https://arabic.sputniknews.com/20220115/الأحد-المقبل-الحكم-في-استئناف-ديوكوفيتش-ضد-إلغاء-أستراليا-تأشيرته-1056220884.html

الأحد المقبل... الحكم في استئناف ديوكوفيتش ضد إلغاء أستراليا تأشيرته

الأحد المقبل... الحكم في استئناف ديوكوفيتش ضد إلغاء أستراليا تأشيرته

تقرر أن يكون الأحد المقبل هو موعد الحكم في الاستئناف الذي رفعه المصنف الأول عالميا في التنس، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، ضد قرار السلطات الأسترالية بإلغاء تأشيرته. 15.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-15T08:51+0000

2022-01-15T08:51+0000

2022-01-15T08:51+0000

تأشيرة

أستراليا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104440/86/1044408647_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_282cfc7cd60baa57102ff0bd814afd67.jpg

وحسب "رويترز"، فإن ثلاثة قضاة اتحاديين أستراليين، سينظرون الأحد المقبل، في استئناف نوفاك ديوكوفيتش ضد إلغاء تأشيرته.وبناء على الحكم الذي سيصدر سوف يتحدد ما إذا كان الصربي المصنف الأول عالميًا يمكنه المنافسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس يوم الاثنين أم لا.وكانت المحكمة الاتحادية الأسترالية قد أعلنت، يوم السبت الماضي، أن على ديوكوفيتش مغادرة البلاد.وحصل نوفاك ديوكوفيتش، الذي لم يتم تطعيمه ضد كورونا، وفقًا لما يقتضيه القانون المحلي، على إعفاء للسفر إلى أستراليا، ولكن تم إلغاء تأشيرته مرتين من قبل السلطات منذ وصوله قبل أسبوع.وأمضى اللاعب الصربي جزءًا من الأسبوع رهن الاعتقال الإداري في فندق بارك في ملبورن، حيث اضطر للعودة يوم السبت بعد الرد على استدعاء من خدمات الهجرة، بانتظار فحص قضيته من قبل المحكمة الفيدرالية.وأكد وزير الهجرة، أليكس هوك، الذي حظي بتأييد واسع من الرأي العام، في وثيقة قدمت إلى المحكمة يوم السبت أن وجود نوفاك ديوكوفيتش على الأراضي الأسترالية "يمكن أن يشجع المشاعر المناهضة للتطعيم" و"يؤدي إلى تصاعد الاضطرابات المدنية" .المصنف الأول عالميا، الذي اعترف بارتكاب "أخطاء" في استكمال إعلانه بدخول أستراليا وعدم احترام إجراءات العزل بعد إصابته في ديسمبر، ستتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه يوم الأحد أمام القضاة الفيدراليين الثلاثة، الذين اتخذوا قرارا بشأنه لن تخضع للاستئناف.وفي حال إصدار الحكم لصالحه، سيلعب نوفاك ديوكوفيتش أول مباراة له في بطولة أستراليا المفتوحة، يوم الاثنين، ضد مواطنه ميومير كيكمانوفيتش.

https://arabic.sputniknews.com/20220114/أستراليا-تلغي-تأشيرة-ديوكوفيتش-1056098603.html

أستراليا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

تأشيرة, أستراليا