اختصاصية تكشف عن نوعية الأجسام المضادة التي تظهر لدى المصاب بفيروس كورونا

وقالت الطبيبة المسؤولة في هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" إن الأجسام المضادة الجديدة تنظف الجسم من الخلايا الميتة القديمة بعد الإصابة بفيروس كورونا. ففي الوقت نفسه، يوجد قدر كبير من التلف في الرئة يمكن تحويل الأجسام المضادة إلى أجسام أكثر عدوانية ضد الخلايا الحية".وأوضحت روجينتسوفا أن "الأجسام المضادة لخلايا الأعضاء والأنسجة البشرية المختلفة موجودة عند جميع الأشخاص وهي ضرورية لتطهير الجسم من الخلايا الميتة القديمة، حيث توجد عملية تجديد مستمرة وتسمى هذه الأجسام المضادة أحيانًا بالأجسام المضادة الكاسحة".وأشارت روجينتسوفا إلى أن وجود قدر كبير من الضرر في الجسم، يؤهل إلى إنتاج المزيد من الأجسام المضادة النشطة، والتي يمكن أن تظهر أيضًا عدوانية زائدة ضد الخلايا الحية.
كشفت الطبيبة الروسية، الاختصاصية في علم الأوبئة، تاتيانا روجينتسوفا، اليوم السبت، عن نوعية الأجسام المضادة التي تظهر عند الإنسان بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الطبيبة المسؤولة في هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" إن الأجسام المضادة الجديدة تنظف الجسم من الخلايا الميتة القديمة بعد الإصابة بفيروس كورونا. ففي الوقت نفسه، يوجد قدر كبير من التلف في الرئة يمكن تحويل الأجسام المضادة إلى أجسام أكثر عدوانية ضد الخلايا الحية".
وأوضحت روجينتسوفا أن "الأجسام المضادة لخلايا الأعضاء والأنسجة البشرية المختلفة موجودة عند جميع الأشخاص وهي ضرورية لتطهير الجسم من الخلايا الميتة القديمة، حيث توجد عملية تجديد مستمرة وتسمى هذه الأجسام المضادة أحيانًا بالأجسام المضادة الكاسحة".
وأشارت روجينتسوفا إلى أن وجود قدر كبير من الضرر في الجسم، يؤهل إلى إنتاج المزيد من الأجسام المضادة النشطة، والتي يمكن أن تظهر أيضًا عدوانية زائدة ضد الخلايا الحية.