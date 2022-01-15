تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220115/اختصاصية-تكشف-عن-نوعية-الأجسام-المضادة-التي-تظهر-لدى-المصاب-بفيروس-كورونا-1056219554.html
اختصاصية تكشف عن نوعية الأجسام المضادة التي تظهر لدى المصاب بفيروس كورونا
اختصاصية تكشف عن نوعية الأجسام المضادة التي تظهر لدى المصاب بفيروس كورونا
كشفت الطبيبة الروسية، الاختصاصية في علم الأوبئة، تاتيانا روجينتسوفا، اليوم السبت، عن نوعية الأجسام المضادة التي تظهر عند الإنسان بعد إصابته بفيروس كورونا... 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T07:59+0000
2022-01-15T07:59+0000
روسيا
منوعات
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103819/11/1038191102_566:0:2278:963_1920x0_80_0_0_405bd7cb6ef724ad8c595df64a414cfb.jpg
وقالت الطبيبة المسؤولة في هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" إن الأجسام المضادة الجديدة تنظف الجسم من الخلايا الميتة القديمة بعد الإصابة بفيروس كورونا. ففي الوقت نفسه، يوجد قدر كبير من التلف في الرئة يمكن تحويل الأجسام المضادة إلى أجسام أكثر عدوانية ضد الخلايا الحية".وأوضحت روجينتسوفا أن "الأجسام المضادة لخلايا الأعضاء والأنسجة البشرية المختلفة موجودة عند جميع الأشخاص وهي ضرورية لتطهير الجسم من الخلايا الميتة القديمة، حيث توجد عملية تجديد مستمرة وتسمى هذه الأجسام المضادة أحيانًا بالأجسام المضادة الكاسحة".وأشارت روجينتسوفا إلى أن وجود قدر كبير من الضرر في الجسم، يؤهل إلى إنتاج المزيد من الأجسام المضادة النشطة، والتي يمكن أن تظهر أيضًا عدوانية زائدة ضد الخلايا الحية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103819/11/1038191102_780:0:2064:963_1920x0_80_0_0_8590406aba53ae341a8bf43e84c12c6e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, منوعات, فيروس كورونا

اختصاصية تكشف عن نوعية الأجسام المضادة التي تظهر لدى المصاب بفيروس كورونا

07:59 GMT 15.01.2022
CC BY-SA 4.0 / Destroyer of furries / Cancer cellخلايا سرطانية
خلايا سرطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
CC BY-SA 4.0 / Destroyer of furries / Cancer cell
تابعنا عبر
كشفت الطبيبة الروسية، الاختصاصية في علم الأوبئة، تاتيانا روجينتسوفا، اليوم السبت، عن نوعية الأجسام المضادة التي تظهر عند الإنسان بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الطبيبة المسؤولة في هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" إن الأجسام المضادة الجديدة تنظف الجسم من الخلايا الميتة القديمة بعد الإصابة بفيروس كورونا. ففي الوقت نفسه، يوجد قدر كبير من التلف في الرئة يمكن تحويل الأجسام المضادة إلى أجسام أكثر عدوانية ضد الخلايا الحية".
وأوضحت روجينتسوفا أن "الأجسام المضادة لخلايا الأعضاء والأنسجة البشرية المختلفة موجودة عند جميع الأشخاص وهي ضرورية لتطهير الجسم من الخلايا الميتة القديمة، حيث توجد عملية تجديد مستمرة وتسمى هذه الأجسام المضادة أحيانًا بالأجسام المضادة الكاسحة".
وأشارت روجينتسوفا إلى أن وجود قدر كبير من الضرر في الجسم، يؤهل إلى إنتاج المزيد من الأجسام المضادة النشطة، والتي يمكن أن تظهر أيضًا عدوانية زائدة ضد الخلايا الحية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:56 GMTدراسة: نبات يساعد في علاج مرض السكري
08:51 GMTالأحد المقبل... الحكم في استئناف ديوكوفيتش ضد إلغاء أستراليا تأشيرته
08:45 GMTضاحي خلفان يكشف سبب عدم ظهور زعيم "أنصار الله" ويلمح إلى "إصابة خطيرة"
08:41 GMTطبيب الإبراشي المتهم بالتسبب في وفاته يقر بإعطائه دواء "فيروس سي"... فيديو
08:32 GMTاختصاصي يكشف عن الأغذية التي يسمح بتناولها قبل النوم
08:28 GMT"البترول الكويتية" تعلن حصيلة الخسائر البشرية في حريق مصفاة الأحمدي
08:20 GMTالكشف عن أسرار نشأة الكون وخبايا الطاقة المظلمة
08:15 GMTتركيا: ارتفاع عدد إرهابيي "بي كا كا" الذين تم تحييدهم إلى 44
08:02 GMTهل يرى الأردن أن أمريكا أصبحت حليفا أقل قوة وموثوقية؟ الصفدي يرد... فيديو
07:59 GMTاختصاصية تكشف عن نوعية الأجسام المضادة التي تظهر لدى المصاب بفيروس كورونا
07:46 GMTوصول ست طائرات لقوات حفظ السلام الروسية إلى روسيا قادمة من كازاخستان
07:36 GMTتناول وجبتين من هذا الطعام أسبوعيا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب
07:27 GMTتقرير عسكري أمريكي يكشف عن نقاط الضعف والقوة العسكرية الروسية ونتائج المواجهة المباشرة
07:17 GMTوزير الخارجية الأردني: أمن الخليج من أمننا
07:08 GMTفي مصر... هذه رسوم شركات العمرة للموسم الجديد
07:05 GMTأمريكيون يقارنون مدنهم بالمدن الروسية ويبدون إعجابهم بالأخيرة
06:57 GMTداعية إسلامي سعودي ينشر فيديو قديم للملك سلمان ويقارنه بولي العهد
06:49 GMTمنظمة دولية تكشف عن بيانات صادمة بشأن البطالة في المغرب
06:45 GMTهل بدأت إثيوبيا الملء الثالث لسد النهضة؟
06:35 GMTالعراق: 3 طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة بلد الجوية وسط البلاد