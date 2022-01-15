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https://arabic.sputniknews.com/20220115/إصابة-وزير-المالية-الإسرائيلي-بفيروس-كورونا-1056242896.html
إصابة وزير المالية الإسرائيلي بفيروس كورونا
إصابة وزير المالية الإسرائيلي بفيروس كورونا
أعلن وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T17:01+0000
2022-01-15T17:02+0000
إسرائيل
فيروس كورونا
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وقال الوزير الإسرائيلي في تغريدة نشرها بحسابه الرسمي على تويتر: "تم اكتشاف إصابتي بفيروس كورونا اليوم".وأوضح ليبرمان أنه يشعر أنه بحالة جيدة وأنه سيبقى في الحجر خلال الأيام القليلة المقبلة في منزله في مستوطنة نوكديم جنوبي الضفة الغربية.وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أنه سوف يستمر في اتباع سياسات اقتصادية مسؤولة خلال عمله من المنزل أيضا، وتتبع البيانات والتخطيط.يذكر أن وزير المالية هو ثاني وزير في الحكومة الإسرائيلية، الذي يتم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا خلال أقل من أسبوع.وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، قد أعلن يوم الإثنين الماضي إصابته بفيروس كورونا.وحاليا تشهد إسرائيل ذروة الموجة الخامسة لفيروس كورونا في ظل تفشي متحور "أوميكرون" شديدة العدوى.
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إسرائيل, فيروس كورونا

إصابة وزير المالية الإسرائيلي بفيروس كورونا

17:01 GMT 15.01.2022 (تم التحديث: 17:02 GMT 15.01.2022)
© REUTERS / Ammar Awadوزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، خلال إعلان استقالته في مؤتمر صحفي في الكنيست الإسرائيلي، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، خلال إعلان استقالته في مؤتمر صحفي في الكنيست الإسرائيلي، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / Ammar Awad
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أعلن وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال الوزير الإسرائيلي في تغريدة نشرها بحسابه الرسمي على تويتر: "تم اكتشاف إصابتي بفيروس كورونا اليوم".
وأوضح ليبرمان أنه يشعر أنه بحالة جيدة وأنه سيبقى في الحجر خلال الأيام القليلة المقبلة في منزله في مستوطنة نوكديم جنوبي الضفة الغربية.
وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أنه سوف يستمر في اتباع سياسات اقتصادية مسؤولة خلال عمله من المنزل أيضا، وتتبع البيانات والتخطيط.
يذكر أن وزير المالية هو ثاني وزير في الحكومة الإسرائيلية، الذي يتم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا خلال أقل من أسبوع.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، قد أعلن يوم الإثنين الماضي إصابته بفيروس كورونا.
وحاليا تشهد إسرائيل ذروة الموجة الخامسة لفيروس كورونا في ظل تفشي متحور "أوميكرون" شديدة العدوى.
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