الدفاع الجوي الإيراني: سنرد بحزم وقسوة على أي خرق لأجوائنا

وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات العميد إلهامي جاءت لدى تفقده لمنطقة الدفاع الجوي في منطقة تبريز شمال غربي إيران، والتي شدد خلالها على أن أمن الأجواء الإيرانية يعد الخط الأحمر للقوات المسلحة، مشيدا بذكاء ودقة عمل كوادر الدفاع الجوي الإيرانية.وأكد العميد الهامي أن قوات الدفاع الجوي الإيراني تستخدم الأجهزة والأنظمة محلية الصنع، في وقت استطاعت هذه القوات الدفاع عن أجواء البلاد كشبكة موحدة ومنسقة، وتصونها، مشيرا إلى أن العدو لا يجرؤ على الاقتراب من الأجواء الإيرانية، وبأن أمن البلاد لا يمكن التساهل معه أبدا وذلك رغم عدم رغبة القوات المسلحة الإيرانية في النزاع والاشتباك.ولفت نائب قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني إلى أن أمن سماء بلاده رهن بذكاء ودقة أداء منتسبي قوة الدفاع الجوي، ومنتسبي هذه القوة وفرت الأمن والسلام للمواطنين الإيرانيين من خلال العمل على مدار الساعة.ويشار إلى أن نائب القائد العام للجيش الإيراني، العميد محمد حسين دادرس، قد أكد الأربعاء الماضي، أن قواته المسلحة جاهزة للرد على أي تهديد.وذكرت وكالة فارس أن تصريحات العميد دادرس جاءت في كلمة له خلال مراسم تخريج دفعة من خريجي الأكاديميات العسكرية الإيرانية، والتي أكد فيها أن وضع إيران العسكري جيد جدا، وفي وضع يمكنها فيه الرد على أي تهديد.وشدد العميد دادرس على أن إيران باتت في غنى عن شراء الأسلحة من الخارج ويجري تأمين ما تحتاجه وطنيا، موضحا أن "الضجة التي يثيرها الكيان الصهيوني هي بسبب افتقاره للقوة اللازمة لمواجهتنا وهو يعلم أن أي رد غاضب يتلقاه منا سيشله".
قال نائب قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني، العميد علي رضا إلهامي، اليوم السبت، إن أي خرق لأجواء بلاده سيجابه برد حازم وقاس للقوات المسلحة الإيرانية.
وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات العميد إلهامي جاءت لدى تفقده لمنطقة الدفاع الجوي في منطقة تبريز شمال غربي إيران، والتي شدد خلالها على أن أمن الأجواء الإيرانية يعد الخط الأحمر للقوات المسلحة، مشيدا بذكاء ودقة عمل كوادر الدفاع الجوي الإيرانية.
وأكد العميد الهامي أن قوات الدفاع الجوي الإيراني تستخدم الأجهزة والأنظمة محلية الصنع، في وقت استطاعت هذه القوات الدفاع عن أجواء البلاد كشبكة موحدة ومنسقة، وتصونها، مشيرا إلى أن العدو لا يجرؤ على الاقتراب من الأجواء الإيرانية، وبأن أمن البلاد لا يمكن التساهل معه أبدا وذلك رغم عدم رغبة القوات المسلحة الإيرانية في النزاع والاشتباك.
ولفت نائب قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني إلى أن أمن سماء بلاده رهن بذكاء ودقة أداء منتسبي قوة الدفاع الجوي، ومنتسبي هذه القوة وفرت الأمن والسلام للمواطنين الإيرانيين من خلال العمل على مدار الساعة.
وذكرت وكالة فارس أن تصريحات العميد دادرس جاءت في كلمة له خلال مراسم تخريج دفعة من خريجي الأكاديميات العسكرية الإيرانية، والتي أكد فيها أن وضع إيران العسكري جيد جدا، وفي وضع يمكنها فيه الرد على أي تهديد.
وشدد العميد دادرس على أن إيران باتت في غنى عن شراء الأسلحة من الخارج ويجري تأمين ما تحتاجه وطنيا، موضحا أن "الضجة التي يثيرها الكيان الصهيوني هي بسبب افتقاره للقوة اللازمة لمواجهتنا وهو يعلم أن أي رد غاضب يتلقاه منا سيشله".