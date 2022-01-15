تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
بث مباشر لمباراة مصر (0) وغينيا بيساو (0) في كأس أفريقيا (الشوط الأول)
https://arabic.sputniknews.com/20220115/السفير-الروسي-في-واشنطن-المحادثات-مع-الولايات-المتحدة-والناتو-لم-تسفر-بعد-عن-أية-نتائج-مهمة-1056247994.html
السفير الروسي في واشنطن: المحادثات مع الولايات المتحدة والناتو لم تسفر بعد عن أية نتائج مهمة
السفير الروسي في واشنطن: المحادثات مع الولايات المتحدة والناتو لم تسفر بعد عن أية نتائج مهمة
أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، أن محادثات روسيا مع والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، لم تسفر عن أية نتائج مهمة بعد. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T19:16+0000
2022-01-15T19:16+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1048465196_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_70254ed4beab844360cdfbb6a7948695.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال أنطونوف لمجلة "نيوزويك" الأمريكية: "يجب الاعتراف بأن المناقشات التي جرت الأسبوع الماضي مع الولايات المتحدة والناتو لم تسفر بعد عن أية نتائج مهمة".وأوضح السفير الروسي أن روسيا ستتخذ قرارا بشأن استكمال المحادثات مع الناتو وواشنطن، بعد الاطلاع على الردود المكتوبة على مقترحاتها الأمنية، مضيفا "نتوقع ردودا مكتوبة من واشنطن وبروكسل على مسودة الاتفاقات الخاصة بنا (مسودة الضمانات الأمنية) بناء عليها سنتخذ قرارا حول جدوى المزيد من العمل المشترك".وأشار أنطونوف إلى أن موسكو مستعدة لمناقشة المقترحات التي سيطرحها الجانب الأمريكي وحلف الناتو، مضيفا "نحن أيضا مستعدون لمناقشة المقترحات المضادة".هذا وكانت روسيا والولايات المتحدة قد عقدتا مشاورات في جنيف يومي 9 و 10 كانون الثاني /يناير الجاري، حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيعقد اجتماع لمجلس روسيا - الناتو في بروكسل ، وستعقد في فيينا مشاورات على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/واشنطن-لم-نقدم-أي-تنازل-لموسكو-خلال-مشاورات-جنيف-بشأن-الضمانات-الأمنية-1055195108.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1048465196_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_844df29a542dc2855985310ec5eb0b21.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

السفير الروسي في واشنطن: المحادثات مع الولايات المتحدة والناتو لم تسفر بعد عن أية نتائج مهمة

19:16 GMT 15.01.2022
© Sputnik . Mikhail Turgiev / الذهاب إلى بنك الصور السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف
 السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© Sputnik . Mikhail Turgiev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، أن محادثات روسيا مع والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، لم تسفر عن أية نتائج مهمة بعد.
موسكو - سبوتنيك. وقال أنطونوف لمجلة "نيوزويك" الأمريكية: "يجب الاعتراف بأن المناقشات التي جرت الأسبوع الماضي مع الولايات المتحدة والناتو لم تسفر بعد عن أية نتائج مهمة".
وأوضح السفير الروسي أن روسيا ستتخذ قرارا بشأن استكمال المحادثات مع الناتو وواشنطن، بعد الاطلاع على الردود المكتوبة على مقترحاتها الأمنية، مضيفا "نتوقع ردودا مكتوبة من واشنطن وبروكسل على مسودة الاتفاقات الخاصة بنا (مسودة الضمانات الأمنية) بناء عليها سنتخذ قرارا حول جدوى المزيد من العمل المشترك".
وأشار أنطونوف إلى أن موسكو مستعدة لمناقشة المقترحات التي سيطرحها الجانب الأمريكي وحلف الناتو، مضيفا "نحن أيضا مستعدون لمناقشة المقترحات المضادة".
هذا وكانت روسيا والولايات المتحدة قد عقدتا مشاورات في جنيف يومي 9 و 10 كانون الثاني /يناير الجاري، حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيعقد اجتماع لمجلس روسيا - الناتو في بروكسل ، وستعقد في فيينا مشاورات على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
روسيا الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
واشنطن: لم نقدم أي تنازل لموسكو خلال مشاورات جنيف بشأن الضمانات الأمنية
10 يناير, 22:35 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
محمد صلاح في مباراة مع منتخب مصر - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة مصر (0) وغينيا بيساو (0) في كأس أفريقيا (الشوط الأول)18:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:39 GMTالجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة مفخخة لـ "أنصار الله" قبالة مرفأ شمال حجة
19:34 GMTرونالدو يحدد موعد اعتزاله... وشعوره مع قرب الـ37
19:31 GMTإثيوبيا تطالب الصحة العالمية بالتحقيق في علاقة تيدروس أدهانوم بحركة تيغراي
19:24 GMTدراسة: طريقة واحدة لطهي البروكلي تجعل السلفورافان السحري المفيد يظهر به
19:16 GMTالسفير الروسي في واشنطن: المحادثات مع الولايات المتحدة والناتو لم تسفر بعد عن أية نتائج مهمة
19:13 GMTالخارجية الفلسطينية: الصمت الدولي على تهويد القدس تفريط بحل الدولتين
19:11 GMTاجتماعات ثنائية وشراكات تجارية... ما الدوافع السياسية والاقتصادية لتطبيع العلاقات بين الأردن وسوريا؟
18:59 GMTوصول شحنة مساعدات غذائية قطرية جديدة إلى الجيش اللبناني
18:56 GMTأهداف مباراة نيجيريا والسودان في أمم أفريقيا (3 - 1)... فيديو
18:38 GMTفي أول إطلالة منذ أكتوبر... ترامب يلتقي أنصاره في أريزونا
18:36 GMTبعد الانهيار التاريخي... الليرة اللبنانية تسجل تحسنا ملحوظا
18:31 GMTبرلماني إيراني يتحدث عن "خطوة مهمة" بين الرياض وطهران
18:29 GMTبث مباشر لمباراة مصر (0) وغينيا بيساو (0) في كأس أفريقيا (الشوط الأول)
18:19 GMTتقديرات إسرائيلية: تسجيل 100 ألف إصابة يوميا بكورونا في البلاد الأسبوع المقبل
18:14 GMTمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: قوات حفظ السلام تغادر كازاخستان بحلول 19 يناير
18:10 GMTرئيس الوزراء اليمني يؤكد قرب حدوث انفراجة كبيرة في أوضاع البلاد وتحقيق تقدم اقتصادي
18:08 GMTميقاتي يرحب بإعلان "حركة أمل" و"حزب الله" عودتهما إلى المشاركة في جلسات الحكومة اللبنانية
18:05 GMT"نسوا فلسطين"... "دبي"... أغنية إسرائيلية تفجر جدلا (فيديو)
17:56 GMTمتى يجب أن يكون تساقط شعرك مقلقا؟
17:50 GMTحزب الله وحركة أمل في لبنان يوافقان على حضور جلسات الحكومة بعد توقف دام 3 أشهر