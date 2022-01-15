https://arabic.sputniknews.com/20220115/الشرطة-السويدية-تبحث-عن-طائرة-مسيرة-حلقت-فوق-محطة-فورسمارك-النووية-1056228964.html

الشرطة السويدية تبحث عن طائرة مسيرة حلقت فوق محطة فورسمارك النووية

الشرطة السويدية تبحث عن طائرة مسيرة حلقت فوق محطة فورسمارك النووية

أعلنت الشرطة السويدية أنها أرسلت دوريات وطائرات هليكوبتر إلى منطقة محطة فورسمارك النووية للبحث عن طائرة مسيّرة كبيرة شوهدت تحلق فوق الموقع في ساعة متأخرة من... 15.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-15T12:23+0000

2022-01-15T12:23+0000

2022-01-15T12:23+0000

العالم

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وقالت الشرطة في بيان نشرته عبر حسابها على الإنترنت، اليوم السبت: "تواصل الشرطة محاولة تحديد مكان الطائرة المسيرة حتى باستخدام (طائراتها المسيرة)، ولكن دون جدوى". وأضافت أنه لا يوجد ما يشير إلى إسقاط الطائرة المسيرة أي شيء في المنطقة أو هبوطها، وفق وكالة "رويترز".ويأتي الحادث بعد يوم من بدء الجيش السويدي القيام بدوريات في البلدة الرئيسية في جزيرة جوتلاند المطلة على بحر البلطيق وسط تصاعد التوتر بين حلف شمال الأطلسي وروسيا وقيام روسيا بنشر سفينة إنزال في بحر البلطيق في الآونة الأخيرة.وفي السياق نفسه، أعلن وزير الدفاع السويدي، بيتر هولتكفيست، أن "​القوات المسلحة​ تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سلامة السويد وإظهار قدرتنا على حماية البلاد ومصالحها".وكان الأمين العام لحلف الناتو قد صرح أن السويد وفنلندا تلبيان إلى حد كبير المعايير الدفاعية للحلف، ويمكنهما الانضمام بسرعة إلى الناتو في حالة اتخاذ قرار سياسي لكل منهما. وقبل ذلك، قالت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، إن الولايات المتحدة مستعدة للتباحث مع فنلندا والسويد بشأن إمكانية انضمامهما إلى الناتو، إذا أعربت هاتان الدولتان عن هذه الرغبة.وتقع فورسمارك، أكبر منتج للكهرباء في السويد، على ساحل بحر البلطيق على بعد نحو 150 كيلومترا شمالي العاصمة ستوكهولم.

https://arabic.sputniknews.com/20220115/السويد-ترسل-جيشها-إلى-جزيرة-غوتلاند-على-خلفية-التوتر-مع-روسيا-1056217043.html

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