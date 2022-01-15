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الرئيس التونسي: نرفض كل محاولات التدخل في الشأن الداخلي
الرئيس التونسي: نرفض كل محاولات التدخل في الشأن الداخلي
شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم السبت، في افتتاح أعمال المجلس الوزاري على رفض كل المحاولات المشبوهة للتدخل في الشأن الداخلي. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T17:48+0000
2022-01-15T17:48+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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وقال سعيد عبر بيان نشرته رئاسة الجمهورية التونسية على "فيسبوك" إن الدولة التونسية واحدة وشعبها واحد وقوانينها واحدة، وإنه لن يتم التسامح مع كل من يحاول إسقاط الدولة أو توظيف مرافقها التي يجب أن تظلّ عمومية ومحايدة.كما حث الرئيس التونسي، في كلمته، القضاة الشرفاء على أن يكونوا قوة مبادرة واقتراح، ودعاهم إلى أن يشاركوا في عملية الإصلاح لتحقيق العدل في البلاد.من جهة أخرى، وجه الرئيس التونسي رسالة طمأنة إلى رجال الأعمال مبينا بأن قانون الصلح الجزائي لا يهدف إلى تعقبهم بل يرمي إلى استرداد أموال الشعب.ودعا سعيد، أيضا، إلى وضع نصوص جديدة لتنظيم مسالك التوزيع والتسريع بإعداد نص إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
https://arabic.sputniknews.com/20220105/الرئيس-التونسي-لا--أحد-فوق-الدولة-ويجب-محاسبة-كل-من-أجرم-في-حق-الشعب-1054989273.html
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم

الرئيس التونسي: نرفض كل محاولات التدخل في الشأن الداخلي

17:48 GMT 15.01.2022
© REUTERS / Zoubeir Souissiالرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد خلال مراسم أداء اليمين الدستورية بمجلس الشعب في تونس
الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد خلال مراسم أداء اليمين الدستورية بمجلس الشعب في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / Zoubeir Souissi
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شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم السبت، في افتتاح أعمال المجلس الوزاري على رفض كل المحاولات المشبوهة للتدخل في الشأن الداخلي.
وقال سعيد عبر بيان نشرته رئاسة الجمهورية التونسية على "فيسبوك" إن الدولة التونسية واحدة وشعبها واحد وقوانينها واحدة، وإنه لن يتم التسامح مع كل من يحاول إسقاط الدولة أو توظيف مرافقها التي يجب أن تظلّ عمومية ومحايدة.
كما حث الرئيس التونسي، في كلمته، القضاة الشرفاء على أن يكونوا قوة مبادرة واقتراح، ودعاهم إلى أن يشاركوا في عملية الإصلاح لتحقيق العدل في البلاد.
من جهة أخرى، وجه الرئيس التونسي رسالة طمأنة إلى رجال الأعمال مبينا بأن قانون الصلح الجزائي لا يهدف إلى تعقبهم بل يرمي إلى استرداد أموال الشعب.
ودعا سعيد، أيضا، إلى وضع نصوص جديدة لتنظيم مسالك التوزيع والتسريع بإعداد نص إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
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