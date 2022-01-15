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https://arabic.sputniknews.com/20220115/إعلام-محمد-صلاح-لن-يحضر-حفل-ذا-بيست-لهذا-السبب-1056223695.html
إعلام: محمد صلاح لن يحضر حفل "ذا بيست" لهذا السبب
إعلام: محمد صلاح لن يحضر حفل "ذا بيست" لهذا السبب
كشف مصدر في منتخب مصر، أن محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، لن يحضر مراسم حفل "ذا بيست"، حيث سيتم الإعلان عن أفضل لاعب في العالم لعام 2021. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T10:02+0000
2022-01-15T10:18+0000
رياضة
ليفربول
منتخب مصر الوطني
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وحسب موقع "كورة"، قال المصدر إن صلاح لن يسافر إلى سويسرا، بسبب ارتباطه بالمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.وأضاف: "صلاح سيخوض لقاء غينيا بيساو اليوم في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات، بينما يشارك أمام السودان، يوم الأربعاء المقبل بالجولة الثالثة".وأوضح أن "سفر صلاح إلى سويسرا وعودته قبل مواجهة السودان أمر مرهق جدًا، وصعب أن يحدث، واللاعب لن يغادر معسكر المنتخب المصري".وكان "فيفا" قد أعلن، الجمعة الماضية، عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2021، ضمن جوائز "ذا بيست"، والتي ضمت المصري محمد صلاح بجانب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.ومن المقرر أن يتم الكشف عن الفائزين بجوائز "ذا بيست" في حفل ينظمه "فيفا"، يوم 17 يناير/كانون الثاني الجاري في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة زيوريخ السويسرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/صحيفة-محمد-صلاح-يجد-صعوبة-في-إقناع-إدارة-ليفربول-بشروطه-المادية-1056093710.html
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رياضة, ليفربول, منتخب مصر الوطني

إعلام: محمد صلاح لن يحضر حفل "ذا بيست" لهذا السبب

10:02 GMT 15.01.2022 (تم التحديث: 10:18 GMT 15.01.2022)
© REUTERS / JOHN SIBLEYلاعب كرة القدم المصري محمد صلاح في حفل جوائز "الأفضل"، 24 سبتمبر/أيلول 2018
لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح في حفل جوائز الأفضل، 24 سبتمبر/أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / JOHN SIBLEY
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كشف مصدر في منتخب مصر، أن محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، لن يحضر مراسم حفل "ذا بيست"، حيث سيتم الإعلان عن أفضل لاعب في العالم لعام 2021.
وحسب موقع "كورة"، قال المصدر إن صلاح لن يسافر إلى سويسرا، بسبب ارتباطه بالمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف: "صلاح سيخوض لقاء غينيا بيساو اليوم في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات، بينما يشارك أمام السودان، يوم الأربعاء المقبل بالجولة الثالثة".

وأوضح أن "سفر صلاح إلى سويسرا وعودته قبل مواجهة السودان أمر مرهق جدًا، وصعب أن يحدث، واللاعب لن يغادر معسكر المنتخب المصري".
لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
صحيفة: محمد صلاح يجد صعوبة في إقناع إدارة ليفربول بشروطه المادية
13 يناير, 21:06 GMT
وكان "فيفا" قد أعلن، الجمعة الماضية، عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2021، ضمن جوائز "ذا بيست"، والتي ضمت المصري محمد صلاح بجانب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.
ومن المقرر أن يتم الكشف عن الفائزين بجوائز "ذا بيست" في حفل ينظمه "فيفا"، يوم 17 يناير/كانون الثاني الجاري في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة زيوريخ السويسرية.
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