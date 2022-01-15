الأحد المقبل... الحكم في استئناف ديوكوفيتش ضد إلغاء أستراليا تأشيرته

وحسب "رويترز"، فإن ثلاثة قضاة اتحاديين أستراليين، سينظرون الأحد المقبل، في استئناف نوفاك ديوكوفيتش ضد إلغاء تأشيرته.وبناء على الحكم الذي سيصدر سوف يتحدد ما إذا كان الصربي المصنف الأول عالميًا يمكنه المنافسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس يوم الاثنين أم لا.وكانت المحكمة الاتحادية الأسترالية قد أعلنت، يوم السبت الماضي، أن على ديوكوفيتش مغادرة البلاد.وحصل نوفاك ديوكوفيتش، الذي لم يتم تطعيمه ضد كورونا، وفقًا لما يقتضيه القانون المحلي، على إعفاء للسفر إلى أستراليا، ولكن تم إلغاء تأشيرته مرتين من قبل السلطات منذ وصوله قبل أسبوع.وأمضى اللاعب الصربي جزءًا من الأسبوع رهن الاعتقال الإداري في فندق بارك في ملبورن، حيث اضطر للعودة يوم السبت بعد الرد على استدعاء من خدمات الهجرة، بانتظار فحص قضيته من قبل المحكمة الفيدرالية.وأكد وزير الهجرة، أليكس هوك، الذي حظي بتأييد واسع من الرأي العام، في وثيقة قدمت إلى المحكمة يوم السبت أن وجود نوفاك ديوكوفيتش على الأراضي الأسترالية "يمكن أن يشجع المشاعر المناهضة للتطعيم" و"يؤدي إلى تصاعد الاضطرابات المدنية" .المصنف الأول عالميا، الذي اعترف بارتكاب "أخطاء" في استكمال إعلانه بدخول أستراليا وعدم احترام إجراءات العزل بعد إصابته في ديسمبر، ستتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه يوم الأحد أمام القضاة الفيدراليين الثلاثة، الذين اتخذوا قرارا بشأنه لن تخضع للاستئناف.وفي حال إصدار الحكم لصالحه، سيلعب نوفاك ديوكوفيتش أول مباراة له في بطولة أستراليا المفتوحة، يوم الاثنين، ضد مواطنه ميومير كيكمانوفيتش.
وبناء على الحكم الذي سيصدر سوف يتحدد ما إذا كان الصربي المصنف الأول عالميًا يمكنه المنافسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس يوم الاثنين أم لا.
وكانت المحكمة الاتحادية الأسترالية قد أعلنت، يوم السبت الماضي، أن على ديوكوفيتش مغادرة البلاد.
وحصل نوفاك ديوكوفيتش، الذي لم يتم تطعيمه ضد كورونا، وفقًا لما يقتضيه القانون المحلي، على إعفاء للسفر إلى أستراليا، ولكن تم إلغاء تأشيرته مرتين من قبل السلطات منذ وصوله قبل أسبوع.
وأمضى اللاعب الصربي جزءًا من الأسبوع رهن الاعتقال الإداري في فندق بارك في ملبورن، حيث اضطر للعودة يوم السبت بعد الرد على استدعاء من خدمات الهجرة، بانتظار فحص قضيته من قبل المحكمة الفيدرالية.
وأكد وزير الهجرة، أليكس هوك، الذي حظي بتأييد واسع من الرأي العام، في وثيقة قدمت إلى المحكمة يوم السبت أن وجود نوفاك ديوكوفيتش على الأراضي الأسترالية "يمكن أن يشجع المشاعر المناهضة للتطعيم" و"يؤدي إلى تصاعد الاضطرابات المدنية" .
المصنف الأول عالميا، الذي اعترف بارتكاب "أخطاء" في استكمال إعلانه بدخول أستراليا وعدم احترام إجراءات العزل بعد إصابته في ديسمبر، ستتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه يوم الأحد أمام القضاة الفيدراليين الثلاثة، الذين اتخذوا قرارا بشأنه لن تخضع للاستئناف.
وفي حال إصدار الحكم لصالحه، سيلعب نوفاك ديوكوفيتش أول مباراة له في بطولة أستراليا المفتوحة، يوم الاثنين، ضد مواطنه ميومير كيكمانوفيتش.