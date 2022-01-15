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https://arabic.sputniknews.com/20220115/الجيش-اليمني-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-مفخخة-لـ-أنصار-الله-قبالة-مرفأ-شمال-حجة-1056249126.html
الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة مفخخة لـ "أنصار الله" قبالة مرفأ شمال حجة
الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة مفخخة لـ "أنصار الله" قبالة مرفأ شمال حجة
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم السبت، إحباط هجوم جوي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، على قوات له في محافظة حَجّة شمال غربي اليمن. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T19:39+0000
2022-01-15T19:40+0000
العالم العربي
اليمن
أنصار الله
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وصرحت المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، عبر مركزها الإعلامي، أن "قوات التشكيل البحري في المنطقة أسقطت طائرة مسيرة متفجرة للحوثيين قبالة سواحل مرسى حبل جنوب مديرية مِيدي الساحلية على البحر الأحمر (شمال غربي حَجّة)".وعرض المركز الإعلامي صورة للطائرة التي تم إسقاطها.ولم يصدر أي تعليق من جماعة "الحوثيين" بشأن إسقاط الطائرة.وفي 21 آذار/ مارس الماضي، أحبط الجيش اليمني هجوماً بحرياً شنته جماعة "أنصار الله" بثمانية زوارق على مواقع عسكرية في مرسى حبل شمال غربي حَجّة، عقب مواجهات بحرية بين الجانبين أسفرت عن تدمير زورقين مهاجمين ومقتل وإصابة من عليهما. حسب ما أفاد حينها مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".ويسيطر الجيش اليمني على مديرية مِيدي وأجزاء من مديريات حَرَض وحيران وعَبْس ومستبأ شمال غربي حَجّة، من بين 31 مديرية في محافظة حَجّة المحاذية لـ 4 محافظات هي صعدة وعمران والمحويت والحديدة، كما أنها حدودية مع منطقة جيزان جنوب غربي السعودية.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وبالمقابل تنفذ جماعة"أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وزوارق مفخخة، تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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العالم العربي, اليمن, أنصار الله

الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة مفخخة لـ "أنصار الله" قبالة مرفأ شمال حجة

19:39 GMT 15.01.2022 (تم التحديث: 19:40 GMT 15.01.2022)
© AFP 2021 / ABDULLAH AL-QADRYالجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب
الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© AFP 2021 / ABDULLAH AL-QADRY
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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم السبت، إحباط هجوم جوي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، على قوات له في محافظة حَجّة شمال غربي اليمن.
وصرحت المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، عبر مركزها الإعلامي، أن "قوات التشكيل البحري في المنطقة أسقطت طائرة مسيرة متفجرة للحوثيين قبالة سواحل مرسى حبل جنوب مديرية مِيدي الساحلية على البحر الأحمر (شمال غربي حَجّة)".
وعرض المركز الإعلامي صورة للطائرة التي تم إسقاطها.
ولم يصدر أي تعليق من جماعة "الحوثيين" بشأن إسقاط الطائرة.
وفي 21 آذار/ مارس الماضي، أحبط الجيش اليمني هجوماً بحرياً شنته جماعة "أنصار الله" بثمانية زوارق على مواقع عسكرية في مرسى حبل شمال غربي حَجّة، عقب مواجهات بحرية بين الجانبين أسفرت عن تدمير زورقين مهاجمين ومقتل وإصابة من عليهما. حسب ما أفاد حينها مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".
ويسيطر الجيش اليمني على مديرية مِيدي وأجزاء من مديريات حَرَض وحيران وعَبْس ومستبأ شمال غربي حَجّة، من بين 31 مديرية في محافظة حَجّة المحاذية لـ 4 محافظات هي صعدة وعمران والمحويت والحديدة، كما أنها حدودية مع منطقة جيزان جنوب غربي السعودية.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وبالمقابل تنفذ جماعة"أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وزوارق مفخخة، تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
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