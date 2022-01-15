أهداف مباراة نيجيريا والسودان في أمم أفريقيا (3 - 1)... فيديو

التقى المنتخبان على استاد جاروا، الذي يستضيف مباريات المجموعة الـ 4، مساء اليوم السبت، وبادر منتخب نيجيريا بتسجيل هدفه الأول في المباراة بعد مرور 3 دقائق فقط من عمر المباراة.أحرز الهدف الأول لنيجيريا صامويل شوكويزي، بينما استطاع تايوو أونيي إحراز الهدف الثاني خلال الوقت المحتسب بدل ضائع في الشوط الأول.وأنهى المنتخب النيجيري الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين على نظيره السوداني، ومع بداية الشوط الثاني بادر بإحراز الهدف الثالث عن طريق موسيس سيمون في الدقيقة 46 من عمر المباراة.لكن منتخب السودان استطاع تقليص الفارق في النتيجة عندما أحرز هدفه الأول والوحيد في المباراة في الدقيقة 70 عن طريق ولي الدين خضر.وشهدت نتائج الجولة الأولى للمجموعة الرابعة فوز نيجيريا على مصر بهدف دون رد وتعادل السودان مع غينيا بيساو بالتعادل السلبي.
تمكن المنتخب النيجيري من الفوز على نظيره السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الـ 4 في بطولة الأمم الأفريقية 2021، التي تستضيفها الكاميرون.
التقى المنتخبان على استاد جاروا، الذي يستضيف مباريات المجموعة الـ 4، مساء اليوم السبت، وبادر منتخب نيجيريا بتسجيل هدفه الأول في المباراة بعد مرور 3 دقائق فقط من عمر المباراة.
أحرز الهدف الأول لنيجيريا صامويل شوكويزي، بينما استطاع تايوو أونيي إحراز الهدف الثاني خلال الوقت المحتسب بدل ضائع في الشوط الأول.
وأنهى المنتخب النيجيري الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين على نظيره السوداني، ومع بداية الشوط الثاني بادر بإحراز الهدف الثالث عن طريق موسيس سيمون في الدقيقة 46 من عمر المباراة.
لكن منتخب السودان استطاع تقليص الفارق في النتيجة عندما أحرز هدفه الأول والوحيد في المباراة في الدقيقة 70 عن طريق ولي الدين خضر.
يذكر أن المجموعة الرابعة تضم مصر وغينيا بيساو إضافة إلى نيجيريا والسودان.
وشهدت نتائج الجولة الأولى للمجموعة الرابعة فوز نيجيريا على مصر بهدف دون رد وتعادل السودان مع غينيا بيساو بالتعادل السلبي.