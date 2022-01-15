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https://arabic.sputniknews.com/20220115/البحرية-الإيرانية-تكشف-هدف-تواجدها-في-المياه-الدولية-1056224928.html
البحرية الإيرانية تكشف هدف وجودها في المياه الدولية
البحرية الإيرانية تكشف هدف وجودها في المياه الدولية
كشفت القوة البحرية الإيرانية، اليوم السبت، عن هدف وجودها في المياه الدولية، مشددة على أن "إيران تسعى للتواجد في مناطق أبعد مما حضرت فيها حاليا". 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T10:32+0000
2022-01-15T10:32+0000
أخبار إيران
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وقال قائد القوة البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، إن "هدف إيران من التواجد في المياه الدولية هو إرساء الأمن وإظهار القوة والاقتدار"، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.وأكد أن "إرساء الأمن ومساعدة السفن الموجودة في المياه الدولية، وكذلك إظهار قوة الدولة الإيرانية إلى جانب إرسال رسالة سلام وصداقة، تشكل أهداف إيران من التواجد في المياه الدولية".وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أكد يوم الخميس الماضي، أن "القوات المسلحة الإيرانية عززت الأمن والاستقرار في منطقة الخليج".وأشاد رئيسي، في تصريحات في مطار هرمزكان الدولي جنوبي ايران: "بتضحيات القوات المسلحة الإيرانية اليقظة في هذه المحافظة وجهوزيتها للدفاع عن الثغور البرية والجوية والبحرية لإيران"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وقال إن "الحضور المقتدر للقوات المسلحة الإيرانية في محافظة هرمزكان، عزز الأمن والاستقرار ليس على صعيد المحافظة فحسب، وإنما في منطقة الخليج أيضا"، لافتا إلى أن الوضع الأمني المميّز في المحافظة يسمح بترسيخ الاستثمارات واستقطاب المستثمرين جميعا.وأكد الحرس الثوري الإيراني أنه والقوات المسلحة في البلاد، أصبحوا اليوم أقوى من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن القوة الصاروخية الإيرانية ضمن المستوى الأول للقوة الصاروخية في العالم.وختم بالقول إنه "رغم الأعمال العدائية القائمة يسود الهدوء في البلاد، وأن الاستكبار العالمي وسائر الأعداء سيتراجعون عن عدائهم عندما تتراجع إيران عن مبادئ الثورة"، مؤكدا أن "هذا لن يحدث أبدا".
https://arabic.sputniknews.com/20211221/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تدمير-أهداف-بحرية-وبرية-بواسطة-طائرات-مسيرة-هجومية-1054396032.html
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أخبار إيران

البحرية الإيرانية تكشف هدف وجودها في المياه الدولية

10:32 GMT 15.01.2022
© REUTERS / Iranian Army/WANAمناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021
مناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / Iranian Army/WANA
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كشفت القوة البحرية الإيرانية، اليوم السبت، عن هدف وجودها في المياه الدولية، مشددة على أن "إيران تسعى للتواجد في مناطق أبعد مما حضرت فيها حاليا".
وقال قائد القوة البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، إن "هدف إيران من التواجد في المياه الدولية هو إرساء الأمن وإظهار القوة والاقتدار"، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية- إسنا.
الحرس الثوري الإيراني يطق صواريخ في مناورات الرسول الأعظم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير أهداف بحرية وبرية بواسطة طائرات مسيرة هجومية
21 ديسمبر 2021, 08:24 GMT
وأكد أن "إرساء الأمن ومساعدة السفن الموجودة في المياه الدولية، وكذلك إظهار قوة الدولة الإيرانية إلى جانب إرسال رسالة سلام وصداقة، تشكل أهداف إيران من التواجد في المياه الدولية".
وأضاف: "بحرية الحرس تتولى المهام في منطقة مضيق هرمز ومياه الخليج ومنطقة شرق المضيق، وصولا إلى المحيط الهندي يعتبر من مهام بحرية الجيش، ولدينا تنسيق كامل مع الحرس الثوري لتولي مهامنا بصورة تمنع الأعداء من زعزعة أمن مياهنا".
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أكد يوم الخميس الماضي، أن "القوات المسلحة الإيرانية عززت الأمن والاستقرار في منطقة الخليج".
وأشاد رئيسي، في تصريحات في مطار هرمزكان الدولي جنوبي ايران: "بتضحيات القوات المسلحة الإيرانية اليقظة في هذه المحافظة وجهوزيتها للدفاع عن الثغور البرية والجوية والبحرية لإيران"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وقال إن "الحضور المقتدر للقوات المسلحة الإيرانية في محافظة هرمزكان، عزز الأمن والاستقرار ليس على صعيد المحافظة فحسب، وإنما في منطقة الخليج أيضا"، لافتا إلى أن الوضع الأمني المميّز في المحافظة يسمح بترسيخ الاستثمارات واستقطاب المستثمرين جميعا.
وأكد الحرس الثوري الإيراني أنه والقوات المسلحة في البلاد، أصبحوا اليوم أقوى من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن القوة الصاروخية الإيرانية ضمن المستوى الأول للقوة الصاروخية في العالم.
وقال قائد القوات البرية في الحرس الثوري العميد محمد باكبور، إن إيران أصبحت قوية للغاية برا وبحرا وجوا، مؤكدا أن العدو رأى وأدرك قوة الجمهورية الإسلامية وأدرجها في حساباته ويعلم أن هذا النظام قوي.
وختم بالقول إنه "رغم الأعمال العدائية القائمة يسود الهدوء في البلاد، وأن الاستكبار العالمي وسائر الأعداء سيتراجعون عن عدائهم عندما تتراجع إيران عن مبادئ الثورة"، مؤكدا أن "هذا لن يحدث أبدا".
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