https://arabic.sputniknews.com/20220115/اختصاصي-يكشف-عن-الأغذية-التي-يسمح-بتناولها-قبل-النوم-1056220422.html

اختصاصي يكشف عن الأغذية التي يسمح بتناولها قبل النوم

اختصاصي يكشف عن الأغذية التي يسمح بتناولها قبل النوم

يمنع الشعور بالجوع العديد من الأشخاص من الخلود إلى النوم بشكل طبيعي، لكن لا يمكنك الإفراط في تناول الطعام في الليل أيضا. 15.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-15T08:32+0000

2022-01-15T08:32+0000

2022-01-15T08:32+0000

مجتمع

علوم

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وقال ميخائيل غينزبورغ، دكتور في العلوم الطبية وخبير التغذية، في مقابلة مع "راديو سبوتنيك": "لا ينصح معظم خبراء الغذاء الصحي بالإفراط في تناول الطعام في المساء أو تناول الطعام الثقيل على العشاء، فالمعدة ليس لديها وقت للهضم قبل ذهاب الشخص إلى الفراش"، لكنه حذّر من أن الذهاب إلى الفراش جائعا فهي فكرة سيئة أيضا.كما تطرق اختصاصي التغذية الروسي إلى الأطعمة التي يمكنك تناولها قبل النوم دون الإضرار بالصحة، قائلا: " قبل الذهاب إلى الفراش، يجب أن تكون ممتلئا، ولكن السؤال هو ما الذي يمكنك الحصول عليه بشكل كافٍ حتى لا يكون هناك أي ضرر أو الإفراط في الأكل. لا تشرب الماء في الليل وتعتقد أن كل شيء على ما يرام. لتناول وجبة خفيفة قبل النوم، قد يكون من المناسب استخدام الموسلي أو الحبوب الخالية من السكر ويجب تناولها مع مشروبات اللبن الزبادي، على سبيل المثال. هذا خيار جيد جدا لتناول وجبة خفيفة قبل النوم".

https://arabic.sputniknews.com/20220108/السمك-الأحمر-وجبة-العشاء-المهمة-جدا-1055084036.html

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مجتمع, علوم