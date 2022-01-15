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إصابة طلاب يابانيين في حادث طعن خلال امتحانات القبول بالجامعات
إصابة طلاب يابانيين في حادث طعن خلال امتحانات القبول بالجامعات
ذكرت وسائل إعلام يابانية، أن عددا من طلاب المدارس الثانوية أصيبوا بجروح بينما كانوا يستعدون لأداء امتحان القبول بالجامعات في العاصمة طوكيو اليوم السبت، في هجوم... 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T03:56+0000
2022-01-15T03:56+0000
اليابان
حادث طعن في اليابان
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وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن ثلاثة أشخاص كانوا واعين بعد إصابتهم في الصباح، عندما هاجمهم طالب آخر بسكين أثناء تجمعهم لأداء امتحان القبول.وذكرت صحيفة أساهي، أن المشتبه به طالب بالمرحلة الثانوية ويبلغ من العمر 17 عاما وجرى اعتقاله.وقالت إدارة شرطة العاصمة طوكيو، إنها لا تستطيع التعليق على تفاصيل الهجوم أو تأكيد أي اعتقالات.
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اليابان, حادث طعن في اليابان

إصابة طلاب يابانيين في حادث طعن خلال امتحانات القبول بالجامعات

03:56 GMT 15.01.2022
© REUTERS / ISSEI KATOالشرطة اليابانية تتفقد الموقع الذي وقع فيه حادث طعن عند بوابة مدخل جامعة طوكيو 15 يناير 2022
الشرطة اليابانية تتفقد الموقع الذي وقع فيه حادث طعن عند بوابة مدخل جامعة طوكيو 15 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / ISSEI KATO
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ذكرت وسائل إعلام يابانية، أن عددا من طلاب المدارس الثانوية أصيبوا بجروح بينما كانوا يستعدون لأداء امتحان القبول بالجامعات في العاصمة طوكيو اليوم السبت، في هجوم بسكين على ما يبدو.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن ثلاثة أشخاص كانوا واعين بعد إصابتهم في الصباح، عندما هاجمهم طالب آخر بسكين أثناء تجمعهم لأداء امتحان القبول.
وذكرت صحيفة أساهي، أن المشتبه به طالب بالمرحلة الثانوية ويبلغ من العمر 17 عاما وجرى اعتقاله.
ويخضع نصف مليون من طلاب المدارس الثانوية في جميع أنحاء اليابان لامتحانات القبول بالجامعات، التي تجرى سنويا في مئات الأماكن بالبلاد.
وقالت إدارة شرطة العاصمة طوكيو، إنها لا تستطيع التعليق على تفاصيل الهجوم أو تأكيد أي اعتقالات.
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