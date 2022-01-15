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الإمارات أولى محطات رحلة رئيس كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط
الإمارات أولى محطات رحلة رئيس كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط
بدأ الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم السبت، رحلته إلى الشرق الأوسط، حيث ستكون دولة الإمارات العربية المتحدة، أولى محطاته. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T13:51+0000
2022-01-15T13:51+0000
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ووفقا لـ "يونهاب"، تتضمن زيارة "مون" الرسمية كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر في الفترة الممتدة بين 15 و22 يناير/كانون الثاني الجاري.وكان المكتب الرئاسي في سيئول قد أعلن، يوم الأربعاء، عن أن هدف زيارة الرئيس الكوري الجنوبي إلى المنطقة هو "استكشاف الفرص المتاحة أمام الشركات الكورية الجنوبية في مجالات الهيدروجين والدفاع والصناعات الأخرى".وتتضمن بعض نشاطات الرئيس الكوري الجنوبي في الإمارات العربية المتحدة، كسب التأييد الدولي لاستضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي في مدينة بوسان، جنوبي سيئول، إضافة إلى مناقشة التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الهيدروجين وتغير المناخ والفضاء، وسبل تعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات مثل الدفاع والرعاية الصحية والاستجابة لتغير المناخ. كما تسعى كوريا الجنوبية إلى بيع صواريخها أرض-جو متوسطة المدى باسم "M-SAM"أو "تشيون غونغ-2"، إلى الإمارات.وخلال زيارة مون جيه-إن، إلى السعودية، سيتم الإعلان رسميا عن استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ودول المجلس، حيث تشكل الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، 68% من واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام، بحسب "يونهاب".كما يخطط الرئيس الكوري الجنوبي خلال زيارته إلى مصر، العمل على دراسة مشتركة لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، حيث ستكون أول اتفاقية تجارة حرة من نوعها بين كوريا الجنوبية ودولة أفريقية، في حال تم الاتفاق.
https://arabic.sputniknews.com/20211116/الإمارات-تعلن-صفقة-عسكرية-كبرى-مع-كوريا-الجنوبية-1050720558.html
https://arabic.sputniknews.com/20220112/سيئول-الرئيس-مون-يستغل-زيارته-إلى-دول-الشرق-الأوسط-لتوسيع-الأعمال-التجارية-للشركات-الكورية-1055450820.html
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العالم العربي, العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, كوريا الجنوبية

الإمارات أولى محطات رحلة رئيس كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط

13:51 GMT 15.01.2022
© REUTERS / KCNA اللقاء الثاني لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوية مون جيه-إن، 26 مايو/ أيار 2018
 اللقاء الثاني لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوية مون جيه-إن، 26 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / KCNA
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بدأ الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم السبت، رحلته إلى الشرق الأوسط، حيث ستكون دولة الإمارات العربية المتحدة، أولى محطاته.
ووفقا لـ "يونهاب"، تتضمن زيارة "مون" الرسمية كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر في الفترة الممتدة بين 15 و22 يناير/كانون الثاني الجاري.
وكان المكتب الرئاسي في سيئول قد أعلن، يوم الأربعاء، عن أن هدف زيارة الرئيس الكوري الجنوبي إلى المنطقة هو "استكشاف الفرص المتاحة أمام الشركات الكورية الجنوبية في مجالات الهيدروجين والدفاع والصناعات الأخرى".
وتتضمن بعض نشاطات الرئيس الكوري الجنوبي في الإمارات العربية المتحدة، كسب التأييد الدولي لاستضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي في مدينة بوسان، جنوبي سيئول، إضافة إلى مناقشة التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الهيدروجين وتغير المناخ والفضاء، وسبل تعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات مثل الدفاع والرعاية الصحية والاستجابة لتغير المناخ.
كما تسعى كوريا الجنوبية إلى بيع صواريخها أرض-جو متوسطة المدى باسم "M-SAM"أو "تشيون غونغ-2"، إلى الإمارات.
الجيش الإماراتي - المناورات المشتركة مع القوات الفرنسية في صحراء أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2021
الإمارات تعلن عن صفقة عسكرية كبرى مع كوريا الجنوبية
16 نوفمبر 2021, 13:58 GMT
وخلال زيارة مون جيه-إن، إلى السعودية، سيتم الإعلان رسميا عن استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ودول المجلس، حيث تشكل الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، 68% من واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام، بحسب "يونهاب".
كما يخطط الرئيس الكوري الجنوبي خلال زيارته إلى مصر، العمل على دراسة مشتركة لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، حيث ستكون أول اتفاقية تجارة حرة من نوعها بين كوريا الجنوبية ودولة أفريقية، في حال تم الاتفاق.
محمد بن سلمان مع رئيس كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
سيئول: الرئيس مون يستغل زيارته إلى دول الشرق الأوسط لتوسيع الأعمال التجارية للشركات الكورية
12 يناير, 13:35 GMT
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