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الأمم المتحدة تندد بضربات حكومة آبي أحمد الجوية في تيغراي
الأمم المتحدة تندد بضربات حكومة آبي أحمد الجوية في تيغراي
عبّر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، عن قلقه إزاء "تقارير عديدة ومقلقة بشدة" عن ضربات جوية في إقليم تيغراي بإثيوبيا، قائلا إن 108 مدنيين على... 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T03:16+0000
2022-01-15T03:16+0000
آبي أحمد
العمليات العسكرية في تيغراي
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ووصفت ليزا ثروسيل المتحدثة باسم المكتب هجمات عديدة، منها ما استهدف حافلة خاصة ومطارا ومخيما للنازحين، وقالت إن ما لا يقل عن 59 توفوا في الضربة التي أصابت المخيم، مما يجعله الهجوم الأسوأ من حيث عدد الضحايا.وأضافت للصحفيين في جنيف، "قُتل 108 مدنيين على الأقل وأصيب 75 آخرون منذ بداية العام خلال الضربات الجوية التي يُقال إن القوات الجوية الإثيوبية نفذتها".وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت لاحق الجمعة، إن "قلبه ينفطر حزنا على معاناة الشعب الإثيوبي"، وناشد الجانبين مجددا وقف القتال.وكتب غوتيريش على تويتر يقول، ودعت ثروسيل السلطات الإثيوبية وحلفاءها إلى ضمان حماية المدنيين بما يتفق مع القانون الدولي الذي يقضي بالتحقق من أن الأهداف عسكرية.وقالت "عدم احترام مبادئ التمييز والتناسب قد يصل إلى حد جرائم الحرب".ولم يرد المتحدث العسكري الكولونيل جيتنيت أديني، ولا المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية لجسي تولو على طلبات للتعقيب بشأن الضربات الجوية.وسبق أن نفت الحكومة استهداف المدنيين في الصراع المستمر منذ 14 شهرا مع مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. ولا يعتقد أن جبهة تحرير تيغراي لديها قوات جوية تمكنها من شن ضربات.وحذر مسؤول في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة خلال نفس الإفادة الصحفية من أن عمليات البرنامج في شمال إثيوبيا، "على وشك التوقف بسبب القتال الضاري في المنطقة.وأضاف "بدون غذاء أو وقود أو قدرة على الحركة، نحن على شفا أزمة إنسانية كبيرة".
https://arabic.sputniknews.com/20220114/من-يوقف-نزيف-الدماء-الحرب-في-إثيوبيا-توقفت-على-الأرض-لكنها-مستمرة-من-السماء-1056205359.html
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آبي أحمد, العمليات العسكرية في تيغراي

الأمم المتحدة تندد بضربات حكومة آبي أحمد الجوية في تيغراي

03:16 GMT 15.01.2022
© REUTERS / STRINGERناجون من الغارة الجوية التي شنتها حكومة آبي أحمد في تيغراي
ناجون من الغارة الجوية التي شنتها حكومة آبي أحمد في تيغراي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / STRINGER
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عبّر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، عن قلقه إزاء "تقارير عديدة ومقلقة بشدة" عن ضربات جوية في إقليم تيغراي بإثيوبيا، قائلا إن 108 مدنيين على الأقل قتلوا منذ بداية العام.
ووصفت ليزا ثروسيل المتحدثة باسم المكتب هجمات عديدة، منها ما استهدف حافلة خاصة ومطارا ومخيما للنازحين، وقالت إن ما لا يقل عن 59 توفوا في الضربة التي أصابت المخيم، مما يجعله الهجوم الأسوأ من حيث عدد الضحايا.
وأضافت للصحفيين في جنيف، "قُتل 108 مدنيين على الأقل وأصيب 75 آخرون منذ بداية العام خلال الضربات الجوية التي يُقال إن القوات الجوية الإثيوبية نفذتها".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت لاحق الجمعة، إن "قلبه ينفطر حزنا على معاناة الشعب الإثيوبي"، وناشد الجانبين مجددا وقف القتال.
وكتب غوتيريش على تويتر يقول،
جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية يجب أن يحصلوا عليها بأسرع ما يمكن.. الوقت حان لبدء الحوار والمصالحة.
ودعت ثروسيل السلطات الإثيوبية وحلفاءها إلى ضمان حماية المدنيين بما يتفق مع القانون الدولي الذي يقضي بالتحقق من أن الأهداف عسكرية.
وقالت "عدم احترام مبادئ التمييز والتناسب قد يصل إلى حد جرائم الحرب".
ولم يرد المتحدث العسكري الكولونيل جيتنيت أديني، ولا المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية لجسي تولو على طلبات للتعقيب بشأن الضربات الجوية.
طائرات مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
من يوقف نزيف الدماء... الحرب في إثيوبيا توقفت على الأرض لكنها مستمرة من السماء
أمس, 16:06 GMT
وسبق أن نفت الحكومة استهداف المدنيين في الصراع المستمر منذ 14 شهرا مع مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. ولا يعتقد أن جبهة تحرير تيغراي لديها قوات جوية تمكنها من شن ضربات.
وحذر مسؤول في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة خلال نفس الإفادة الصحفية من أن عمليات البرنامج في شمال إثيوبيا، "على وشك التوقف بسبب القتال الضاري في المنطقة.
وأضاف "بدون غذاء أو وقود أو قدرة على الحركة، نحن على شفا أزمة إنسانية كبيرة".
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