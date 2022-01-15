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عربي
بث مباشر لمباراة مصر (0) وغينيا بيساو (0) في كأس أفريقيا (الشوط الأول)
- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/أهداف-مباراة-نيجيريا-والسودان-في-أمم-أفريقيا-3---1-فيديو-1056246950.html
أهداف مباراة نيجيريا والسودان في أمم أفريقيا (3 - 1)... فيديو
أهداف مباراة نيجيريا والسودان في أمم أفريقيا (3 - 1)... فيديو
تمكن المنتخب النيجيري من الفوز على نظيره السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الـ 4 في... 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T18:56+0000
2022-01-15T18:56+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
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التقى المنتخبان على استاد جاروا، الذي يستضيف مباريات المجموعة الـ 4، مساء اليوم السبت، وبادر منتخب نيجيريا بتسجيل هدفه الأول في المباراة بعد مرور 3 دقائق فقط من عمر المباراة.أحرز الهدف الأول لنيجيريا صامويل شوكويزي، بينما استطاع تايوو أونيي إحراز الهدف الثاني خلال الوقت المحتسب بدل ضائع في الشوط الأول.وأنهى المنتخب النيجيري الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين على نظيره السوداني، ومع بداية الشوط الثاني بادر بإحراز الهدف الثالث عن طريق موسيس سيمون في الدقيقة 46 من عمر المباراة.لكن منتخب السودان استطاع تقليص الفارق في النتيجة عندما أحرز هدفه الأول والوحيد في المباراة في الدقيقة 70 عن طريق ولي الدين خضر.وشهدت نتائج الجولة الأولى للمجموعة الرابعة فوز نيجيريا على مصر بهدف دون رد وتعادل السودان مع غينيا بيساو بالتعادل السلبي.
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رياضة

أهداف مباراة نيجيريا والسودان في أمم أفريقيا (3 - 1)... فيديو

18:56 GMT 15.01.2022
© AFP 2021 / DANIEL BELOUMOU OLOMOمنتخبا نيجيريا والسودان في أمم أفريقيا
منتخبا نيجيريا والسودان في أمم أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© AFP 2021 / DANIEL BELOUMOU OLOMO
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تمكن المنتخب النيجيري من الفوز على نظيره السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الـ 4 في بطولة الأمم الأفريقية 2021، التي تستضيفها الكاميرون.
التقى المنتخبان على استاد جاروا، الذي يستضيف مباريات المجموعة الـ 4، مساء اليوم السبت، وبادر منتخب نيجيريا بتسجيل هدفه الأول في المباراة بعد مرور 3 دقائق فقط من عمر المباراة.
أحرز الهدف الأول لنيجيريا صامويل شوكويزي، بينما استطاع تايوو أونيي إحراز الهدف الثاني خلال الوقت المحتسب بدل ضائع في الشوط الأول.
وأنهى المنتخب النيجيري الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين على نظيره السوداني، ومع بداية الشوط الثاني بادر بإحراز الهدف الثالث عن طريق موسيس سيمون في الدقيقة 46 من عمر المباراة.
لكن منتخب السودان استطاع تقليص الفارق في النتيجة عندما أحرز هدفه الأول والوحيد في المباراة في الدقيقة 70 عن طريق ولي الدين خضر.
يذكر أن المجموعة الرابعة تضم مصر وغينيا بيساو إضافة إلى نيجيريا والسودان.
وشهدت نتائج الجولة الأولى للمجموعة الرابعة فوز نيجيريا على مصر بهدف دون رد وتعادل السودان مع غينيا بيساو بالتعادل السلبي.
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محمد صلاح في مباراة مع منتخب مصر - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة مصر (0) وغينيا بيساو (0) في كأس أفريقيا (الشوط الأول)18:29 GMT
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