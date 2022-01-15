تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220115/الصحة-المصرية-تعلن-أن-أوميكرون-هو-السلالة-المسيطرة-بإصابات-كورونا-في-البلاد-فيديو-1056226771.html
الصحة المصرية تعلن أن "أوميكرون" هو السلالة المسيطرة بإصابات كورونا في البلاد... فيديو
الصحة المصرية تعلن أن "أوميكرون" هو السلالة المسيطرة بإصابات كورونا في البلاد... فيديو
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة المصري، إن المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" هو السلالة المسيطرة في إصابات... 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T11:44+0000
2022-01-15T11:44+0000
فيروس كورونا
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054407096_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_7ecbda6c5e4f67797688196fefe85bb6.jpg
وأضاف الوزير المصري في مداخلة تلفزيونية أن ذلك أمر طبيعي لأنه مع مرور الوقت سيتم استبدال "دلتا" بـ"أوميكرون".وأوضح أن العالم كله يشهد زيادة في أعداد إصابات كورونا ومصر ضمن البلاد التي تشهد زيادة.وأشار إلى أن "نفس البروتوكول المتبع في علاج متحورات كورونا السابقة يتم استخدامه في علاج "أوميكرون"، مؤكدا أن الراحة وتناول الأطعمة والعلاجات التي تعزز للمناعة هي الأساس في العلاج".وأفاد بأن "الأبحاث العلمية أثبتت أن التطعيم يساعد في التغلب على الأعراض وليس العدوى، وغير المطعمين أكثر احتمالا أن تتدهور حالتهم أو تحتاج إلى دخول المستشفى".وكشف أن "الأعراض الأكثر شيوعا بالنسبة لـ"أوميكرون" هي الرشح والصداع وألم عند البلع وجفاف في الحلق، مبينا أن هناك تشابه بينها وبين الإنفلونزا.وفي النهاية ناشد القائم بأعمال وزير الصحة المصري المواطنين بالحصول على اللقاح وأيضا الجرعة التنشيطية لمن مر عليهم 6 أشهر لأن يساعد بشكل كبير على التغلب على الفيروس والمتحورات الجديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20211229/مستشار-الرئيس-المصري-لشؤون-الصحة-مستعدون-لمواجهة-أوميكرون-1054748536.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054407096_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_4b177b13348e23a8d6df986fb12e8288.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا, مصر

الصحة المصرية تعلن أن "أوميكرون" هو السلالة المسيطرة بإصابات كورونا في البلاد... فيديو

11:44 GMT 15.01.2022
© REUTERSاختبار فحص فيروس كورونا، كوفيد-19
اختبار فحص فيروس كورونا، كوفيد-19 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS
تابعنا عبر
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة المصري، إن المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" هو السلالة المسيطرة في إصابات الفيروس في مصر.
وأضاف الوزير المصري في مداخلة تلفزيونية أن ذلك أمر طبيعي لأنه مع مرور الوقت سيتم استبدال "دلتا" بـ"أوميكرون".
وأوضح أن العالم كله يشهد زيادة في أعداد إصابات كورونا ومصر ضمن البلاد التي تشهد زيادة.
وأشار إلى أن "نفس البروتوكول المتبع في علاج متحورات كورونا السابقة يتم استخدامه في علاج "أوميكرون"، مؤكدا أن الراحة وتناول الأطعمة والعلاجات التي تعزز للمناعة هي الأساس في العلاج".
وأفاد بأن "الأبحاث العلمية أثبتت أن التطعيم يساعد في التغلب على الأعراض وليس العدوى، وغير المطعمين أكثر احتمالا أن تتدهور حالتهم أو تحتاج إلى دخول المستشفى".
القاهرة، مصر يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2021
مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة: مستعدون لمواجهة "أوميكرون"
29 ديسمبر 2021, 20:33 GMT
وكشف أن "الأعراض الأكثر شيوعا بالنسبة لـ"أوميكرون" هي الرشح والصداع وألم عند البلع وجفاف في الحلق، مبينا أن هناك تشابه بينها وبين الإنفلونزا.
وفي النهاية ناشد القائم بأعمال وزير الصحة المصري المواطنين بالحصول على اللقاح وأيضا الجرعة التنشيطية لمن مر عليهم 6 أشهر لأن يساعد بشكل كبير على التغلب على الفيروس والمتحورات الجديدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:58 GMTخبير يتحدث عن الاختلاف الرئيسي بين متحور "أوميكرون" والسلالات الأخرى
11:52 GMTإعلام: تقلص نفوذ الزعيم الكازاخستاني السابق نزاربايف بعد عزل أقاربه من وظائف رئيسية
11:52 GMTالكشف عن أطعمة تساعد في إطالة فترة الشباب
11:49 GMTقرقاش يتحدث عن خطوة إماراتية جديدة في مسيرة المواقف الإنسانية تجاه لبنان
11:47 GMTمجدي الهواري يرد على دعوات لعودته إلى غادة عادل
11:44 GMTالصحة المصرية تعلن أن "أوميكرون" هو السلالة المسيطرة بإصابات كورونا في البلاد... فيديو
11:23 GMTانتقادات في "آسيان" بسبب زيارة رئيس الرابطة للمجلس العسكري في ميانمار
11:15 GMTوزيرة خارجية كندا تزور أوكرانيا وتتعهد بردع "الأعمال العدوانية" الروسية
11:12 GMTفيديو مثير لسائق ربع نقل سعودي يتسابق مع إحدى سيارات رالي داكار في الصحراء
11:11 GMTباسيل: سحب الثقة من حكومة ميقاتي أصبح قريبا
11:07 GMTلجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: طهران والرياض تستعدان لإعادة فتح سفارتهما
11:04 GMTجمال عبد الناصر حذر من وقوع نكسة 1967 قبل 3 أيام... "الوضع مخيف"
11:01 GMTقط روسي يحقق أكثر من 22 مليون مشاهدة على "تيك توك"... فيديو
11:00 GMTنانسي عجرم تتلقى التعازي
10:58 GMTكردستان العراق: بغداد لم ترسل أي موازنة للإقليم منذ 8 سنوات
10:47 GMTمواطنو دولة عربية يتصدرون قائمة الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا
10:43 GMTمركز أبحاث: خاصية في أوميكرون تمنحه الانتشار السريع
10:32 GMTالبحرية الإيرانية تكشف هدف وجودها في المياه الدولية
10:29 GMTبعد يوم من هجوم الكابيتول... مثيرو شغب "6 يناير" اتصلوا بمكتب نانسي بيلوسي لهذا الغرض
10:25 GMTالفلبين تؤكد اكتشاف إصابات محلية بأوميكرون