطوير الأسلحة واستغرق أكثر من سبع سنوات. وفقط هذا العام سيتم تركيب ليزر عامل على السفينة.
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