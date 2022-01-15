تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220115/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-عما-لجأت-إليه-السعودية-والإمارات-بعد-قلقهما-من-هزيمة-كبرى-في-اليمن-1056232461.html
الحرس الثوري الإيراني يكشف عما لجأت إليه السعودية والإمارات بعد قلقهما من هزيمة كبرى في اليمن
الحرس الثوري الإيراني يكشف عما لجأت إليه السعودية والإمارات بعد قلقهما من هزيمة كبرى في اليمن
صرح الحرس الثوري الإيراني، أن "قوى العدوان على اليمن (التحالف العربي بقيادة السعودية)، تقصف النساء والأطفال بسبب شعورها بالعجز، مشيرا إلى أن هذه القوى قلقة من... 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T13:30+0000
2022-01-15T13:31+0000
أخبار إيران
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104294/71/1042947122_0:146:3143:1913_1920x0_80_0_0_3b015e801a66523336f60540f5f10640.jpg
قال نائب القائد العام للحرس الثوري العميد علي فدوي إن "السعودية والإمارات هما الحاضرتان فقط على الظاهر في ساحة القتال ضد اليمن"، مؤكدا أن الحرس الثوري على "إطلاع كامل بأن هنالك معهما أيضا أمريكا والكيان الصهيوني وبعض الدول الأوروبية والدول الرجعية العربية الأخرى وحتى بعض الدول الأفريقية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف أن "هؤلاء جميعا لم يتمكنوا من التغلب على القوى الثورية في اليمن"، مشيرا إلى أنونوه إلى أن الكثيرين جدا من أفراد الحرس الثوري والتعبئة تم إرسالهم للقتال ضد الجماعات التكفيرية الخبيثة التي خلقت مشاكل لمراقد أهل البيت، مشيرا إلى أن "هؤلاء الشباب كالأيام الأولى للثورة والحرب قاتلوا وخلقوا المفاخر على بعد الاف الكيلومترات من ديارهم".واعتبر تقديم الشعب الإيراني أكثر من 200 ألف شهيد منذ انتصار الثورة الإسلامية مؤشرا لالتزامه بالواجب الالهي حتى الشهادة، متهما أمريكا بنا رأس الجبهة المعارضة للثورة الإسلامية.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أكدت مساء الاثنين الماضي، أن "إيران سعت على الدوام للوقوف إلى جانب شعب اليمن وأن تعكس صوته".وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إن "إيران سعت على الدوام للوقوف إلى جانب شعب اليمن وأن تعكس صوته"، مؤكدا أن "الطريق الصحيح هو التخلي عن المسار الخاطئ الذي سلكه تحالف العدوان على اليمن، واحترام إرادة الشعب اليمني، والإقبال على الحل السياسي".وأوضح أن بلاده "حاولت دائما الوقوف إلى جانب الشعب اليمني وتكون صوت الشعب اليمني المظلوم، وبذلت الجهود لإنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن بحل سياسي وحوار يمني - يمني".وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، على ضرورة انتهاج العملية السياسية والحوار بهدف حل مشاكل الشعب اليمني.وأدلى أمير عبد اللهيان، بهذا التصريح خلال مباحثاته، في مسقط، مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء، مشيدا بمواقف السلطنة الحكيمة وجهودها القيمة لنقل السفير الإيراني في صنعاء إلى طهران لغرض تلقي العلاج.وعن موقف بلاده حيال التعاون مع دول الخليج وفقا لأسس حسن الجوار، قال إن "طهران لا تواجه أي قيود أو استثناءات في بناء علاقات جيدة مع الدول الإقليمية".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/إعلام-نقلا-عن-تقرير-سري-لمجلس-الأمن-إيران-هربت-أسلحة-إلى-الحوثيين-في-اليمن-1055124937.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104294/71/1042947122_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_e3360abe5c6069d4228bf4c02a989052.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, أنصار الله, أخبار اليمن الأن

الحرس الثوري الإيراني يكشف عما لجأت إليه السعودية والإمارات بعد قلقهما من هزيمة كبرى في اليمن

13:30 GMT 15.01.2022 (تم التحديث: 13:31 GMT 15.01.2022)
© REUTERS / WANA NEWS AGENCYالحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
تابعنا عبر
صرح الحرس الثوري الإيراني، أن "قوى العدوان على اليمن (التحالف العربي بقيادة السعودية)، تقصف النساء والأطفال بسبب شعورها بالعجز، مشيرا إلى أن هذه القوى قلقة من أن تُمنى بهزيمة كبرى في جبهة مأرب.
قال نائب القائد العام للحرس الثوري العميد علي فدوي إن "السعودية والإمارات هما الحاضرتان فقط على الظاهر في ساحة القتال ضد اليمن"، مؤكدا أن الحرس الثوري على "إطلاع كامل بأن هنالك معهما أيضا أمريكا والكيان الصهيوني وبعض الدول الأوروبية والدول الرجعية العربية الأخرى وحتى بعض الدول الأفريقية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
سفينة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
إعلام نقلا عن "تقرير سري لمجلس الأمن": إيران هربت أسلحة إلى "الحوثيين" في اليمن
9 يناير, 10:31 GMT
وأضاف أن "هؤلاء جميعا لم يتمكنوا من التغلب على القوى الثورية في اليمن"، مشيرا إلى أن
"الأعداء لجأوا لطلب العون من هذا وذاك ومن جانب آخر توجهوا لقصف النساء والأطفال بسبب شعورهم بالعجز وقلقهم من أن يمنوا بهزيمة كبرى في جبهة مأرب الحالية".
ونوه إلى أن الكثيرين جدا من أفراد الحرس الثوري والتعبئة تم إرسالهم للقتال ضد الجماعات التكفيرية الخبيثة التي خلقت مشاكل لمراقد أهل البيت، مشيرا إلى أن "هؤلاء الشباب كالأيام الأولى للثورة والحرب قاتلوا وخلقوا المفاخر على بعد الاف الكيلومترات من ديارهم".
واعتبر تقديم الشعب الإيراني أكثر من 200 ألف شهيد منذ انتصار الثورة الإسلامية مؤشرا لالتزامه بالواجب الالهي حتى الشهادة، متهما أمريكا بنا رأس الجبهة المعارضة للثورة الإسلامية.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أكدت مساء الاثنين الماضي، أن "إيران سعت على الدوام للوقوف إلى جانب شعب اليمن وأن تعكس صوته".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إن "إيران سعت على الدوام للوقوف إلى جانب شعب اليمن وأن تعكس صوته"، مؤكدا أن "الطريق الصحيح هو التخلي عن المسار الخاطئ الذي سلكه تحالف العدوان على اليمن، واحترام إرادة الشعب اليمني، والإقبال على الحل السياسي".
وأوضح أن بلاده "حاولت دائما الوقوف إلى جانب الشعب اليمني وتكون صوت الشعب اليمني المظلوم، وبذلت الجهود لإنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن بحل سياسي وحوار يمني - يمني".
وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، على ضرورة انتهاج العملية السياسية والحوار بهدف حل مشاكل الشعب اليمني.
وأدلى أمير عبد اللهيان، بهذا التصريح خلال مباحثاته، في مسقط، مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء، مشيدا بمواقف السلطنة الحكيمة وجهودها القيمة لنقل السفير الإيراني في صنعاء إلى طهران لغرض تلقي العلاج.
وعن موقف بلاده حيال التعاون مع دول الخليج وفقا لأسس حسن الجوار، قال إن "طهران لا تواجه أي قيود أو استثناءات في بناء علاقات جيدة مع الدول الإقليمية".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:31 GMT"الحرية والتغيير" تتعاطى إيجابيا مع المبادرة الأممية... هجوم يستهدف مقر حزب رئيس البرلمان العراقي
13:30 GMTالحرس الثوري الإيراني يكشف عما لجأت إليه السعودية والإمارات بعد قلقهما من هزيمة كبرى في اليمن
13:26 GMTالسعودية تحذر مواطنيها في أستراليا من كارثة طبيعية
13:24 GMT"يونيليفر" تعتزم شراء علامات تجارية من "غلاسكو" بـ 68 مليار دولار
13:22 GMTسكان قرية سورية يمنعون جنودا أمريكيين من دخول قريتهم
13:19 GMTكاظم الساهر يحذر الجمهور في أول ظهور بعد وفاة شقيقه
13:15 GMTطفلة روسية ضمن قائمة المدونين الأكثر دخلا على منصة يوتيوب في العالم
13:13 GMTعلماء: الأرض تتنفس وعند الزفير تطلق "مشهدا ساحرا"... فيديو
13:00 GMTالإسبانية بادوسا تفوز ببطولة سيدني للتنس
13:00 GMTحقيقة وفاة الإعلامية الكويتية أمينة الشراح
12:57 GMTمدرب مصر يرد على انتقاده بشأن خطة "5-5-0"... فيديو
12:55 GMTتونس... "النهضة" تدين بشدة منع المتظاهرين من حرية التعبير وتندد بالاعتداء على الرموز السياسية
12:54 GMTانفجار لغم أرضي يودي بحياة طفل في مدينة دير الزور السورية
12:52 GMTزواج القاصرات... بنات بعمر الزهور ضحايا للعادات والتقاليد
12:51 GMTاليمن... التحالف العربي يعلن طرقا تربط مأرب والبيضاء وشبوة مناطق عمليات
12:46 GMTهل تشهد العملية السياسية في العراق وساطات دولية لحل الخلافات؟
12:43 GMT‏زوكربرغ يتخذ إجراء للرد على اتهام "فيسبوك" بزيادة العنف داخل إثيوبيا
12:39 GMTلهذا السبب..."التموين المصرية" تطرح عبوة زيت جديدة على البطاقات
12:33 GMTتونس... هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري تؤكد أن حالته الصحية "بلغت مرحلة الخطر الشديد"
12:32 GMTاكتشاف مستعمرة هائلة ومنظمة لـ"الجماجم الشفافة" في قاع المحيط المتجمد الجنوبي... صور وفيديو