https://arabic.sputniknews.com/20220115/اكتشاف-مستعمرة-هائلة-ومنظمة-لـالجماجم-الشفافة-في-قاع-المحيط-المتجمد-الجنوبي-صور-وفيديو--1056228376.html

اكتشاف مستعمرة هائلة ومنظمة لـ"الجماجم الشفافة" في قاع المحيط المتجمد الجنوبي... صور وفيديو

اكتشاف مستعمرة هائلة ومنظمة لـ"الجماجم الشفافة" في قاع المحيط المتجمد الجنوبي... صور وفيديو

اكتشف العلماء مستعمرة غريبة ومنظمة بشكل مثير للاهتمام في بحر ويديل المغطى بالجليد في القارة القطبية الجنوبية، الأمر الذي يؤكد الباحثون أنه عبارة عن نظام بيئي... 15.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-15T12:32+0000

2022-01-15T12:32+0000

2022-01-15T12:32+0000

مجتمع

علوم

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يُظهر الاكتشاف الرائع مدى ضآلة ما يعرفه العلماء، حتى يومنا هذا، عن عالم أعماق المحيطات الذي يخفي في ظلماته الكثير من الأسرار، مثل الاكتشاف الجديد الذي عثر عليه العلماء أسفل البحر المتجمد.60 مليون سمكة بجماجم ودم شفافالمستعمرة المكتشفة الشاسعة تحتوي على أكثر من 60 مليون سمكة، حيث يُعتقد أنها الأكبر في العالم، هي موطن للأسماك الجليدية الرائعة التي تحمل اسم (Neopagetopsis ionah).وتمتلك هذه السمكة الغريبة جمجمة شفافة ودما شفافا أيضا، وهي من الأسماك الجليدية وهي الفقاريات الوحيدة في العالم التي لا تحتوي على خلايا الدم الحمراء.طوّرت هذه الأسماك الفريدة في صراعها للبقاء على قيد الحياة في درجات الحرارة المنخفضة جدا في القطب الجنوبي، بروتينا مضادّا للتجمد في دمها الشفاف يمنع بلورات الجليد من النمو، الأمر الذي منحها قدرة على البقاء مع انخفاض كبير جدا في درجات الحرارة.وبحسب التقرير المنشور في "cnn"، اكتشفت مستعمرة التكاثر المنظمة في فبراير/ شباط عام 2021، من قبل سفينة الأبحاث القطبية الألمانية "olarstern"، والتي كانت تقوم بمسح قاع البحر على بعد نحو نصف كيلومتر تحت السفينة، باستخدام كاميرا بحجم سيارة متصلة بمؤخرة السفينة تنقل الصور إلى سطح السفينة أثناء قطرها.أعشاش منظمة أذهلت العلماءعلى الرغم من أن البعثة ركزت على دراسة التيارات البحرية، إلا أن اكتشاف الأعشاش المنظمة اعتبر مفاجأة بالنسبة للعلماء، يعتبر الأكثر إثارة في العصر الحديث، حيث ميزت هذه الأسماك الغريبة أعشاشها في القاع الموحل على شكل دوائر محاطة بالحجارة.ونوه بورسور، وهو المؤلف الرئيسي لدراسة جديدة عن مستعمرة الأسماك الجليدية نُشرت في مجلة "Current Biology"، إلى أنه بعد هذا الاكتشاف ارسل بريدا إلكترونيا خاطب به العلماء حول الأرض والذين أكدوا أن هذا الاكتشاف فريد جدا.مدى دراماتيكي وتنظيم مذهلتم رصد هذا الاكتشاف عن طريق أربع غطسات أخرى قامت بها الكاميرا حيث رصدت العدسات المدى الدراماتيكي لمستعمرة التكاثر الهائلة والمنظمة وطبيعتها الموحدة المذهلة.قال جون بوستليثويت، أستاذ علم الأحياء في جامعة "أوريغون"، الذي يقوم بأبحاث عن هذه الأسماك: "هذا بالفعل اكتشاف مفاجئ".قال الباحثون إن المستعمرة تغطي أكثر من 240 كيلومترا مربعا، أي بمتوسط ​​عش واحد لكل ثلاثة أمتار مربعة، وقدر العلماء أن المستعمرة تضم نحو 60 مليون عش نشط.ونظمت الأعشاش بشكل رائع، حيث تتباعد بشكل متساو عن بعضها بعضا، ويبلغ عمق العش الواحد نحو 15 سنتميترا، بقطر 75 سنتيمترا، ويحتوي في المتوسط ​​على 1735 بيضة، تم حراسة معظمها بواسطة سمكة واحدة بالغة، كما احتوت بعض الأعشاش على بيض فقط، وبعضها كان غير مستخدم، لكن المساحة الهائلة تكشف عن نظام بيئي جديد لم يرصد سابقا بحسب التقارير العلمية.

https://arabic.sputniknews.com/20220110/-سمكة-تقود-سيارة-علماء-يصدمون-بنتائج-التجربة-الأغرب-صور-وفيديو--1055193140.html

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مجتمع, علوم