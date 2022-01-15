أنشيلوتي: سعيد بقدرة ريال مدريد على استثمار الهجمات المرتدة

وحسب "رويترز"، قال أنشيلوتي: "سعيد بقدرة الفريق على استثمار الهجمات المرتدة، ستكون أحد أهم الأساليب التي سنلعب بها مع أتليتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني، بالرياض يوم الأحد القادم".وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض: "لم تكن هجماتنا المرتدة ضد برشلونة مجرد هجمات مرتدة بالكرة الطويلة، فقد تم بناؤها بثلاثة أو أربعة تمريرات منخفضة وقصيرة، لقد تم تنظيمها وأداءها بشكل جيد حقًا، كان لدينا ستة لاعبين في منطقة الجزاء عندما سجلنا هدفنا الأخير".ولفت إلى أن البعض لاحظ لعب الفريق بالهجمات المرتدة، قائلا: "يقول الناس أننا نلعب بهجمات مرتدة؟ أنا سعيد باللعب بهجمات مرتدة مثل تلك".وكان ريال مدريد قد تغلب على غريمه الدائم برشلونة 3-2 في الوقت الإضافي في نصف النهائي، يوم الأربعاء، ليحجز مكانه في نهائي يوم الأحد.وبعد هزيمة برشلونة، قال أنشيلوتي إن فريقه كان يستعد "لمباراة مختلفة تمامًا ضد منافس مختلف تمامًا" في أتلتيك.من جهته، قال جارسيا مدرب أتلتيك إن فريقه مستعد لمهمة صعبة في النهائي بعد فوزه 2-1 على أتليتيكو مدريد في نصف النهائي.واتفق جارسيا مع أنشيلوتي قائلا: "هجوم ريال مدريد المضاد جيد جدا لأن لديهم خط وسط قوي جدا ولاعبان في المقدمة هما كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور وهما حاسمان للغاية"، مؤكدا أنهم "الفريق الأكثر تألقاً في إسبانيا، وسنحتاج لأن نكون في أفضل مستوياتنا للتغلب عليهم، لكننا فريق صعب اللعب ضده، وسنترك كل شيء على أرض الملعب".
وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض: "لم تكن هجماتنا المرتدة ضد برشلونة مجرد هجمات مرتدة بالكرة الطويلة، فقد تم بناؤها بثلاثة أو أربعة تمريرات منخفضة وقصيرة، لقد تم تنظيمها وأداءها بشكل جيد حقًا، كان لدينا ستة لاعبين في منطقة الجزاء عندما سجلنا هدفنا الأخير".
ولفت إلى أن البعض لاحظ لعب الفريق بالهجمات المرتدة، قائلا: "يقول الناس أننا نلعب بهجمات مرتدة؟ أنا سعيد باللعب بهجمات مرتدة مثل تلك".
وقال أنشيلوتي أيضًا إنه لم يتخيل أبدًا العودة لفترة ثانية وتدريب الفريق قبل نهائي آخر، بعد أن ترك النادي في 2015.
وكان ريال مدريد قد تغلب على غريمه الدائم برشلونة 3-2 في الوقت الإضافي في نصف النهائي، يوم الأربعاء، ليحجز مكانه في نهائي يوم الأحد.
وبعد هزيمة برشلونة، قال أنشيلوتي إن فريقه كان يستعد "لمباراة مختلفة تمامًا ضد منافس مختلف تمامًا" في أتلتيك.
وعن مباراة فريقه يوم الأحد مع أتليتك، قال أنشيلوتي: "أتليتيك فريق قوي للغاية ومصمم بشكل جيد. مدربهم هو شخص معجب به حقًا، مارسيلينو جارسيا. إنه يعرف دائمًا كيف يتحكم في التفاصيل الصغيرة، فرقه منظمة جيدًا دائمًا ولا تستسلم أبدًا".
من جهته، قال جارسيا مدرب أتلتيك إن فريقه مستعد لمهمة صعبة في النهائي بعد فوزه 2-1 على أتليتيكو مدريد في نصف النهائي.
واتفق جارسيا مع أنشيلوتي قائلا: "هجوم ريال مدريد المضاد جيد جدا لأن لديهم خط وسط قوي جدا ولاعبان في المقدمة هما كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور وهما حاسمان للغاية"، مؤكدا أنهم "الفريق الأكثر تألقاً في إسبانيا، وسنحتاج لأن نكون في أفضل مستوياتنا للتغلب عليهم، لكننا فريق صعب اللعب ضده، وسنترك كل شيء على أرض الملعب".