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الآلاف من أجهزة "آيبود" تتسبب في سجن معلمة أمريكية
الآلاف من أجهزة "آيبود" تتسبب في سجن معلمة أمريكية
صدر حكم على معلمة أمريكية بالسجن 18 شهرا، بعد ثبوت سرقتها الآلاف من أجهزة تشغيل الموسيقى ‏‏"آيبود"، والتي كانت مخصصة لتلاميذ من الهنود الحمر.‏ 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T12:08+0000
2022-01-15T12:08+0000
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وسرقت، كريستي ستوك، أكثر من 3000 جهاز "آيبود"، وأعادت بيعها مقابل أكثر من 800 ألف دولار بين عامي 2013 و2018، بحسب بيان رسمي من وزارة العدل الأمريكية.وبدأت ستوك مخططها في عام 2013، حينما كانت مسؤولة عن برنامج لمنطقة المدارس المركزية الموحدة في نيو مكسيكو، المصمم لتوفير الأجهزة للطلاب الأمريكيين الأصليين، الذين يعيشون في محميات قبلية.وأثناء إشرافها على البرنامج، كان من المفترض أن تستخدم كريستي ستوك أموال المنح الفيدرالية لشراء أجهزة "آيبود" من أجل توزيعها على الطلاب، لكنها في المقابل شحنت الأجهزة المسروقة إلى ماريلاند، وأدرجتها للبيع على موقع "إي باي" بأسعار عالية.وقامت كريستي ستوك بعمل السرقة بالتعاون مع شركائها، وهم جيمس بندر وسوراب تشاولا.لكن تعرضت ستوك لخسارة ضريبية بنحو 270 ألف دولار، نتيجة تقديمها إقرارات ضريبية احتيالية على الدخل.وفيما تواجه كريستي ستوك حُكما بالسجن لمدة 18 شهرا، إلا أن عقوبتها جاءت أخف مقارنة بشريكها، سوراب تشاولا، الذي حًكم عليه بالسجن 66 شهرا بعد إخفاقه في دفع أكثر من 700000 دولار كضرائب، بيمنا حُكم على جيمس بيندر بالسجن 366 يوما فقط.
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مجتمع, منوعات

الآلاف من أجهزة "آيبود" تتسبب في سجن معلمة أمريكية

12:08 GMT 15.01.2022
© AP Photo / Mark Lennihanأجهزة "آيبود"
أجهزة آيبود - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
أجهزة "آيبود"
© AP Photo / Mark Lennihan
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صدر حكم على معلمة أمريكية بالسجن 18 شهرا، بعد ثبوت سرقتها الآلاف من أجهزة تشغيل الموسيقى ‏‏"آيبود"، والتي كانت مخصصة لتلاميذ من الهنود الحمر.‏
وسرقت، كريستي ستوك، أكثر من 3000 جهاز "آيبود"، وأعادت بيعها مقابل أكثر من 800 ألف دولار بين عامي 2013 و2018، بحسب بيان رسمي من وزارة العدل الأمريكية.
وبدأت ستوك مخططها في عام 2013، حينما كانت مسؤولة عن برنامج لمنطقة المدارس المركزية الموحدة في نيو مكسيكو، المصمم لتوفير الأجهزة للطلاب الأمريكيين الأصليين، الذين يعيشون في محميات قبلية.
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وأثناء إشرافها على البرنامج، كان من المفترض أن تستخدم كريستي ستوك أموال المنح الفيدرالية لشراء أجهزة "آيبود" من أجل توزيعها على الطلاب، لكنها في المقابل شحنت الأجهزة المسروقة إلى ماريلاند، وأدرجتها للبيع على موقع "إي باي" بأسعار عالية.
وقامت كريستي ستوك بعمل السرقة بالتعاون مع شركائها، وهم جيمس بندر وسوراب تشاولا.
لكن تعرضت ستوك لخسارة ضريبية بنحو 270 ألف دولار، نتيجة تقديمها إقرارات ضريبية احتيالية على الدخل.
وفيما تواجه كريستي ستوك حُكما بالسجن لمدة 18 شهرا، إلا أن عقوبتها جاءت أخف مقارنة بشريكها، سوراب تشاولا، الذي حًكم عليه بالسجن 66 شهرا بعد إخفاقه في دفع أكثر من 700000 دولار كضرائب، بيمنا حُكم على جيمس بيندر بالسجن 366 يوما فقط.
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