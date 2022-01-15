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https://arabic.sputniknews.com/20220115/الأحد-المقبل-الحكم-في-استئناف-ديوكوفيتش-ضد-إلغاء-أستراليا-تأشيرته-1056220884.html
الأحد المقبل... الحكم في استئناف ديوكوفيتش ضد إلغاء أستراليا تأشيرته
الأحد المقبل... الحكم في استئناف ديوكوفيتش ضد إلغاء أستراليا تأشيرته
تقرر أن يكون الأحد المقبل هو موعد الحكم في الاستئناف الذي رفعه المصنف الأول عالميا في التنس، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، ضد قرار السلطات الأسترالية بإلغاء تأشيرته. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T08:51+0000
2022-01-15T08:51+0000
تأشيرة
أستراليا
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وحسب "رويترز"، فإن ثلاثة قضاة اتحاديين أستراليين، سينظرون الأحد المقبل، في استئناف نوفاك ديوكوفيتش ضد إلغاء تأشيرته.وبناء على الحكم الذي سيصدر سوف يتحدد ما إذا كان الصربي المصنف الأول عالميًا يمكنه المنافسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس يوم الاثنين أم لا.وكانت المحكمة الاتحادية الأسترالية قد أعلنت، يوم السبت الماضي، أن على ديوكوفيتش مغادرة البلاد.وحصل نوفاك ديوكوفيتش، الذي لم يتم تطعيمه ضد كورونا، وفقًا لما يقتضيه القانون المحلي، على إعفاء للسفر إلى أستراليا، ولكن تم إلغاء تأشيرته مرتين من قبل السلطات منذ وصوله قبل أسبوع.وأمضى اللاعب الصربي جزءًا من الأسبوع رهن الاعتقال الإداري في فندق بارك في ملبورن، حيث اضطر للعودة يوم السبت بعد الرد على استدعاء من خدمات الهجرة، بانتظار فحص قضيته من قبل المحكمة الفيدرالية.وأكد وزير الهجرة، أليكس هوك، الذي حظي بتأييد واسع من الرأي العام، في وثيقة قدمت إلى المحكمة يوم السبت أن وجود نوفاك ديوكوفيتش على الأراضي الأسترالية "يمكن أن يشجع المشاعر المناهضة للتطعيم" و"يؤدي إلى تصاعد الاضطرابات المدنية" .المصنف الأول عالميا، الذي اعترف بارتكاب "أخطاء" في استكمال إعلانه بدخول أستراليا وعدم احترام إجراءات العزل بعد إصابته في ديسمبر، ستتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه يوم الأحد أمام القضاة الفيدراليين الثلاثة، الذين اتخذوا قرارا بشأنه لن تخضع للاستئناف.وفي حال إصدار الحكم لصالحه، سيلعب نوفاك ديوكوفيتش أول مباراة له في بطولة أستراليا المفتوحة، يوم الاثنين، ضد مواطنه ميومير كيكمانوفيتش.
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تأشيرة, أستراليا

الأحد المقبل... الحكم في استئناف ديوكوفيتش ضد إلغاء أستراليا تأشيرته

08:51 GMT 15.01.2022
© REUTERS / KAI PFAFFENBACH الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
 الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / KAI PFAFFENBACH
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تقرر أن يكون الأحد المقبل هو موعد الحكم في الاستئناف الذي رفعه المصنف الأول عالميا في التنس، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، ضد قرار السلطات الأسترالية بإلغاء تأشيرته.
وحسب "رويترز"، فإن ثلاثة قضاة اتحاديين أستراليين، سينظرون الأحد المقبل، في استئناف نوفاك ديوكوفيتش ضد إلغاء تأشيرته.
لاعب كرة التنس الصربي نوفاك ديكوفيتش، كرواتيا 21 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
أستراليا تلغي تأشيرة ديوكوفيتش
أمس, 07:28 GMT
وبناء على الحكم الذي سيصدر سوف يتحدد ما إذا كان الصربي المصنف الأول عالميًا يمكنه المنافسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس يوم الاثنين أم لا.
وكانت المحكمة الاتحادية الأسترالية قد أعلنت، يوم السبت الماضي، أن على ديوكوفيتش مغادرة البلاد.
وحصل نوفاك ديوكوفيتش، الذي لم يتم تطعيمه ضد كورونا، وفقًا لما يقتضيه القانون المحلي، على إعفاء للسفر إلى أستراليا، ولكن تم إلغاء تأشيرته مرتين من قبل السلطات منذ وصوله قبل أسبوع.
وأمضى اللاعب الصربي جزءًا من الأسبوع رهن الاعتقال الإداري في فندق بارك في ملبورن، حيث اضطر للعودة يوم السبت بعد الرد على استدعاء من خدمات الهجرة، بانتظار فحص قضيته من قبل المحكمة الفيدرالية.
وأكد وزير الهجرة، أليكس هوك، الذي حظي بتأييد واسع من الرأي العام، في وثيقة قدمت إلى المحكمة يوم السبت أن وجود نوفاك ديوكوفيتش على الأراضي الأسترالية "يمكن أن يشجع المشاعر المناهضة للتطعيم" و"يؤدي إلى تصاعد الاضطرابات المدنية" .
المصنف الأول عالميا، الذي اعترف بارتكاب "أخطاء" في استكمال إعلانه بدخول أستراليا وعدم احترام إجراءات العزل بعد إصابته في ديسمبر، ستتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه يوم الأحد أمام القضاة الفيدراليين الثلاثة، الذين اتخذوا قرارا بشأنه لن تخضع للاستئناف.
وفي حال إصدار الحكم لصالحه، سيلعب نوفاك ديوكوفيتش أول مباراة له في بطولة أستراليا المفتوحة، يوم الاثنين، ضد مواطنه ميومير كيكمانوفيتش.
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