أكثر من 20 اعتداء على صحفيين تونسيين خلال احتجاجات والنقابة تدين "العنف المنهجي"

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت النقابة، في بيان لها نشرته اليوم بصفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن الصحفيين تعرضوا، أمس الجمعة، إلى اعتداءات خطيرة وغير مسبوقة من قبل القوات الشرطية بشارع الحبيب بورقيبة، أثناء تغطيتهم للاحتجاجات بالعاصمة تونس.وأوضحت النقابة التونسية أن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة قد سجلت أكثر من 20 اعتداء على الصحفيين، موضحة أن الصحفيين والمصورين تم استهدافهم رغم ارتدائهم صدرياتهم المميزة، مشيرة إلى توقيف 4 صحفيين وصحفيات خلال عملهم، بدعوى تصويرهم التعاطي الأمني مع المحتجين وعمليات الإيقاف التي استهدفت المحتجين المنتمين لمختلف الأطراف المحتجة، بالتوازي مع أخذ هواتف 3 صحفيات عنوة، وخرق معلومات شخصية لإحداهن.وأدانت النقابة العنف المنهجي والإيقافات التي مارستها قوات الأمن، موضحة أن هذه الممارسات تكرس "لدولة القمع البوليسي"، موضحة أن ما حدث هو خطوة للخلف نحو مزيد من التضييقات على الحريات العامة، خاصة حرية التعبير وحرية الصحافة.وكانت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية قد أكدت، في وقت سابق اليوم، إطلاق سراح جميع أعضائها السبعة الذين تم توقيفهم خلال الاحتجاجات، التي اندلعت أمس، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء التونسية.ويذكر أن قوات الأمن التونسية استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين معارضين للإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، وتجديدها في 22 سبتمبر/أيلول، خلال محاولتهم الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس.
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم السبت، تسجيل أكثر من 30 اعتداء على صحفيين ومصورين وتوقيف 4 منهم، خلال تغطيتهم للاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة أمس الجمعة.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت النقابة، في بيان لها نشرته اليوم بصفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن الصحفيين تعرضوا، أمس الجمعة، إلى اعتداءات خطيرة وغير مسبوقة من قبل القوات الشرطية بشارع الحبيب بورقيبة، أثناء تغطيتهم للاحتجاجات بالعاصمة تونس.
قوات الامن تستعمل الغاز المسيل للدموع بشارع محمد الخامس، لتفريق محتجين كانوا يحاولون المرور عنوة الى شارع الحبيب بورقيبة وسط هتافات تدين استعمال القوة من قبل القوات الأمنية #وكالة_واتpic.twitter.com/GZm8KCTuff
وأوضحت النقابة التونسية أن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة قد سجلت أكثر من 20 اعتداء على الصحفيين، موضحة أن الصحفيين والمصورين تم استهدافهم رغم ارتدائهم صدرياتهم المميزة، مشيرة إلى توقيف 4 صحفيين وصحفيات خلال عملهم، بدعوى تصويرهم التعاطي الأمني مع المحتجين وعمليات الإيقاف التي استهدفت المحتجين المنتمين لمختلف الأطراف المحتجة، بالتوازي مع أخذ هواتف 3 صحفيات عنوة، وخرق معلومات شخصية لإحداهن.
وكانت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية قد أكدت، في وقت سابق اليوم، إطلاق سراح جميع أعضائها السبعة الذين تم توقيفهم خلال الاحتجاجات، التي اندلعت أمس، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء التونسية.
ويذكر أن قوات الأمن التونسية استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين معارضين للإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، وتجديدها في 22 سبتمبر/أيلول، خلال محاولتهم الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس.