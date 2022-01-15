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https://arabic.sputniknews.com/20220115/الصحة-المصرية-تعلن-أن-أوميكرون-هو-السلالة-المسيطرة-بإصابات-كورونا-في-البلاد-فيديو-1056226771.html
الصحة المصرية تعلن أن "أوميكرون" هو السلالة المسيطرة بإصابات كورونا في البلاد... فيديو
الصحة المصرية تعلن أن "أوميكرون" هو السلالة المسيطرة بإصابات كورونا في البلاد... فيديو
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة المصري، إن المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" هو السلالة المسيطرة في إصابات... 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T11:44+0000
2022-01-15T11:44+0000
2022-01-15T11:44+0000
فيروس كورونا
مصر
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وأضاف الوزير المصري في مداخلة تلفزيونية أن ذلك أمر طبيعي لأنه مع مرور الوقت سيتم استبدال "دلتا" بـ"أوميكرون".وأوضح أن العالم كله يشهد زيادة في أعداد إصابات كورونا ومصر ضمن البلاد التي تشهد زيادة.وأشار إلى أن "نفس البروتوكول المتبع في علاج متحورات كورونا السابقة يتم استخدامه في علاج "أوميكرون"، مؤكدا أن الراحة وتناول الأطعمة والعلاجات التي تعزز للمناعة هي الأساس في العلاج".وأفاد بأن "الأبحاث العلمية أثبتت أن التطعيم يساعد في التغلب على الأعراض وليس العدوى، وغير المطعمين أكثر احتمالا أن تتدهور حالتهم أو تحتاج إلى دخول المستشفى".وكشف أن "الأعراض الأكثر شيوعا بالنسبة لـ"أوميكرون" هي الرشح والصداع وألم عند البلع وجفاف في الحلق، مبينا أن هناك تشابه بينها وبين الإنفلونزا.وفي النهاية ناشد القائم بأعمال وزير الصحة المصري المواطنين بالحصول على اللقاح وأيضا الجرعة التنشيطية لمن مر عليهم 6 أشهر لأن يساعد بشكل كبير على التغلب على الفيروس والمتحورات الجديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20211229/مستشار-الرئيس-المصري-لشؤون-الصحة-مستعدون-لمواجهة-أوميكرون-1054748536.html
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فيروس كورونا, مصر
الصحة المصرية تعلن أن "أوميكرون" هو السلالة المسيطرة بإصابات كورونا في البلاد... فيديو
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة المصري، إن المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" هو السلالة المسيطرة في إصابات الفيروس في مصر.
وأضاف الوزير المصري في مداخلة تلفزيونية أن ذلك أمر طبيعي لأنه مع مرور الوقت سيتم استبدال "دلتا" بـ"
أوميكرون
".
وأوضح أن العالم كله يشهد زيادة في أعداد إصابات كورونا و
مصر
ضمن البلاد التي تشهد زيادة.
وأشار إلى أن "نفس البروتوكول المتبع في علاج متحورات
كورونا
السابقة يتم استخدامه في علاج "أوميكرون"، مؤكدا أن الراحة وتناول الأطعمة والعلاجات التي تعزز للمناعة هي الأساس في العلاج".
وأفاد بأن "الأبحاث العلمية أثبتت أن التطعيم يساعد في التغلب على الأعراض وليس العدوى، وغير المطعمين أكثر احتمالا أن تتدهور حالتهم أو تحتاج إلى دخول المستشفى".
29 ديسمبر 2021, 20:33 GMT
وكشف أن "الأعراض الأكثر شيوعا بالنسبة لـ"أوميكرون" هي الرشح والصداع وألم عند البلع وجفاف في الحلق، مبينا أن هناك تشابه بينها وبين الإنفلونزا.
وفي النهاية ناشد القائم بأعمال وزير الصحة المصري المواطنين بالحصول على اللقاح وأيضا الجرعة التنشيطية لمن مر عليهم 6 أشهر لأن يساعد بشكل كبير على التغلب على الفيروس والمتحورات الجديدة.