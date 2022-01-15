البرهان يتلقى رسالة خطية من الاتحاد الأفريقي تتعلق برؤية الخروج من أزمة السودان

وذكرت وكالة السودان للأنباء، مساء اليوم السبت، أن رسالة الاتحاد الأفريقي خاصة برؤيته حول التطورات السياسية في السودان، وسبل الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.بدوره، أكد المبعوث الأفريقي مفوض السلم والأمن، أديوي بانكولي، الذي سلم الرسالة للبرهان، استعداد الاتحاد الأفريقي لدعم التوافق السياسي بين كافة الأطراف السياسية السودانية، بهدف تحقيق الانتقال السياسي في البلاد.وشدد أديوي بانكولي على إلتزام الاتحاد الأفريقي بالتشاور مع الحكومة وأصحاب المصلحة وكافة المكونات المجتمعية السودانية من أجل الوصول إلى حل سياسي سلمي قابل للتنفيذ، معربا عن قلق الاتحاد تجاه الأوضاع التي يمر بها السودان باعتباره أحد الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي مشيرا إلى التزام الاتحاد باحترام سيادة السودان.ودعا مفوض الاتحاد الأفريقي إلى نبذ العنف وتغليب المصلحة الوطنية وازدهار السودان، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب إرادة قوية من كافة أصحاب المصلحة، موضحا أن الاتحاد الأفريقي حريص على التواصل مع جميع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي، من أجل الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية بالسودان دون التجاوز لدور الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.
وشدد أديوي بانكولي على إلتزام الاتحاد الأفريقي بالتشاور مع الحكومة وأصحاب المصلحة وكافة المكونات المجتمعية السودانية من أجل الوصول إلى حل سياسي سلمي قابل للتنفيذ، معربا عن قلق الاتحاد تجاه الأوضاع التي يمر بها السودان باعتباره أحد الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي مشيرا إلى التزام الاتحاد باحترام سيادة السودان.
ودعا مفوض الاتحاد الأفريقي إلى نبذ العنف وتغليب المصلحة الوطنية وازدهار السودان، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب إرادة قوية من كافة أصحاب المصلحة، موضحا أن الاتحاد الأفريقي حريص على التواصل مع جميع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي، من أجل الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية بالسودان دون التجاوز لدور الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.