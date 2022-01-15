تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220115/الشرطة-السويدية-تبحث-عن-طائرة-مسيرة-حلقت-فوق-محطة-فورسمارك-النووية-1056228964.html
الشرطة السويدية تبحث عن طائرة مسيرة حلقت فوق محطة فورسمارك النووية
الشرطة السويدية تبحث عن طائرة مسيرة حلقت فوق محطة فورسمارك النووية
أعلنت الشرطة السويدية أنها أرسلت دوريات وطائرات هليكوبتر إلى منطقة محطة فورسمارك النووية للبحث عن طائرة مسيّرة كبيرة شوهدت تحلق فوق الموقع في ساعة متأخرة من... 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T12:23+0000
2022-01-15T12:23+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102332/77/1023327781_0:181:3500:2150_1920x0_80_0_0_8b5843eb64d28d64f4e8edf32fdfdeab.jpg
وقالت الشرطة في بيان نشرته عبر حسابها على الإنترنت، اليوم السبت: "تواصل الشرطة محاولة تحديد مكان الطائرة المسيرة حتى باستخدام (طائراتها المسيرة)، ولكن دون جدوى". وأضافت أنه لا يوجد ما يشير إلى إسقاط الطائرة المسيرة أي شيء في المنطقة أو هبوطها، وفق وكالة "رويترز".ويأتي الحادث بعد يوم من بدء الجيش السويدي القيام بدوريات في البلدة الرئيسية في جزيرة جوتلاند المطلة على بحر البلطيق وسط تصاعد التوتر بين حلف شمال الأطلسي وروسيا وقيام روسيا بنشر سفينة إنزال في بحر البلطيق في الآونة الأخيرة.وفي السياق نفسه، أعلن وزير الدفاع السويدي، بيتر هولتكفيست، أن "​القوات المسلحة​ تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سلامة السويد وإظهار قدرتنا على حماية البلاد ومصالحها".وكان الأمين العام لحلف الناتو قد صرح أن السويد وفنلندا تلبيان إلى حد كبير المعايير الدفاعية للحلف، ويمكنهما الانضمام بسرعة إلى الناتو في حالة اتخاذ قرار سياسي لكل منهما. وقبل ذلك، قالت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، إن الولايات المتحدة مستعدة للتباحث مع فنلندا والسويد بشأن إمكانية انضمامهما إلى الناتو، إذا أعربت هاتان الدولتان عن هذه الرغبة.وتقع فورسمارك، أكبر منتج للكهرباء في السويد، على ساحل بحر البلطيق على بعد نحو 150 كيلومترا شمالي العاصمة ستوكهولم.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/السويد-ترسل-جيشها-إلى-جزيرة-غوتلاند-على-خلفية-التوتر-مع-روسيا-1056217043.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102332/77/1023327781_196:0:3304:2331_1920x0_80_0_0_fe7932ee82c38e6ec3a7dc4f6a25ca66.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

الشرطة السويدية تبحث عن طائرة مسيرة حلقت فوق محطة فورسمارك النووية

12:23 GMT 15.01.2022
© REUTERS / TT News Agency/Noella Johanssonشاحنة تدهس مجموعة من المارة في شارع بوسط ستوكهولم في السويد
شاحنة تدهس مجموعة من المارة في شارع بوسط ستوكهولم في السويد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / TT News Agency/Noella Johansson
تابعنا عبر
أعلنت الشرطة السويدية أنها أرسلت دوريات وطائرات هليكوبتر إلى منطقة محطة فورسمارك النووية للبحث عن طائرة مسيّرة كبيرة شوهدت تحلق فوق الموقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.
وقالت الشرطة في بيان نشرته عبر حسابها على الإنترنت، اليوم السبت: "تواصل الشرطة محاولة تحديد مكان الطائرة المسيرة حتى باستخدام (طائراتها المسيرة)، ولكن دون جدوى". وأضافت أنه لا يوجد ما يشير إلى إسقاط الطائرة المسيرة أي شيء في المنطقة أو هبوطها، وفق وكالة "رويترز".
وأشارت الشرطة أيضا إلى تقارير غير مؤكدة عن مشاهدات محتملة لطائرات مسيرة عند محطة رينجهالز النووية على الساحل الغربي للبلاد.
ويأتي الحادث بعد يوم من بدء الجيش السويدي القيام بدوريات في البلدة الرئيسية في جزيرة جوتلاند المطلة على بحر البلطيق وسط تصاعد التوتر بين حلف شمال الأطلسي وروسيا وقيام روسيا بنشر سفينة إنزال في بحر البلطيق في الآونة الأخيرة.
الجيش السويدي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
السويد ترسل جيشها إلى جزيرة غوتلاند على خلفية التوتر مع روسيا
05:35 GMT
وفي السياق نفسه، أعلن وزير الدفاع السويدي، بيتر هولتكفيست، أن "​القوات المسلحة​ تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سلامة السويد وإظهار قدرتنا على حماية البلاد ومصالحها".
وكان الأمين العام لحلف الناتو قد صرح أن السويد وفنلندا تلبيان إلى حد كبير المعايير الدفاعية للحلف، ويمكنهما الانضمام بسرعة إلى الناتو في حالة اتخاذ قرار سياسي لكل منهما. وقبل ذلك، قالت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، إن الولايات المتحدة مستعدة للتباحث مع فنلندا والسويد بشأن إمكانية انضمامهما إلى الناتو، إذا أعربت هاتان الدولتان عن هذه الرغبة.

وتقع فورسمارك، أكبر منتج للكهرباء في السويد، على ساحل بحر البلطيق على بعد نحو 150 كيلومترا شمالي العاصمة ستوكهولم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:33 GMTتونس... هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري تؤكد أن حالته الصحية "بلغت مرحلة الخطر الشديد"
12:32 GMTاكتشاف مستعمرة هائلة ومنظمة لـ"الجماجم الشفافة" في قاع المحيط المتجمد الجنوبي... صور وفيديو
12:30 GMTسيئول تثبت إشارات مرور أرضية للمنشغلين بالهواتف الذكية
12:23 GMTالشرطة السويدية تبحث عن طائرة مسيرة حلقت فوق محطة فورسمارك النووية
12:22 GMTأنشيلوتي: سعيد بقدرة ريال مدريد على استثمار الهجمات المرتدة
12:18 GMTرئيسي يخاطب الخبراء الإيرانيين: الشعور بالأمن يرجع إلى الحرس الثوري والجيش والتعبئة
12:17 GMTالديمقراطيون يواجهون أسئلة ملحة حول أداء كامالا هاريس... والأخيرة تسعى إلى تغيير المسار
12:13 GMTإمام الحرم المكي السابق في مقطع ترويجي جديد مستوحى من "صراع العروش"... فيديو
12:08 GMTالآلاف من أجهزة "آيبود" تتسبب في سجن معلمة أمريكية
11:58 GMTخبير يتحدث عن الاختلاف الرئيسي بين متحور "أوميكرون" والسلالات الأخرى
11:52 GMTإعلام: تقلص نفوذ الزعيم الكازاخستاني السابق نزاربايف بعد عزل أقاربه من وظائف رئيسية
11:52 GMTالكشف عن أطعمة تساعد في إطالة فترة الشباب
11:49 GMTقرقاش يتحدث عن خطوة إماراتية جديدة في مسيرة المواقف الإنسانية تجاه لبنان
11:47 GMTمجدي الهواري يرد على دعوات لعودته إلى غادة عادل
11:44 GMTالصحة المصرية تعلن أن "أوميكرون" هو السلالة المسيطرة بإصابات كورونا في البلاد... فيديو
11:23 GMTانتقادات في "آسيان" بسبب زيارة رئيس الرابطة للمجلس العسكري في ميانمار
11:15 GMTوزيرة خارجية كندا تزور أوكرانيا وتتعهد بردع "الأعمال العدوانية" الروسية
11:12 GMTفيديو مثير لسائق ربع نقل سعودي يتسابق مع إحدى سيارات رالي داكار في الصحراء
11:11 GMTباسيل: سحب الثقة من حكومة ميقاتي أصبح قريبا
11:07 GMTلجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: طهران والرياض تستعدان لإعادة فتح سفارتهما