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Государственный флаг Казахстана виден в разбитом окне отделения Kaspi Bank после протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алматы - سبوتنيك عربي, 1920
أحداث كازاخستان
تشهد كازاخستان منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/الدفاع-الروسية-قواتنا-العاملة-ضمن-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-غادرت-كازاخستان-1056216451.html
الدفاع: قوات حفظ السلام الروسية غادرت كازاخستان
الدفاع: قوات حفظ السلام الروسية غادرت كازاخستان
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن قوات حفظ السلام الروسية العاملة ضمن قوات منظمة "معاهدة الأمن الجماعي" غادرت كازاخستان. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T04:02+0000
2022-01-15T04:17+0000
أحداث كازاخستان
وزارة الدفاع الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات حملّت معداتها على متن طائرات نقل عسكري من طراز "إيل-76 وإن-24 وانطلقت من مطار "ألما آتا" (إلى نقطة الانتشار الدائم)".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية بوقت سابق، مغادرة الدفعة الأولى من قواتها.وكان الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أعلن الأربعاء 12 من يناير/كانون الثاني، بدء انسحاب قوات "حفظ السلام" الروسية، التابعة لمنظمة "معاهدة الأمن الجماعي" من كازاخستان، ابتداء من يوم الخميس.وأرسلت روسيا، بطلب من الرئيس الكازاخستاني، قوات مشتركة إلى كازاخستان لفض الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بعد رفع الحكومة أسعار الوقود، ما سبب انتشار أعمال عنف دامية، وصدامًا بين المواطنين وقوات الأمن في أنحاء البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/القوات-البيلاروسية-تعود-من-كازاخستان-إلى-بيلاروسيا-1056173146.html
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وزارة الدفاع الروسية

الدفاع: قوات حفظ السلام الروسية غادرت كازاخستان

04:02 GMT 15.01.2022 (تم التحديث: 04:17 GMT 15.01.2022)
© Sputnik . Russian Defence Ministryالدفاع: قوات حفظ السلام الروسية تغادر كازاخستان
الدفاع: قوات حفظ السلام الروسية تغادر كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن قوات حفظ السلام الروسية العاملة ضمن قوات منظمة "معاهدة الأمن الجماعي" غادرت كازاخستان.
موسكو - سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات حملّت معداتها على متن طائرات نقل عسكري من طراز "إيل-76 وإن-24 وانطلقت من مطار "ألما آتا" (إلى نقطة الانتشار الدائم)".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية بوقت سابق، مغادرة الدفعة الأولى من قواتها.
وكان الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، أعلن الأربعاء 12 من يناير/كانون الثاني، بدء انسحاب قوات "حفظ السلام" الروسية، التابعة لمنظمة "معاهدة الأمن الجماعي" من كازاخستان، ابتداء من يوم الخميس.
المعدات العسكرية التابعة لقوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) تصل مطار ألماتي، كازاخستان 9 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
القوات البيلاروسية تعود من كازاخستان إلى بيلاروسيا
أمس, 12:16 GMT
وأرسلت روسيا، بطلب من الرئيس الكازاخستاني، قوات مشتركة إلى كازاخستان لفض الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بعد رفع الحكومة أسعار الوقود، ما سبب انتشار أعمال عنف دامية، وصدامًا بين المواطنين وقوات الأمن في أنحاء البلاد.
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