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"البترول الكويتية" تعلن حصيلة الخسائر البشرية في حريق مصفاة الأحمدي
"البترول الكويتية" تعلن حصيلة الخسائر البشرية في حريق مصفاة الأحمدي
أعلنت الشركة الوطنية للبترول في الكويت عن حصيلة الخسائر البشرية في حريق مصفاة الأحمدي الذي وقع أمس الجمعة. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T08:28+0000
2022-01-15T08:28+0000
حريق
شركات بترول
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ووفقا لبيان نشرته "القبس" الكويتية، أكدت الشركة تسجيل حالتي وفاة جراء الحريق، حيث تم العثور على جثتين في موقع الحادث لاثنين من عمالة المقاول من الجنسيات الآسيوية.ونشرت الشركة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مؤكدة وجود 5 حالات تتلقى العلاج في مستشفى البابطين، في حالة حرجة.كما أوضحت أن 5 حالات قد غادرت المستشفى بعد تلقي العلاج، و3 مصابين يتلقون العلاج في مستشفى الفروانية، ومصابان في عيادة الشركة بحالة مستقرة.وكان وزير النفط الكويتي محمد الفارس، قد أصدر، أمس الجمعة، أمرا يقضي بتشكيل لجنة تحقيق "فنيه محايدة عالية المستوى يكون أعضاؤها من ذوي الخبرة والاختصاص لدراسة وتقييم حادث حريق مصفاة الأحمدي وتحديد أسبابه".وقال: "اللجنة ستحدد ما إذا كان هناك أي تقصير حصل من أي طرف ووضع الآليات اللازمة لتفادي حدوث مثل هذا الأمر مستقبلاً".وطالب الوزير بأن ترفع اللجنة توصياتها بشكل عاجل إليه، لاتخاذ اللازم بناء على نتائج أعمال التحقيق.وكانت الشركة الوطنية للبترول قد أعلنت، أمس الجمعة، عن حريق في مصفاة بترول الأحمدي.وحسب بيان شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم، تم السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع في وحدة لإسالة الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي.وأكدت الشركة في بيانها "عدم تأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير جراء الحريق".
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حريق, شركات بترول

"البترول الكويتية" تعلن حصيلة الخسائر البشرية في حريق مصفاة الأحمدي

08:28 GMT 15.01.2022
© REUTERS / Angus Mordantنفط
نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / Angus Mordant
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أعلنت الشركة الوطنية للبترول في الكويت عن حصيلة الخسائر البشرية في حريق مصفاة الأحمدي الذي وقع أمس الجمعة.
ووفقا لبيان نشرته "القبس" الكويتية، أكدت الشركة تسجيل حالتي وفاة جراء الحريق، حيث تم العثور على جثتين في موقع الحادث لاثنين من عمالة المقاول من الجنسيات الآسيوية.
ونشرت الشركة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مؤكدة وجود 5 حالات تتلقى العلاج في مستشفى البابطين، في حالة حرجة.
كما أوضحت أن 5 حالات قد غادرت المستشفى بعد تلقي العلاج، و3 مصابين يتلقون العلاج في مستشفى الفروانية، ومصابان في عيادة الشركة بحالة مستقرة.
وكان وزير النفط الكويتي محمد الفارس، قد أصدر، أمس الجمعة، أمرا يقضي بتشكيل لجنة تحقيق "فنيه محايدة عالية المستوى يكون أعضاؤها من ذوي الخبرة والاختصاص لدراسة وتقييم حادث حريق مصفاة الأحمدي وتحديد أسبابه".
وقال: "اللجنة ستحدد ما إذا كان هناك أي تقصير حصل من أي طرف ووضع الآليات اللازمة لتفادي حدوث مثل هذا الأمر مستقبلاً".
وطالب الوزير بأن ترفع اللجنة توصياتها بشكل عاجل إليه، لاتخاذ اللازم بناء على نتائج أعمال التحقيق.
وكانت الشركة الوطنية للبترول قد أعلنت، أمس الجمعة، عن حريق في مصفاة بترول الأحمدي.
وحسب بيان شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم، تم السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع في وحدة لإسالة الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي.
وأكدت الشركة في بيانها "عدم تأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير جراء الحريق".
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