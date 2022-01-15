https://arabic.sputniknews.com/20220115/إسرائيل-تتابع-عن-كثب-احتجاز-رهائن-في-كنيس-يهودي-في-أمريكا-1056252066.html

إسرائيل تتابع عن كثب احتجاز رهائن في كنيس يهودي في أمريكا

إسرائيل تتابع عن كثب احتجاز رهائن في كنيس يهودي في أمريكا

أكدت الخارجية الإسرائيلية أنها تتراقب عن كثب حادث رهائن داخل كنيس "بيت إسرائيل" اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية. 15.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-15T21:17+0000

2022-01-15T21:17+0000

2022-01-15T21:17+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وكتب وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد عبر "تويتر" أن "إسرائيل تراقب عن كثب حادث احتجاز رهائن داخل كنيس يهودي بولاية تكساس الأمريكية".وقال: "لقد تحدثت الليلة مع ليفيا لينك ، القنصل العام الإسرائيلي في هيوستن التي كانت في طريقها إلى مكان الحادث، وتم إطلاعنا على ما يحدث على الأرض".وأضاف في تغريدة أخرى: "أفكارنا وصلواتنا مع إخوتنا وأخواتنا المحتجزين في مجمع بيث إسرائيل في كوليفيل ، تكساس".وأفادت شبكة "سي أن أن" الأمريكية مساء اليوم السبت بأن مسلحا احتجز رهائن داخل كنيس "بيت إسرائيل" اليهودي وأن الشرطة تتفاوض مع المشتبه به الذي لم تتحدد هويته بعد.ولا يعرف حتى الآن عدد الأشخاص المحتجزين داخل الكنيس.وأوضحت الشبكة أن "مكتب التحقيقات الفدرالي وإدارة السلامة العامة في تكساس يساعدان في موضوع الرهائن في مجمع بيت إسرائيل في كوليفيل تكساس"، مشيرة إلى أنه "لا توجد إصابات حتى الآن".وقالت شرطة كوليفيل على "تويتر" إنها تجري عمليات تدخل سريع باستخدام القوات الخاصة في المنطقة التي يقع فيها مجمع بيت إسرائيل، مضيفة أنه يتم إجلاء جميع السكان في المنطقة.فيما نقلت عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن "البيت الأبيض يراقب حالة الرهائن في كنيس كوليفيل بولاية تكساس".

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم