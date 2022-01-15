البحرية الإيرانية تكشف هدف وجودها في المياه الدولية

وقال قائد القوة البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، إن "هدف إيران من التواجد في المياه الدولية هو إرساء الأمن وإظهار القوة والاقتدار"، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.وأكد أن "إرساء الأمن ومساعدة السفن الموجودة في المياه الدولية، وكذلك إظهار قوة الدولة الإيرانية إلى جانب إرسال رسالة سلام وصداقة، تشكل أهداف إيران من التواجد في المياه الدولية".وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أكد يوم الخميس الماضي، أن "القوات المسلحة الإيرانية عززت الأمن والاستقرار في منطقة الخليج".وأشاد رئيسي، في تصريحات في مطار هرمزكان الدولي جنوبي ايران: "بتضحيات القوات المسلحة الإيرانية اليقظة في هذه المحافظة وجهوزيتها للدفاع عن الثغور البرية والجوية والبحرية لإيران"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وقال إن "الحضور المقتدر للقوات المسلحة الإيرانية في محافظة هرمزكان، عزز الأمن والاستقرار ليس على صعيد المحافظة فحسب، وإنما في منطقة الخليج أيضا"، لافتا إلى أن الوضع الأمني المميّز في المحافظة يسمح بترسيخ الاستثمارات واستقطاب المستثمرين جميعا.وأكد الحرس الثوري الإيراني أنه والقوات المسلحة في البلاد، أصبحوا اليوم أقوى من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن القوة الصاروخية الإيرانية ضمن المستوى الأول للقوة الصاروخية في العالم.وختم بالقول إنه "رغم الأعمال العدائية القائمة يسود الهدوء في البلاد، وأن الاستكبار العالمي وسائر الأعداء سيتراجعون عن عدائهم عندما تتراجع إيران عن مبادئ الثورة"، مؤكدا أن "هذا لن يحدث أبدا".
وأكد أن "إرساء الأمن ومساعدة السفن الموجودة في المياه الدولية، وكذلك إظهار قوة الدولة الإيرانية إلى جانب إرسال رسالة سلام وصداقة، تشكل أهداف إيران من التواجد في المياه الدولية".
وأضاف: "بحرية الحرس تتولى المهام في منطقة مضيق هرمز ومياه الخليج ومنطقة شرق المضيق، وصولا إلى المحيط الهندي يعتبر من مهام بحرية الجيش، ولدينا تنسيق كامل مع الحرس الثوري لتولي مهامنا بصورة تمنع الأعداء من زعزعة أمن مياهنا".
وأشاد رئيسي، في تصريحات في مطار هرمزكان الدولي جنوبي ايران: "بتضحيات القوات المسلحة الإيرانية اليقظة في هذه المحافظة وجهوزيتها للدفاع عن الثغور البرية والجوية والبحرية لإيران"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وقال إن "الحضور المقتدر للقوات المسلحة الإيرانية في محافظة هرمزكان، عزز الأمن والاستقرار ليس على صعيد المحافظة فحسب، وإنما في منطقة الخليج أيضا"، لافتا إلى أن الوضع الأمني المميّز في المحافظة يسمح بترسيخ الاستثمارات واستقطاب المستثمرين جميعا.
وأكد الحرس الثوري الإيراني أنه والقوات المسلحة في البلاد، أصبحوا اليوم أقوى من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن القوة الصاروخية الإيرانية ضمن المستوى الأول للقوة الصاروخية في العالم.
وقال قائد القوات البرية في الحرس الثوري العميد محمد باكبور، إن إيران أصبحت قوية للغاية برا وبحرا وجوا، مؤكدا أن العدو رأى وأدرك قوة الجمهورية الإسلامية وأدرجها في حساباته ويعلم أن هذا النظام قوي.
وختم بالقول إنه "رغم الأعمال العدائية القائمة يسود الهدوء في البلاد، وأن الاستكبار العالمي وسائر الأعداء سيتراجعون عن عدائهم عندما تتراجع إيران عن مبادئ الثورة"، مؤكدا أن "هذا لن يحدث أبدا".