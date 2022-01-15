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أفضل 3 عادات لضمان الحفاظ على وزن صحي مدى الحياة
أفضل 3 عادات لضمان الحفاظ على وزن صحي مدى الحياة
تنصح خبيرة تغذية باتباع 3 مبادئ لضمان الحفاظ على وزن صحي مدى الحياة.‏ 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T15:05+0000
2022-01-15T15:05+0000
مجتمع
إنقاص الوزن
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في البداية، توضح كوري روث، أن "المشكلة الأكبر في الكثير من الأنظمة الغذائية العصرية والرائعة في الوقات الحالي هي أنها مقيدة بشكل لا يصدق"، ضاربة مثالا بأنه "من الممكن أن تخسر 10 أرطال خلال أسبوعين بإهمال تناول كل الكربوهيدرات، ولكن في اللحظة التي بمجرد أن تلتفت إلى شريحة خبز فإن كل ذلك الوزن الذي فقدته سيعود لك مجددا"، وفقا لموقع "Eat This, Not That".وتشدد كوري روث أن فقدان الوزن يجب أن يكون مستداما بمرور الوقت، كما يجب أن يأتي في شكل عادات صحية طويلة المدى، مبينة أن فقدان الوزن بوتيرة بطيئة سيساعد على تجنبه في الوقت الحالي وإلى الأبد.وتنصح روث باتباع هذه المبادئ الثلاثة للحفاظ على وزن صحي مستدام، ولتحقيق نتائج طويلة الأمد:1) احسب سعراتك الحراريةعندما يتعلق الأمر بكمية الطعام المتناولة، فإن معرفة عدد السعرات الحرارية التي تحتاج إلى تناولها باستمرار أمر مهم جدا لكي تحافظ على فقدان وزنك، وذلك من خلال تطبيقات ذكية عديدة منها "My Fitness Pal".2) تناول الطعام في المنزلمن الممكن أن يكون الاستمتاع بتناول وجبة في مطعم طريقة لطيفة لتدليل نفسك، ومع ذلك، قد لا يكون شيئا تريد القيام به في الكثير من الأوقات إذا كنت ترغب في التخلص من الوزن الزائد، وذلك لأنه عندما نتناول الطعام في الخارج فإنه يتم إمداد الجسم بالمزيد من السعرات الحرارية والدهون والسكر، لذا يجب تناول غالبية وجباتك ووجباتك الخفيفة من مطبخك.3) "طريقة الطبق"هي طريقة سهلة للغاية تهدف إلى توزيع طبقك بشكل أكثر اتساقا للتحكم بالوزن بشكل أفضل، لذا يجب أن تملأ نصف طبقك بالخضروات منخفضة النشا، وربع بروتين، وحصة صغيرة من الكربوهيدرات.
https://arabic.sputniknews.com/20210915/10-حيل-فعالة-من-أجل-تناول-الخبز-دون-زيادة-في-الوزن-1050148456.html
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مجتمع, إنقاص الوزن

أفضل 3 عادات لضمان الحفاظ على وزن صحي مدى الحياة

15:05 GMT 15.01.2022
© Photo / Pixabay/ stevepbالأكل الصحي، إنقاص الوزن، الأكل الدسم، زيادة الوزن، رياضة
الأكل الصحي، إنقاص الوزن، الأكل الدسم، زيادة الوزن، رياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
الأكل الصحي، إنقاص الوزن، الأكل الدسم، زيادة الوزن، رياضة
© Photo / Pixabay/ stevepb
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تنصح خبيرة تغذية باتباع 3 مبادئ لضمان الحفاظ على وزن صحي مدى الحياة.‏
في البداية، توضح كوري روث، أن "المشكلة الأكبر في الكثير من الأنظمة الغذائية العصرية والرائعة في الوقات الحالي هي أنها مقيدة بشكل لا يصدق"، ضاربة مثالا بأنه "من الممكن أن تخسر 10 أرطال خلال أسبوعين بإهمال تناول كل الكربوهيدرات، ولكن في اللحظة التي بمجرد أن تلتفت إلى شريحة خبز فإن كل ذلك الوزن الذي فقدته سيعود لك مجددا"، وفقا لموقع "Eat This, Not That".
وتشدد كوري روث أن فقدان الوزن يجب أن يكون مستداما بمرور الوقت، كما يجب أن يأتي في شكل عادات صحية طويلة المدى، مبينة أن فقدان الوزن بوتيرة بطيئة سيساعد على تجنبه في الوقت الحالي وإلى الأبد.
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وتنصح روث باتباع هذه المبادئ الثلاثة للحفاظ على وزن صحي مستدام، ولتحقيق نتائج طويلة الأمد:
1) احسب سعراتك الحرارية
عندما يتعلق الأمر بكمية الطعام المتناولة، فإن معرفة عدد السعرات الحرارية التي تحتاج إلى تناولها باستمرار أمر مهم جدا لكي تحافظ على فقدان وزنك، وذلك من خلال تطبيقات ذكية عديدة منها "My Fitness Pal".
2) تناول الطعام في المنزل
من الممكن أن يكون الاستمتاع بتناول وجبة في مطعم طريقة لطيفة لتدليل نفسك، ومع ذلك، قد لا يكون شيئا تريد القيام به في الكثير من الأوقات إذا كنت ترغب في التخلص من الوزن الزائد، وذلك لأنه عندما نتناول الطعام في الخارج فإنه يتم إمداد الجسم بالمزيد من السعرات الحرارية والدهون والسكر، لذا يجب تناول غالبية وجباتك ووجباتك الخفيفة من مطبخك.
3) "طريقة الطبق"
هي طريقة سهلة للغاية تهدف إلى توزيع طبقك بشكل أكثر اتساقا للتحكم بالوزن بشكل أفضل، لذا يجب أن تملأ نصف طبقك بالخضروات منخفضة النشا، وربع بروتين، وحصة صغيرة من الكربوهيدرات.
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