https://arabic.sputniknews.com/20220115/الرئيس-التونسي-نرفض-كل-محاولات-التدخل-في-الشأن-الداخلي-1056244582.html

الرئيس التونسي: نرفض كل محاولات التدخل في الشأن الداخلي

الرئيس التونسي: نرفض كل محاولات التدخل في الشأن الداخلي

شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم السبت، في افتتاح أعمال المجلس الوزاري على رفض كل المحاولات المشبوهة للتدخل في الشأن الداخلي. 15.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-15T17:48+0000

2022-01-15T17:48+0000

2022-01-15T17:48+0000

العالم العربي

أخبار تونس اليوم

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وقال سعيد عبر بيان نشرته رئاسة الجمهورية التونسية على "فيسبوك" إن الدولة التونسية واحدة وشعبها واحد وقوانينها واحدة، وإنه لن يتم التسامح مع كل من يحاول إسقاط الدولة أو توظيف مرافقها التي يجب أن تظلّ عمومية ومحايدة.كما حث الرئيس التونسي، في كلمته، القضاة الشرفاء على أن يكونوا قوة مبادرة واقتراح، ودعاهم إلى أن يشاركوا في عملية الإصلاح لتحقيق العدل في البلاد.من جهة أخرى، وجه الرئيس التونسي رسالة طمأنة إلى رجال الأعمال مبينا بأن قانون الصلح الجزائي لا يهدف إلى تعقبهم بل يرمي إلى استرداد أموال الشعب.ودعا سعيد، أيضا، إلى وضع نصوص جديدة لتنظيم مسالك التوزيع والتسريع بإعداد نص إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم.

https://arabic.sputniknews.com/20220105/الرئيس-التونسي-لا--أحد-فوق-الدولة-ويجب-محاسبة-كل-من-أجرم-في-حق-الشعب-1054989273.html

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