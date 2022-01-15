إصابة وزير المالية الإسرائيلي بفيروس كورونا

وقال الوزير الإسرائيلي في تغريدة نشرها بحسابه الرسمي على تويتر: "تم اكتشاف إصابتي بفيروس كورونا اليوم".وأوضح ليبرمان أنه يشعر أنه بحالة جيدة وأنه سيبقى في الحجر خلال الأيام القليلة المقبلة في منزله في مستوطنة نوكديم جنوبي الضفة الغربية.وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أنه سوف يستمر في اتباع سياسات اقتصادية مسؤولة خلال عمله من المنزل أيضا، وتتبع البيانات والتخطيط.يذكر أن وزير المالية هو ثاني وزير في الحكومة الإسرائيلية، الذي يتم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا خلال أقل من أسبوع.وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، قد أعلن يوم الإثنين الماضي إصابته بفيروس كورونا.وحاليا تشهد إسرائيل ذروة الموجة الخامسة لفيروس كورونا في ظل تفشي متحور "أوميكرون" شديدة العدوى.
أعلن وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال الوزير الإسرائيلي في تغريدة نشرها بحسابه الرسمي على تويتر: "تم اكتشاف إصابتي بفيروس كورونا اليوم".
وأوضح ليبرمان أنه يشعر أنه بحالة جيدة وأنه سيبقى في الحجر خلال الأيام القليلة المقبلة في منزله في مستوطنة نوكديم جنوبي الضفة الغربية.
ערב טוב לכולם. במהלך השבת נמצאתי חיובי לקורונה. אני מרגיש טוב ואעבור את הבידוד בימים הקרובים בביתי שבנוקדים. אמשיך להוביל מדיניות כלכלית אחראית גם מהבית, לעקוב אחר הנתונים ולתכנן צעדים קדימה. שמרו על עצמכם, שבוע טוב!