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الأهلي المصري يبعث برسالة إلى الترجي التونسي
الأهلي المصري يبعث برسالة إلى الترجي التونسي
بعث النادي الأهلي المصري، اليوم السبت، برسالة إلى نظيره الترجي الرياضي التونسي. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T15:13+0000
2022-01-15T15:13+0000
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ونشر النادي الأهلي، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، هنأ فيها نظيره الترجي الرياضي التونسي بالذكرى 103 على تأسيسه.وتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بخالص التهاني القلبية لنادي الترجي الرياضي التونسي الشقيق وجماهيره الكبيرة بمناسبة الذكرى الـ103 على تأسيسه.ولم يكتف النادي المصري بذلك في تغريدته الأخيرة، وإنما أعرب عن أمنيته بدوام التقدم والازدهار للترجي التونسي.
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مجتمع, أخبار تونس اليوم, الأهلي, مصر

الأهلي المصري يبعث برسالة إلى الترجي التونسي

15:13 GMT 15.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHفوز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا
فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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بعث النادي الأهلي المصري، اليوم السبت، برسالة إلى نظيره الترجي الرياضي التونسي.
ونشر النادي الأهلي، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، هنأ فيها نظيره الترجي الرياضي التونسي بالذكرى 103 على تأسيسه.
وتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بخالص التهاني القلبية لنادي الترجي الرياضي التونسي الشقيق وجماهيره الكبيرة بمناسبة الذكرى الـ103 على تأسيسه.
ولم يكتف النادي المصري بذلك في تغريدته الأخيرة، وإنما أعرب عن أمنيته بدوام التقدم والازدهار للترجي التونسي.
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