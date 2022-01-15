https://arabic.sputniknews.com/20220115/السفير-الروسي-في-واشنطن-المحادثات-مع-الولايات-المتحدة-والناتو-لم-تسفر-بعد-عن-أية-نتائج-مهمة-1056247994.html

السفير الروسي في واشنطن: المحادثات مع الولايات المتحدة والناتو لم تسفر بعد عن أية نتائج مهمة

السفير الروسي في واشنطن: المحادثات مع الولايات المتحدة والناتو لم تسفر بعد عن أية نتائج مهمة

أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، أن محادثات روسيا مع والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، لم تسفر عن أية نتائج مهمة بعد. 15.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-15T19:16+0000

2022-01-15T19:16+0000

2022-01-15T19:16+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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موسكو - سبوتنيك. وقال أنطونوف لمجلة "نيوزويك" الأمريكية: "يجب الاعتراف بأن المناقشات التي جرت الأسبوع الماضي مع الولايات المتحدة والناتو لم تسفر بعد عن أية نتائج مهمة".وأوضح السفير الروسي أن روسيا ستتخذ قرارا بشأن استكمال المحادثات مع الناتو وواشنطن، بعد الاطلاع على الردود المكتوبة على مقترحاتها الأمنية، مضيفا "نتوقع ردودا مكتوبة من واشنطن وبروكسل على مسودة الاتفاقات الخاصة بنا (مسودة الضمانات الأمنية) بناء عليها سنتخذ قرارا حول جدوى المزيد من العمل المشترك".وأشار أنطونوف إلى أن موسكو مستعدة لمناقشة المقترحات التي سيطرحها الجانب الأمريكي وحلف الناتو، مضيفا "نحن أيضا مستعدون لمناقشة المقترحات المضادة".هذا وكانت روسيا والولايات المتحدة قد عقدتا مشاورات في جنيف يومي 9 و 10 كانون الثاني /يناير الجاري، حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيعقد اجتماع لمجلس روسيا - الناتو في بروكسل ، وستعقد في فيينا مشاورات على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

https://arabic.sputniknews.com/20220110/واشنطن-لم-نقدم-أي-تنازل-لموسكو-خلال-مشاورات-جنيف-بشأن-الضمانات-الأمنية-1055195108.html

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