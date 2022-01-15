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إثيوبيا تطالب الصحة العالمية بالتحقيق في علاقة تيدروس أدهانوم بحركة تيغراي
إثيوبيا تطالب الصحة العالمية بالتحقيق في علاقة تيدروس أدهانوم بحركة تيغراي
طلبت وزارة الخارجية الإثيوبية التحقيق مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بتهمة دعم قوات حركة "تيغراي" التي تحارب الحكومة. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T19:31+0000
2022-01-15T19:31+0000
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وبحسب وكالة "رويترز" طلبت الخارجية الإثيوبية من منظمة الصحة العالمية التحقيق مع مديرها العام، تيدروس أدهانوم. الذي شغل في السابق منصبي وزير الصحة ووزير الخارجية في إثيوبيا، متهمة إياه بدعم القوات المتمردة.وأشارت الوكالة إلى أن إثيوبيا قالت في بيان في ساعة متأخرة من مساء الخميس إن "موقف تيدروس أدهانوم من الناحية الأخلاقية والقانونية والمهنية يهدد المكانة التنظيمية لمنظمة الصحة العالمية".وأضافت أنه "ينشر معلومات مضللة تلحق الضرر بسمعة منظمة الصحة العالمية وحيادها ومصداقيتها، وهو ما يظهر جليا في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي".وكتب تيدروس على "تويتر" الخميس الماضي أن "الناس في تيغراي بإثيوبيا، الذين يعيشون تحت الحصار بحكم الأمر الواقع منذ أكثر من عام، يموتون بسبب نقص الدواء والغذاء والهجمات المتكررة بطائرات مسيرة. منظمة الصحة العالمية والشركاء يطلبون الوصول الآمن دون عوائق لتقديم المساعدات الإنسانية لملايين الناس الذين هم في أمس الحاجة إليها".وكان تيدروس أدهان قد كتب في مقال الأسبوع الماضي أنه يتم سد الطرق أمام المساعدات لمنع وصولها إلى إقليم تيغراي مسقط رأسه، الذي يدور فيه قتال بين القوات الحركة والحكومة المركزية.وأشارت الوكالة إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت في رد أرسل لها بالبريد الالكتروني أنها على "علم بأن وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية أرسلت رسالة دبلوماسية تسمى مذكرة شفهية".وأضافت أن المنظمة "ستواصل مطالبة الحكومة الإثيوبية بالسماح بإمكانية توزيع الإمدادات والخدمات الإنسانية على سبعة ملايين إنسان في تيغراي بإثيوبيا".وقال البيان "منظمة الصحة العالمية وشركاؤها طالبوا مرارا بإتاحة الفرصة لإيصال الإمدادات والخدمات الصحية الإنسانية لشعب تيجراي بشكل عاجل ودون عراقيل".وسبق واتهم قائد الجيش الإثيوبي بمحاولة الحصول على أسلحة ودعم دبلوماسي لقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهو ما ينفيه تيدروس.
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أخبار إثيوبيا, إثيوبيا, فيروس كورونا

إثيوبيا تطالب الصحة العالمية بالتحقيق في علاقة تيدروس أدهانوم بحركة تيغراي

19:31 GMT 15.01.2022
© REUTERS / Denis Balibouseمدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم
مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / Denis Balibouse
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طلبت وزارة الخارجية الإثيوبية التحقيق مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بتهمة دعم قوات حركة "تيغراي" التي تحارب الحكومة.
وبحسب وكالة "رويترز" طلبت الخارجية الإثيوبية من منظمة الصحة العالمية التحقيق مع مديرها العام، تيدروس أدهانوم. الذي شغل في السابق منصبي وزير الصحة ووزير الخارجية في إثيوبيا، متهمة إياه بدعم القوات المتمردة.
وأشارت الوكالة إلى أن إثيوبيا قالت في بيان في ساعة متأخرة من مساء الخميس إن "موقف تيدروس أدهانوم من الناحية الأخلاقية والقانونية والمهنية يهدد المكانة التنظيمية لمنظمة الصحة العالمية".
وأضافت أنه "ينشر معلومات مضللة تلحق الضرر بسمعة منظمة الصحة العالمية وحيادها ومصداقيتها، وهو ما يظهر جليا في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي".
وكتب تيدروس على "تويتر" الخميس الماضي أن "الناس في تيغراي بإثيوبيا، الذين يعيشون تحت الحصار بحكم الأمر الواقع منذ أكثر من عام، يموتون بسبب نقص الدواء والغذاء والهجمات المتكررة بطائرات مسيرة. منظمة الصحة العالمية والشركاء يطلبون الوصول الآمن دون عوائق لتقديم المساعدات الإنسانية لملايين الناس الذين هم في أمس الحاجة إليها".
وكان تيدروس أدهان قد كتب في مقال الأسبوع الماضي أنه يتم سد الطرق أمام المساعدات لمنع وصولها إلى إقليم تيغراي مسقط رأسه، الذي يدور فيه قتال بين القوات الحركة والحكومة المركزية.
وتنفي الحكومة سد الطريق أمام المساعدات وتتهم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بمصادرة شحنات كانت أُرسلت في السابق.
وأشارت الوكالة إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت في رد أرسل لها بالبريد الالكتروني أنها على "علم بأن وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية أرسلت رسالة دبلوماسية تسمى مذكرة شفهية".
وأضافت أن المنظمة "ستواصل مطالبة الحكومة الإثيوبية بالسماح بإمكانية توزيع الإمدادات والخدمات الإنسانية على سبعة ملايين إنسان في تيغراي بإثيوبيا".
وقال البيان "منظمة الصحة العالمية وشركاؤها طالبوا مرارا بإتاحة الفرصة لإيصال الإمدادات والخدمات الصحية الإنسانية لشعب تيجراي بشكل عاجل ودون عراقيل".
وسبق واتهم قائد الجيش الإثيوبي بمحاولة الحصول على أسلحة ودعم دبلوماسي لقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وهو ما ينفيه تيدروس.
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