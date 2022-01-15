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https://arabic.sputniknews.com/20220115/إصابة-طلاب-يابانيين-في-هجوم-خلال-امتحانات-القبول-بالجامعات-1056216329.html
إصابة طلاب يابانيين في حادث طعن خلال امتحانات القبول بالجامعات
إصابة طلاب يابانيين في حادث طعن خلال امتحانات القبول بالجامعات
ذكرت وسائل إعلام يابانية، أن عددا من طلاب المدارس الثانوية أصيبوا بجروح بينما كانوا يستعدون لأداء امتحان القبول بالجامعات في العاصمة طوكيو اليوم السبت، في هجوم... 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T03:56+0000
2022-01-15T03:56+0000
2022-01-15T03:56+0000
اليابان
حادث طعن في اليابان
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وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن ثلاثة أشخاص كانوا واعين بعد إصابتهم في الصباح، عندما هاجمهم طالب آخر بسكين أثناء تجمعهم لأداء امتحان القبول.وذكرت صحيفة أساهي، أن المشتبه به طالب بالمرحلة الثانوية ويبلغ من العمر 17 عاما وجرى اعتقاله.وقالت إدارة شرطة العاصمة طوكيو، إنها لا تستطيع التعليق على تفاصيل الهجوم أو تأكيد أي اعتقالات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اليابان, حادث طعن في اليابان
إصابة طلاب يابانيين في حادث طعن خلال امتحانات القبول بالجامعات
ذكرت وسائل إعلام يابانية، أن عددا من طلاب المدارس الثانوية أصيبوا بجروح بينما كانوا يستعدون لأداء امتحان القبول بالجامعات في العاصمة طوكيو اليوم السبت، في هجوم بسكين على ما يبدو.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن
ثلاثة أشخاص كانوا واعين
بعد إصابتهم في الصباح، عندما هاجمهم طالب آخر بسكين أثناء تجمعهم لأداء امتحان القبول.
وذكرت صحيفة أساهي، أن
المشتبه به طالب بالمرحلة الثانوية
ويبلغ من العمر 17 عاما وجرى اعتقاله.
ويخضع نصف مليون من طلاب المدارس الثانوية في جميع أنحاء اليابان لامتحانات القبول بالجامعات، التي تجرى سنويا في مئات الأماكن بالبلاد.
وقالت إدارة شرطة العاصمة طوكيو، إنها لا تستطيع التعليق على تفاصيل الهجوم أو تأكيد أي اعتقالات.