https://arabic.sputniknews.com/20220115/البحرية-الإيرانية-تكشف-هدف-تواجدها-في-المياه-الدولية-1056224928.html

البحرية الإيرانية تكشف هدف وجودها في المياه الدولية

البحرية الإيرانية تكشف هدف وجودها في المياه الدولية

كشفت القوة البحرية الإيرانية، اليوم السبت، عن هدف وجودها في المياه الدولية، مشددة على أن "إيران تسعى للتواجد في مناطق أبعد مما حضرت فيها حاليا". 15.01.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار إيران

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وقال قائد القوة البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، إن "هدف إيران من التواجد في المياه الدولية هو إرساء الأمن وإظهار القوة والاقتدار"، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.وأكد أن "إرساء الأمن ومساعدة السفن الموجودة في المياه الدولية، وكذلك إظهار قوة الدولة الإيرانية إلى جانب إرسال رسالة سلام وصداقة، تشكل أهداف إيران من التواجد في المياه الدولية".وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أكد يوم الخميس الماضي، أن "القوات المسلحة الإيرانية عززت الأمن والاستقرار في منطقة الخليج".وأشاد رئيسي، في تصريحات في مطار هرمزكان الدولي جنوبي ايران: "بتضحيات القوات المسلحة الإيرانية اليقظة في هذه المحافظة وجهوزيتها للدفاع عن الثغور البرية والجوية والبحرية لإيران"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وقال إن "الحضور المقتدر للقوات المسلحة الإيرانية في محافظة هرمزكان، عزز الأمن والاستقرار ليس على صعيد المحافظة فحسب، وإنما في منطقة الخليج أيضا"، لافتا إلى أن الوضع الأمني المميّز في المحافظة يسمح بترسيخ الاستثمارات واستقطاب المستثمرين جميعا.وأكد الحرس الثوري الإيراني أنه والقوات المسلحة في البلاد، أصبحوا اليوم أقوى من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن القوة الصاروخية الإيرانية ضمن المستوى الأول للقوة الصاروخية في العالم.وختم بالقول إنه "رغم الأعمال العدائية القائمة يسود الهدوء في البلاد، وأن الاستكبار العالمي وسائر الأعداء سيتراجعون عن عدائهم عندما تتراجع إيران عن مبادئ الثورة"، مؤكدا أن "هذا لن يحدث أبدا".

https://arabic.sputniknews.com/20211221/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تدمير-أهداف-بحرية-وبرية-بواسطة-طائرات-مسيرة-هجومية-1054396032.html

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