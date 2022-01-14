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وزير الخارجية الفنلندي: لا نعتزم الانضمام للناتو
وزير الخارجية الفنلندي: لا نعتزم الانضمام للناتو
قال وزير الخارجية الفنلندية بيكا هافيستو، اليوم الجمعة، إن "فنلندا ليس لديها خطط في الوقت الحالي للانضمام إلى الناتو"، وسط تصاعد التوترات الأمنية بين روسيا... 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T15:11+0000
2022-01-14T15:11+0000
فنلندا
أخبار الناتو
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وقال هافيستو للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في فرنسا، حسب وكالة "رويترز": "فنلندا لا تناقش الانضمام إلى الناتو، ولا يوجد لدى فنلندا مثل هذا المشروع المرتقب، السياسة الأمنية الفنلندية لا تزال ثايتة دون تغيير".وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن "الناتو يستقطب أوكرانيا والدول الإسكندنافية للانضمام للحلف".وقال لافروف: "تتواصل محاولات التوسع المصطنع في تكوين حلف شمال الأطلسي، لجذب أوكرانيا إليه، على وجه الخصوص. كما تم الإدلاء بتصريحات مثيرة للاهتمام أخيرا من قبل قيادة الناتو والولايات المتحدة، حيث ستكون الدول الإسكندنافية التي ليست عضوا في الحلف، مرحب بها".وأضاف لافروف: "مثل هذا الإغراء المصطنع، والتوسع المصطنع لهذا الهيكل، الذي فقد معنى وجوده بعد الحرب الباردة، بعد اختفاء حلف وارسو. هو محاولة لإطالة كل ذلك بشكل مصطنع".
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فنلندا, أخبار الناتو

وزير الخارجية الفنلندي: لا نعتزم الانضمام للناتو

15:11 GMT 14.01.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الفنلندية، بيكا هافيستو
وزير الخارجية الفنلندية، بيكا هافيستو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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قال وزير الخارجية الفنلندية بيكا هافيستو، اليوم الجمعة، إن "فنلندا ليس لديها خطط في الوقت الحالي للانضمام إلى الناتو"، وسط تصاعد التوترات الأمنية بين روسيا وأوكرانيا.
وقال هافيستو للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في فرنسا، حسب وكالة "رويترز": "فنلندا لا تناقش الانضمام إلى الناتو، ولا يوجد لدى فنلندا مثل هذا المشروع المرتقب، السياسة الأمنية الفنلندية لا تزال ثايتة دون تغيير".
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
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أمس, 12:52 GMT
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن "الناتو يستقطب أوكرانيا والدول الإسكندنافية للانضمام للحلف".
وقال لافروف: "تتواصل محاولات التوسع المصطنع في تكوين حلف شمال الأطلسي، لجذب أوكرانيا إليه، على وجه الخصوص. كما تم الإدلاء بتصريحات مثيرة للاهتمام أخيرا من قبل قيادة الناتو والولايات المتحدة، حيث ستكون الدول الإسكندنافية التي ليست عضوا في الحلف، مرحب بها".
وأضاف لافروف: "مثل هذا الإغراء المصطنع، والتوسع المصطنع لهذا الهيكل، الذي فقد معنى وجوده بعد الحرب الباردة، بعد اختفاء حلف وارسو. هو محاولة لإطالة كل ذلك بشكل مصطنع".
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